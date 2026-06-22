فراخوان رویداد «سروایران» با محوریت «مد میهن» و «مد مقاومت» منتشر شد
کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور فراخوان شرکت در رویداد «سروایران» را با شعار «مد میهن | مد مقاومت؛ از ایده تا عرضه، از طراحی تا بازار» منتشر کرد.
به گزارش ایلنا، این رویداد با هدف شناسایی، معرفی و حمایت از ایدهها، طرحها و محصولات هویتمحور در حوزه مد و لباس و همچنین تقویت پیوند میان طراحی، تولید و بازار برگزار میشود و میکوشد زمینه توسعه زیستبوم مد و لباس ایرانی- اسلامی را فراهم کند.
متن فراخوان به این شرح است:
فراخوان شرکت در رویداد «سروایران»
مد میهن| مد مقاومت
از ایده تا عرضه؛ از طراحی تا بازار
مد و لباس تنها پوشش نیست؛ بازتاب هویت، فرهنگ، باورها و روایت یک ملت است. رویداد «سروایران» با هدف شناسایی، معرفی، حمایت و توسعه ظرفیتهای طراحی، تولید، عرضه و فروش محصولات هویتی حوزه مد و لباس برگزار میشود.
این رویداد تلاش دارد با ایجاد پیوند میان طراحان، هنرمندان، تولیدکنندگان، ویژندها، سرمایهگذاران و بازار، زمینه شکلگیری و توسعه محصولات فرهنگی و هویتی مبتنی بر مؤلفههای هویت ایرانی، عزت ملی، خودباوری، تابآوری فرهنگی و روایتهای معاصر ایران را فراهم آورد.
مخاطبان رویداد
- طراحان مد، لباس و طراحان پارچه
- تولیدکنندگان و فعالان صنعت مد و لباس
- ویژندها و کسبوکارهای فعال در حوزه مد و لباس
- هنرمندان و صاحبان ایدههای خلاق
- دانشجویان، پژوهشگران و دانشآموختگان مرتبط
- شرکتهای دانشبنیان، خلاق و استارتآپهای حوزه مد و لباس
اهداف رویداد
1. شناسایی و حمایت از ایدهها، طرحها و محصولات مرتبط با موضوع رویداد
2. جریانسازی فرهنگی در حوزه مد و لباس با تأکید بر هویت ایرانی و فرهنگ مقاومت
3. بازنمایی مؤلفههای ملی، تمدنی و فرهنگی ایران در طراحی و تولید محصولات
4. ترویج مفاهیم عزت ملی، استقلال، خودباوری و استکبارستیزی
5. حمایت از طرحهای مستعد تولید و تجاریسازی
6. توسعه بازار محصولات هویتمحور و فرهنگی
7. ایجاد ارتباط میان طراحان، تولیدکنندگان، سرمایهگذاران و فعالان بازار
8. تقویت زنجیره «طراحی تا تولید و بازار» در صنعت مد و لباس
محورهای رویداد
1. ایران مقتدر، یکپارچه و همدل
2. مقاومت و ایستادگی
3. خلیج فارس، تنگه هرمز و نمادهای هویت ملی
4. استقلال، خودباوری و استکبارستیزی
5. قهرمانان ملی و روایتهای معاصر ایران
6. نمادها و نشانههای فرهنگی و تمدنی ایران
7. فرهنگ عاشورا و جغرافیای مقاومت
بخشهای رویداد
۱. جشنواره ایده و طراحی
پذیرش ایدهها، طرحها، نمونههای اولیه و آثار خلاقانه در حوزه مد و لباس بر اساس محورهای رویداد.
۲. بخش محصولات و بازار
معرفی محصولات تولیدشده، محصولات آماده عرضه و طرحهای نزدیک به تولید با هدف توسعه بازار و حمایت از تولیدکنندگان.
۳. بخش طراحی پارچه و سطوح
- طراحی پارچه
- طراحی شال و روسری
- چاپ پارچه و طرحهای کاربردی
۴. نمایشگاه آثار و محصولات
ارائه و معرفی آثار، طرحها و محصولات منتخب
۵. نشستهای تخصصی و توسعه کسبوکار
برگزاری نشستها و کارگاههای تخصصی با هدف ایجاد ارتباط میان طراحان، تولیدکنندگان، سرمایهگذاران، ویژندها و فعالان بازار.
نحوه ارسال آثار
ارسال آثار به دبیرخانه رویداد به نشانی «تهران، خیابان حافظ، پایینتر از خیابان انقلاب، بن بست هلال احمر، پلاک 6
مهلت ارسال آثار: ۶ تیرماه ۱۴۰۵
علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر به https://iranmode.farhang.gov.ir پایگاه اطلاعرسانی کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور، مراجعه کرده و یا به نشانی @Farhangemod در پیام رسان بله پیام ارسال نمایند.