از داوود نماینده در ادارهکل روابطعمومی رسانه ملی تجلیل شد
مدیرکل روابط عمومی سازمان صداوسیما ضمن قدردانی از داوود نماینده، هنرمند پیشکسوت رادیو و تلویزیون، به جایگاه پیشکسوتان در حافظه فرهنگی کشور اشاره کرد و گفت: پیشکسوتان حاملان حافظه حرفهای رسانهاند و توجه به آنان یعنی حفظ تداوم و اصالت این مسیر. بدون تردید، تجلیل از ایشان ارج نهادن به تجربه و دانشی است که راه نسلهای بعدی را روشن میکند.
به گزارش ایلنا به نقل از روابطعمومی رسانه ملی، حسین قرایی با بیان اینکه صداهایی مانند صدای آقای داوود نماینده بخشی از خاطره جمعی مردم ایران است، اظهار کرد: بسیاری از نسلها با صدای هنرمندانی چون او با رادیو، دوبله و روایتهای ماندگار آشنا شدهاند و همین صداهاست که هویت رسانه ملی را شکل داده است.
وی افزود: هنرمندان متعهد همواره در کنار مردم و تاریخ این سرزمین ایستادهاند. امروز وظیفه ماست که تجربه و سرمایه انسانی این عزیزان را حفظ و به نسلهای بعد منتقل کنیم.
داوود نماینده که مهمان ویژه شورای مدیران روابطعمومی سازمان صداوسیما بود نیز در این جلسه با مرور خاطراتی از آغاز فعالیت خود در رادیو گفت: ورود به رادیو برای من نقطه عطفی در زندگی حرفهای بود. از سالهای نوجوانی تا همکاری با بزرگان رادیو، همه این مسیر با عشق به کلام و احترام به مخاطب شکل گرفت. رادیو برای من فقط یک رسانه نبوده و نیست؛ مدرسهای بود که در آن نظم، تعهد و کیفیت کار را آموختم.
وی در بخش دیگری از سخنانش به بیان خاطراتی از رهبر شهید انقلاب پرداخت و نقشآفرینی حماسی مردم در جنگ تحمیلی دوم و سوم را مرور کرد.
در پایان این نشست که با حضور دکتر علی زادبر، استاد دانشگاه و مجری سیما همراه نیز بود، از سوی مدیرکل روابطعمومی رسانه ملی، از سالها تلاش متعهدانه و هنرمندانه داوود نماینده در عرصه گویندگی و دوبلاژ تجلیل شد.
داوود نماینده گوینده، مجری، بازیگر، دوبلور و مستندساز باسابقه کشور، زاده سال 1329 تهران است که فعالیت هنری خود را از اواخر دهه 40 با مسابقات دکلمه و فن بیان آغاز کرد و پس از آن به رادیو راه یافت. او در نمایشهای رادیویی و برنامههای مختلف با هنرمندانی چون منوچهر نوذری و فرهنگ مهرپرور همکاری داشته و همزمان وارد عرصه دوبلاژ شد. نماینده در طول دهههای فعالیت خود مدیریت دوبلاژ آثار سینمایی، سریالها و مستندهای متعددی را بر عهده داشته و در دوبله آثاری همچون «بینوایان»، «اسپریت»، «آرزوهای بزرگ»، «سیاره زمین» و «سیاره منجمد» نقشآفرینی کرده است. کارنامه هنری او با دهها تقدیرنامه و دیپلم افتخار همراه است و همچنان به فعالیت حرفهای خود در عرصه هنر ادامه میدهد.