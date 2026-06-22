به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی سیما، مستند «سه سوی میدان جنگ» با تمرکز بر یکی از سرنوشت‌سازترین صحنه‌های جنگ ۳۳ روزه، به بازخوانی نبرد دشت خیام می‌پردازد؛ عملیاتی که از آن به عنوان «تیر خلاص مقاومت» یاد می‌شود.

این مستند، فضای ملتهب آن روزها را از سه منظر روایت می‌کند: در یک سو، ارتش اسرائیل با تانک‌های پیشرفته خود در تلاش برای ورود به دشت خیام است؛ در سوی دیگر، روستای مسیحی‌نشینی قرار دارد که دو خبرنگار مسیحی در آن ساکن‌اند و از نزدیک شاهد جنایات و اتفاقات میدان نبرد هستند؛ و ضلع سوم، سنگر رزمندگان حزب‌الله است که در انتظار ورود دشمن به دشت خیام، حماسه‌ای ماندگار را رقم می‌زنند.

اوج داستان این مستند، روایت رویارویی چهار رزمنده مقاومت با یک گردان از ارتش اسرائیل است که به نبردی نابرابر و تن‌به‌تن تبدیل شد. «سه سوی میدان جنگ» با کنار هم قرار دادن نگاهِ شاهدانِ عینی و روایت‌های رزمندگان، تصویری واقعی و دقیق از ایستادگی در برابر متجاوزان ارائه می‌دهد.

مستند «سه سوی میدان جنگ» امروز ساعت ۱۷ از شبکه مستند پخش می‌شود و بازپخش آن روز بعد ساعت ۸ روی آنتن خواهد رفت.

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