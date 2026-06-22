همکاری ملی برای توانمندسازی نسل نو در قالب رویداد «ایران جوان»
رویداد ملی «ایران جوان» با هدف توانمندسازی کودکان، نوجوانان و جوانان کشور از طریق مهارتآموزی جهادی و با مشارکت هشت دستگاه فرهنگی کشور عصر روز یکشنبه 31 خرداد در مرکز همایشهای بینالمللی صداوسیما برگزار شد. در این نشست، تفاهمنامهای با محوریت غنیسازی اوقات فراغت، توسعه کسبوکارهای خرد و کارآفرینی در بستر مساجد، فضای مجازی و رسانه ملی امضا شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابطعمومی رسانه ملی، به همت قائممقام فرهنگی سازمان و مرکز طرح، برنامهوبودجه و با هدف توانمندسازی جوانان ایران، رویداد ملی «ایران جوان» برگزار شد. این رویداد امضای تفاهمنامه چندجانبه میان سازمان صداوسیما و هشت دستگاه فرهنگی کشور را در پی داشت.
در این نشست با حضور نمایندگان معاونت امور زنان و خانواده ریاستجمهوری، معاونت امور جوانان وزارت ورزش و جوانان، معاونت پرورشی وزارت آموزشوپرورش، معاونت تعلیموتربیت سازمان بسیج مستضفان، سازمان آموزش فنیوحرفهای کشور، سازمان جوانان جمعیت هلالاحمر،کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و ستاد هماهنگی کانونهای فرهنگی هنری مساجد کشور مقرر شد برنامهها و پیشنهادهای ارائهشده از سوی دستگاههای مختلف، در قالب «سند اقدام» تدوین شده و پیشنویس آن بر اساس برنامههای اعلامشده تهیه شود.
شاهید مظفری، رئیس مرکز طرح، برنامهوبودجه با اشاره به اهمیت غنیسازی جوانان و نوجوانان در مسیر قرارگاهی سند تحول رسانه ملی گفت: در شرایطی که جوانان این روزها در میدان حضور دارند و بیش از هر زمان برای همدلی و همگرایی آماده هستند، لازم است از سوی دستگاههای مختلف به همافزایی ملی به شکل جامع دست پیدا کنیم.
وی افزود: موضوع غنیسازی اوقات فراغت باید با یادگیری، مهارتآموزی و اشتغال در سهگانه محله، فضای مجازی و رسانه ملی همراه باشد. ازاینرو دستگاههایی به این رویداد دعوت شدهاند که سند تحولشان مبتنیبر این نهضت ملی شکل گرفته است.
رئیس مرکز طرح، برنامهوبودجه با اشاره به کارویژه رسانه ملی در این رویداد عنوان کرد: ثبت تصویر و نمایش تلاشها و موفقیتهای نوجوانان در قالب برنامههای رادیویی و تلویزیونی و تشکیل باشگاه مخاطبان با عنوان «پیامآوران»، سهم روایت مردمی و همافزایی این رویداد را برعهده دارد.
مظفری گفت: این رویداد با همکاری قرارگاه نشاط و کارگروه جوان مؤمن انقلابی در رسانه ملی شکل گرفته است و پیگیری و اجرای تخصصی موضوعات مرتبط با این تفاهمنامه، به کارگروههای تخصصی ازجمله کارگروهای آموزش و توانمندسازی، نشاط و سرگرمی، روایت پیشرفت، رسانه و فرهنگسازی و کودکان و نوجوانان زیر نظر شورای راهبری ملی سپرده شده است.
وی با اشاره به این تفاهمنامه و همکاری مشترک طرفین افزود: موضوع تفاهمنامه درزمینه غنیسازی اوقات فراغت جوانان ازطریق آموزش و توانمندسازی مهارتی در بستر مساجد کشور، توسعه کسبوکارهای خرد و خانگی، تأمین مالی و اعتبار خرد، تسهیل ارتباط با بازار، ایجاد و توسعه زیرساختهای فروشگاهی و دیجیتال، فرهنگسازی و برنامهسازی رسانهای، حمایت از اشتغال زنان، هنرجویان (دانشآموزان) و خانوادهها و نیز توسعه اکوسیستم کارآفرینی مهارتمحور است.
رئیس مرکز طرح، برنامهوبودجه با اشاره به ترویج، بازنمایی و همافزایی مجموعههای حاضر در این رویداد درراستای غنیسازی اوقات فراغت کودکان، نوجوانان و جوانان، اظهار کرد: توسعه آموزش مهارتمحور در بستر مساجد، افزایش مهارت، اشتغال، تولید و اتصال به بازار کار جوانان، ترویج فرهنگ کارآفرینی و افزایش نرخ رشد کل هنرجویان کشور و توسعه و تقویت بازار مجازی و غیرمجازی نوجوانان کارآفرین ازجمله اهداف این رویداد است.
