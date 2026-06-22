عرضه «بچه ‌زرنگ» از اواخر تیر

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی هنر پویا، حامد علامتی مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، با اشاره به عرضه سریال «بچه ‌زرنگ» (گروه نجات جنگل) در اواخر تیر بیان کرد: برنامه‌ریزی ما این است که پس از ایام عزای ماه محرم و مراسم تشییع رهبر شهیدمان، این مجموعه در اختیار مخاطبان قرار گیرد.

وی با بیان اینکه «بچه‌ زرنگ» برای کانون صرفاً یک فیلم یا سریال نیست، افزود: این پروژه بخشی از زنجیره قهرمان‌سازی برای کودکان و نوجوانان است که از نسخه سینمایی آغاز شد، با تولید محصولات جانبی ادامه یافت و اکنون به ساخت سریال رسیده است.

علامتی درباره طولانی شدن روند تولید نیز گفت: ساخت مجموعه ۵۲ قسمتی «گروه نجات جنگل» نزدیک به چهار سال زمان برد و پیچیدگی‌های فنی پروژه و برخی محدودیت‌ها از جمله قطعی اینترنت در سال گذشته، موجب طولانی‌تر شدن فرآیند تولید شد.

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