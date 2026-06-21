مردم هنوز دلبسته ایران هستند

به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی و اطلاع‌رسانی دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی کشور، قادر آشنا در نشست شورای فرهنگ عمومی استان مازندران، ضمن تسلیت فرارسیدن ماه محرم و ایام عزاداری حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و یاران باوفایش، با رد فضای ناامیدی در جامعه و اشاره به پایداری شاخص‌های فرهنگی ایران در برابر شدیدترین فشارها و تحریم‌ها، اظهار کرد: با وجود چالش‌های ظاهری، دلبستگی مردم به وطن و هویت ملی همچنان در برابر موج‌های دین‌زدایی، صلابت خود را حفظ کرده است.

وی با استناد به اندیشه‌های امام خمینی (ره) مبنی بر اتکا به مردم و رأی ملت، بر ضرورت توجه به موضوعات کاربردی، فرهنگ شهروندی، قانون‌گرایی و مسئولیت‌پذیری از سوی مسئولان تأکید کرد.

آشنا با اشاره به جایگاه فرهنگ عمومی در منظومه فکری رهبر شهید افزود: ایشان همواره تأکید داشتند: اصلاح فرهنگ عمومی از همه کارها مهم‌تر است، زیرا این کار محور کارهای دیگر است. در جایی دیگر نیز فرموده‌اند: کتاب، فیلم، سینما و سایر حوزه‌های فرهنگی باید در خدمت ارتقای فرهنگ عمومی قرار گیرند. این نگاه، مسئولیت ما را سنگین‌تر کرده و بیانگر جایگاه والای شورای فرهنگ عمومی است.

دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور با اشاره به موضوع «مدیریت فرهنگی دفاع ملی» گفت: جنگ‌های اخیر نشان داد ملت ایران از ظرفیت‌های ناشناخته و قابل توجهی برخوردار است که باید به آن اهمیت ویژه‌ای دهیم و در تصمیمات و مصوبات به آن اتکا کنیم.

وی همچنین پنج مسئله کلیدی در نقشه مهندسی فرهنگی کشور را شامل نهادسازی هویت ملی و دینی در نسل جوان، تقویت سرمایه اجتماعی، کاهش آسیب‌های اجتماعی و سیاست‌گذاری فرهنگی همگرا و هم‌افزا میان دستگاه‌ها برشمرد و بر لزوم تمرکز بر این محورها به جای پراکنده‌کاری تأکید کرد.

آشنا با تأکید بر ضرورت تقویت جایگاه شورای فرهنگ عمومی تصریح کرد: این شورا باید به یک قرارگاه فرهنگی تبدیل شود و دستگاه‌های مختلف با نگاه هم‌افزا در مسیر تحقق اهداف فرهنگی کشور حرکت کنند.

وی افزود: پنج کمیته تخصصی پیش‌بینی‌شده در آیین‌نامه شورا باید با کار کارشناسی دقیق، زمینه تصمیم‌گیری‌های منسجم‌تر را فراهم کنند و استفاده از ظرفیت دانشجویان، طلاب و فعالان فرهنگی نیز می‌تواند نقش مهمی در پیشبرد اهداف شورا داشته باشد.

دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور در ادامه با ارائه آماری از شاخص‌های فرهنگی استان مازندران گفت: شاخص «افتخار به ایرانی بودن» در سال‌های اخیر روندی صعودی داشته و در موضوع تمایل به مهاجرت نیز بخش عمده‌ای از جامعه، ایران را برای زیستن انتخاب کرده‌اند.

وی در پایان با رد برخی نگاه‌های یأس‌آلود نسبت به وضعیت فرهنگ عمومی کشور خاطرنشان کرد: با وجود تحریم‌ها، فشارهای اقتصادی و فعالیت رسانه‌های معاند، فرهنگ عمومی ایران از وضعیت مطلوب و قابل قبولی برخوردار است و دلبستگی مردم به هویت ملی همچنان پابرجاست

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