مظفری سهم رسانه ملی را در این رویداد چنین برشمرد: رسانه ملی با اهتمام بر ترویج و بازنمایی اقدامات و خدمات طرفین تفاهمنامه درزمینه غنیسازی اوقات فراغت کودکان، نوجوانان و جوانان کشور در چارچوب رویداد ملی «ایران جوان» اقداماتی را برعهده گرفته است که این امور بر عهده ستادهای «آموزش»، «نشاط و سرگرمی»، «کودک و نوجوان» و «روایت پیشرفت» ذیل قرارگاه «ایران همدل» معنی پیدا کرده است.
وی همچنین از ساماندهی و سازماندهی باشگاه مخاطبان رویداد ملی «ایران جوان» در قالب طرح «پیامآوران» و ثبت و بازنمایی آثار رسیده از سوی طرفین خبرداد و گفت: استفاده از ظرفیت شبکههای ملی و استانی در کنار همراهی بسترهای دیجیتال ما را در این رویداد به موفقیت خواهد رساند.
تفاهمنامهای برای همافزایی ملی
در ادامه این نشست، نمایندگان دستگاههای مختلف به تشریح برنامههای خود برای اوقات فراغت نوجوانان و جوانان پرداختند.
محسن باقرینیا، مدیرکل طرحهای ملی و فراگیر جوانان وزارت ورزش و جوانان، از برگزاری ۱۲۲ هزار برنامه در حوزه اوقات فراغت که بیش از دو میلیون و ۷۰۰ هزار نفر در سال گذشته در آنها مشارکت داشتند، سخن گفت.
مصطفی پردلی، مسئول کانون علوم و فناوریهای نوین ایران وابسته به کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با اشاره به راهاندازی این بخش جدید در کانون گفت: از برنامههای این کانون با تمرکز بر حوزههایی همچون هوش مصنوعی، رباتیک، سلولهای بنیادی، زیستفناوری و فناوریهای نوین خبر داد و «ایستگاه آموزشی تابستان» و پویش بینالمللی «جستوجوی سیارکها» را بهعنوان یکی از مهمترین برنامههای این مجموعه برشمرد.
غلامحسین محمدی، معاون سازمان آموزش فنیوحرفهای کشور با اشاره به همکاری این سازمان با دستگاههای مختلف در طرح ملی «ایران جوان» گفت: با هماهنگی انجامشده میان مجموعههای فعال در حوزه اوقات فراغت و با همراهی رسانه ملی، تلاش میکنیم خدمات آموزشی و مهارتی مناسبی را در اختیار نوجوانان و جوانان کشور قرار دهیم.
علی سعیدی، نماینده وزارت آموزشوپرورش نیز با اشاره به آغاز فعالیت ستاد اوقات فراغت این وزارتخانه از چند ماه گذشته، گفت: حرکت از «مخاطبمحوری» به سمت «کنشگری مسئولانه» دانشآموزان، رویکرد، گسترش فعالیتها از فضای مدرسه به محله و مشارکت در شناسایی و حل مسائل محلی و عبور از گزارشمحوری و حرکت به سمت ارزیابیهای میدانی و واقعی را سه محور مهم این وزارتخانه در رویداد ایران جوان معرفی کرد.
در ادامه الهام ساوالامپور، نماینده معاونت امور زنان و خانواده ریاستجمهوری با اشاره به نقش ستادی این معاونت اظهار کرد: این مجموعه مجری مستقیم برنامههای اوقات فراغت نیست، اما در کنار دستگاههای اجرایی قرار دارد و تلاش میکند زمینه همکاری و هماهنگی میان نهادهای مختلف را فراهم کند. وی همچنین بر ضرورت توجه ویژه به نیازهای دختران نوجوان در این رویداد تأکید کرد.
تاج تقینژاد، نماینده سازمان جوانان جمعیت هلالاحمر، نیز گفت: امروز بیش از چهار میلیون نفر در سامانه «هلال من» عضو هستند و این ظرفیت میتواند با همافزایی دستگاههای حاضر در رویداد ملی «ایران جوان»، در مسیر غنیسازی اوقات فراغت نوجوانان و جوانان به کار گرفته شود.
وی افزود: در سازمان جوانان هلالاحمر حدود ۱۴ تیم تخصصی ازجمله تیمهای «سحر»، «دادرس»، «پیشگامان پیشرفت»، «صفا» و «یاس» فعالیت میکنند که هر یک متناسب با مأموریت خود در حوزههای آموزشی، امدادی، فرهنگی و اجتماعی میتوانند برنامههای ویژهای را در این رویداد اجرا کنند.