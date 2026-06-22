دستگیری ۵ نفر حفار غیر مجاز در شهر صایین قلعه شهرستان ابهر

به گزارش ایلنا به نقل از وزارت میراث فرهنگی و گردشگری، سرهنگ ناصر حبیان روز دوشنبه، یکم تیرماه ۱۴۰۵، از دستگیری ۵ نفر از عاملان حفاری غیرمجاز در شهر صایین‌قلعه شهرستان ابهر خبر داد و اظهار کرد: این افراد طی یک عملیات مشترک میان نیروی انتظامی و یگان حفاظت میراث فرهنگی شهرستان ابهر، در حین ارتکاب جرم دستگیر شدند.

فرمانده یگان حفاظت اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان زنجان با تشریح جزئیات این عملیات، افزود: این دستگیری در پی گزارش‌ها و اقدامات اطلاعاتی صورت گرفته و با همکاری مؤثر و هماهنگ نیروی انتظامی شهرستان ابهر و یگان حفاظت اداره کل میراث فرهنگی استان زنجان به سرانجام رسید.

او گفت: این گروه از حفاران غیرمجاز در تلاش بودند تا با حفاری در یکی از مناطق تاریخی شهر صایین قلعه، نسبت به کشف آثار باستانی اقدام کنند که با هوشیاری نیروهای امنیتی و حفاظتی، قبل از هرگونه اقدام تخریبی و قاچاق اموال فرهنگی-تاریخی، دستگیر شدند.

فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگی استان زنجان، ضمن تأکید بر عزم جدی این یگان در برخورد قاطع با سوداگران میراث فرهنگی، خاطرنشان کرد: هرگونه تعرض به آثار تاریخی و میراث فرهنگی جرم محسوب شده و با متخلفان طبق قانون برخورد خواهد شد.

سرهنگ حبیبیان از عموم مردم درخواست کرد در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک در مناطق تاریخی، مراتب را بلافاصله به پلیس ۱۱۰ یا یگان حفاظت میراث فرهنگی اطلاع دهند.

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