عرضه «بچه زرنگ» از اواخر تیر
مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان از عرضه سریال «بچه زرنگ» با عنوان «گروه نجات جنگل» در اواخر تیر و بعد از ایام عزاداری ماه محرم خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی هنر پویا، حامد علامتی مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، با اشاره به عرضه سریال «بچه زرنگ» (گروه نجات جنگل) در اواخر تیر بیان کرد: برنامهریزی ما این است که پس از ایام عزای ماه محرم و مراسم تشییع رهبر شهیدمان، این مجموعه در اختیار مخاطبان قرار گیرد.
وی با بیان اینکه «بچه زرنگ» برای کانون صرفاً یک فیلم یا سریال نیست، افزود: این پروژه بخشی از زنجیره قهرمانسازی برای کودکان و نوجوانان است که از نسخه سینمایی آغاز شد، با تولید محصولات جانبی ادامه یافت و اکنون به ساخت سریال رسیده است.
علامتی درباره طولانی شدن روند تولید نیز گفت: ساخت مجموعه ۵۲ قسمتی «گروه نجات جنگل» نزدیک به چهار سال زمان برد و پیچیدگیهای فنی پروژه و برخی محدودیتها از جمله قطعی اینترنت در سال گذشته، موجب طولانیتر شدن فرآیند تولید شد.