رویدادهای هفتم محرم

به گزارش ایلنا، هفتم محرم سال ۶۱ هجری قمری، یکی از دردناک‌ترین روزهای واقعه کربلا است. در این روز، به فرمان عبیدالله بن زیاد، آب به طور کامل بر امام حسین (ع) و یارانش بسته شد. این روز، نقطه عطفی در سختی‌های کاروان امام بود و تشنگی را به یکی از مصیبت‌های اصلی عاشورا تبدیل کرد.

«لهوف، سید بن طاووس، بخش ۱، صفحه ۱۱۳»

وقایع مهم روز هفتم محرم

قطع کامل آب: به فرمان عبیدالله بن زیاد، آب فرات کاملاً بسته شد

نظارت نظامی: پانصد سوار بر کنار فرات مستقر شدند

شروع تشنگی: کودکان و سالمندان دچار تشنگی شدید شدند

فشار بر اهل بیت:زنان و کودکان بیشترین فشار را تحمل می‌کردند

تداوم عبادت امام: امام و یارانش به نماز و مناجات ادامه دادند

در هفتمین روز از محرم رویدادهای مختلفی در عاشورا و دیگر سال‌ها رخ داده است:

• مبعوث شدن حضرت موسی به پیامبری

• ۶۱ق. بستن نهر فرات برای کاروان امام حسین

• ۶۱ق. گماشتن عمرو بن حجاج زبیدی بر شریعه

• ۶۱ق. امان گرفتن عبدالله بن ابی‌محل برای حضرت عباس و برادرانش

• ۶۱ق. پیوستن مسعود بن حجاج تیمی به امام حسین

• ۶۱ق. پیوستن عبدالرحمن بن مسعود تیمی به امام حسین

• ۶۰۱ق. ولادت ابوالفتح یوسف شیبانی

• ۱۳۱۳ق. ولادت سید محمدهادی میلانی

• ۲۸۰ق. قتل محمد بن حسن بن سهل

• ۱۳۷۰ق. درگذشت جعفر بن حاج محمد نزاری نقدی

• ۱۳۷۷ق. درگذشت کربلایی محمد کاظم ساروقی

• ۱۴۲۰ق. درگذشت محمد شریف رازی

• ۱۳۲ق. نبرد هواداران بنی‌عباس با سپاهیان اموی

• ۱۹۸ق. فرار امین عباسی از قصر خلد

• ۱۹۸ق. حمله به قصر خلد با منجنیق

• ۲۴۸ق. نامه منتصر عباسی به محمد بن عبدالله طاهری

• ۸۱۲ق. عزل امین‌الدین طَرابلسی از منصب قاضی‌القضات

انتهای پیام/