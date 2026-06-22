به‌گزارش ایلنا به نقل از وزارت میراث فرهنگی و گردشگری، عباس‌علی ایرجی امروز ۱ تیرماه با اعلام این مطلب گفت: آیین نخل آرایی و نخل گردانی، آیینی دیرینه با بیش از چهار قرن قدمت است که در ایام محرم جلوه‌ای از ارادت مردم این شهرستان به حضرت اباعبدالله الحسین (ع) را به نمایش می‌گذارد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان خوروبیابانک ادامه داد: همزمان با پنجمین روز از ماه محرم، مردم مؤمن و عزادار شهر خور با برگزاری آیین سنتی نخل‌آرایی و نخل‌گردانی، یاد و خاطره شهدای کربلا و مصائب حضرت سیدالشهدا (ع) را گرامی می‌دارند.

او افزود: نخل‌آرایی و نخل‌گردانی از کهن‌ترین آیین‌های مذهبی این شهرستان به شمار می‌رود که قدمتی بیش از ۴۰۰ سال دارد و هرساله با آغاز ماه محرم برگزار می‌شود. در این آیین، نخل که نمادی از تابوت حضرت اباعبدالله الحسین (ع) است، با پارچه‌های مشکی و سبز، آینه، شمشیر، خنجر، زنگ و انار آذین‌بندی می‌شود.

ایرجی تصریح کرد: پس از آماده‌سازی و نخل‌آرایی، این سازه نمادین بر دوش جوانان و عزاداران از حسینیه اعظم شهر خور به حرکت درمی‌آید و در میان نوای چاووشی‌خوانان و فریادهای «یا حسین» عزاداران، در مسیر خیابان‌های اصلی شهر گردانده می‌شود. در پیشاپیش نخل، چاووشی‌خوانان با اشعار و نوحه‌های سنتی، واقعه عاشورا را روایت می‌کنند و مردم نیز با حضور پرشور خود، ارادت و دلدادگی‌شان را به ساحت حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و یاران باوفایش ابراز می‌دارند.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان خوروبیابانک گفت: این آیین معنوی تنها به روز پنجم محرم محدود نمی‌شود و از شب ششم تا شب یازدهم محرم نیز نخل در حسینیه اعظم شهر خور به حرکت درمی‌آید و حال و هوای ویژه‌ای به مجالس عزاداری این شهرستان می‌بخشد.

گفتنی است آیین نخل‌آرایی و نخل‌گردانی خور و بیابانک به عنوان یکی از میراث‌های ارزشمند فرهنگی و مذهبی شهرستان هرساله جمع زیادی از مردم و علاقه‌مندان به آیین‌های سنتی عاشورایی را به خود جذب می‌کند.

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