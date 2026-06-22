به گزارش ایلنا به نقل از موزه هنرهای معاصر تهران، پنجمین نمایش از مجموعه‌رویدادهای «هنر و جنگ» با عنوان «حماسه‌نگاری ایرانی؛ از شاهنامه تا عاشورا»، از تاریخ ۲ تیر تا ۱۲ تیر ماه ۱۴۰۵ در سرسرای موزه هنرهای معاصر تهران گشایش می‌یابد.

این نمایشگاه که به‌روایت گنجینه موزه اختصاص دارد، با نگاهی نو به سنت دیرینه حماسه‌نگاری در هنر ایران، آثاری شاخص از دو جریان بزرگ حماسی این سرزمین یعنی شاهنامه فردوسی و واقعه عاشورا را در معرض دید مخاطبان قرار می‌دهد.

در این رویداد، ۱۲ اثر ارزشمند از هنرمندان نام‌آشنای نقاشی قهوه‌خانه‌ای شامل محمد مدبر، عباس بلوکی‌فر، احمد خلیلی، حسین همدانی، علی‌اکبر لرنی، محمد فراهانی، حسن اسماعیل‌زاده، رضا حمیدی و گنجی به نمایش درمی‌آید.

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