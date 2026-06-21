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ویژه‌نامه مکتوب آئین بزرگداشت شهید لاریجانی منتشر شد

ویژه‌نامه مکتوب آئین بزرگداشت شهید لاریجانی منتشر شد
کد خبر : 1802196
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ویژه نامه مکتوب آئین بزرگداشت شهید علی لاریجانی توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتشر شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ویژه نامه مکتوب آئین بزرگداشت شهید علی لاریجانی ۶۶ صفحه‌ای و به سردبیری نیکنام حسینی‌پور مشاور وزیر و رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، منتشر شده و در آن گزارش مراسم بزرگداشت شهید علی لاریجانی، یادداشت‌ها و روایت‌هایی درباره زندگی و شخصیت وی، دست‌نوشته‌ها، خاطرات و مجموعه‌ای از تصاویر این شهید گردآوری شده است. 

دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، بامداد چهارشنبه ۲۷ اسفندماه ۱۴۰۴ با انتشار بیانیه‌ای از شهادت علی لاریجانی خبر داد. 

در بخش‌هایی از این بیانیه آمده بود: «ارواح طیبه‌ی شهدا، روح مطهر عبد صالح خدا، شهید دکتر علی لاریجانی را در آغوش گرفتند و ایشان پس از عمری مجاهدت در راه اعتلای ایران و انقلاب اسلامی، سرانجام به آرزوی دیرینه‌ی خود رسید، دعوت حق را لبیک گفت و با افتخار در سنگر خدمت به فیض گوارای شهادت نائل آمد؛ و به امام شهیدان رمضان، امیر مومنان علی علیه السلام، و قافله سالار شهادت و جهاد با آمریکا و اسرائیل، حضرت آیت الله سید علی خامنه‌ای، معلم شهید خود، حضرت استاد آیت‌الله مطهری و یاران شهیدش سید حسن نصرالله و حاج قاسم سلیمانی پیوست.»

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