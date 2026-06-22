«سرخدار» سریال جدید شبکه یک سیما
پخش سریال «سرخدار» از شبکه یک سیما در حالی آغاز میشود که حضور بازیگرانی چون علیرضا اوسیوند و میلاد میرزایی در کنار جمعی از هنرمندان شناختهشده است؛ سریالی ۲۷ قسمتی که از تولیدات صداوسیمای مرکز مازندران است.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سیمافیلم، همزمان با نزدیک شدن به زمان پخش سریال «سرخدار» به تهیهکنندگی و کارگردانی مسعود فرخنده، تازهترین تولید نمایشی صداوسیمای مرکز مازندران، اسامی بازیگران این مجموعه مشخص شده است. حضور علیرضا اوسیوند و میلاد میرزایی در کنار هنرمندانی همچون عمار تفتی، سلمان خطی، مجید پتکی، منوچهر علیپور، مریم خدارحمی، افشین سنگچاپ و جمعی دیگر از بازیگران شناختهشده، نویدبخش اثری متفاوت و پرمخاطب است.
«سرخدار» در ۲۷ قسمت و به سفارش سیمای استانها تولید شده است. این مجموعه با بهره بردن از ظرفیتهای بومی و هنری استان مازندران، روایتگر داستانی جذاب است که میتواند یکی از آثار قابل توجه تلویزیون در فصل جدید پخش باشد.