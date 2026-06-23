پوسترهای انتخاب شده جام جهانی+عکس

به گزارش خبرنگار ایلنا به نقل از رویترر، پیش از آنکه جام جهانی فوتبال به رویدادی جهانی در عصر شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های دیجیتال تبدیل شود، پوسترهای رسمی این رقابت‌ها نقش مهمی در شکل‌دهی هویت بصری هر دوره ایفا می‌کردند.

این آثار گرافیکی که از جام جهانی ۱۹۳۰ اروگوئه تا دوره ۲۰۲۶ مسیر طولانی و پرتحولی را پیموده‌اند، تنها ابزار تبلیغاتی یک رویداد ورزشی نبودند؛ بلکه بازتابی از جریان‌های هنری، گرایش‌های طراحی گرافیک و تصویر فرهنگی کشورهای میزبان به شمار می‌روند. گزارش تصویری تازه رویترز نگاهی دارد به مجموعه پوسترهای جام جهانی که در طول نزدیک به یک قرن، تاریخ فوتبال را با تاریخ هنر و طراحی پیوند زده‌اند.

اروگوئه، ۱۹۳۰

برنده: اروگوئه/نایب قهرمان: آرژانتین/بهترین گلزن: گیرمو استابیله از آرژانتین با ۸گل/کل تماشاگران: ۵۹۰.۵۴۹ نفر

ایتالیا، ۱۹۳۴

تیم برنده: ایتالیا/نایب قهرمان: چکسلواکی/بهترین گلزن: اولدریچ نجدلی چکسلواکی با ۵ گل/تعداد تماشاگران: ۳۶۳۰۰۰ نفر

برزیل، ۱۹۵۰

برنده: اروگوئه/نایب قهرمان: برزیل/بهترین گلزن: آدمیر از برزیل با ۹ گل/کل تماشاگران: ۱.۰۴۵، ۲۴۶ نفر

انگلستان، ۱۹۶۶

برنده: انگلستان، نایب قهرمان: آلمان غربی، بهترین گلزن: اوزه بیو از پرتغال (۹)، کل تماشاگران: ۱,۵۶۳,۱۳۵ نفر

مکزیک، ۱۹۷۰

برنده: برزیل/نایب قهرمان: ایتالیا/بهترین گلزن: گرد مولر از آلمان با ۱۰ گل/کل تماشاگران: ۱.۶۰۳، ۹۷۵ نفر

آلمان غربی، ۱۹۷۴

برنده: آلمان غربی/نایب قهرمان: هلند/بهترین گلزن: گرزگورژ لاتو از لهستان با ۷ گل/کل تماشاگران: ۱.۸۶۵، ۷۵۳ نفر

آرژانتین ۱۹۷۸

برنده: آرژانتین/نایب قهرمان: هلند/بهترین گلزن: ماریو کمپس از آرژانتین با ۶ گل/کل تماشاگران: ۱.۵۴۵، ۷۹۱ نفر

اسپانیا، ۱۹۸۲

برنده: ایتالیا/نایب قهرمان: آلمان غربی/بهترین گلزن: پائولو روسی از ایتالیا با ۶ گل/کل تماشاگران: ۲.۱۰۹، ۷۲۳ نفر

فرانسه، ۱۹۹۸

برنده فرانسه/نایب قهرمان: برزیل/بهترین گلزن: داور شوکر از کرواسی با ه۶ گل/کل تماشاگران: ۲.۷۸۵، ۱۰۰ نفر

روسیه، ۱۹۶۶

برنده: فرانسه/نایب قهرمان: کرواسی/بهترین گلزن: هری کین از انگلیس با ۶ گل/کل تماشاگران: ۳,۰۳۱,۷۶۸ نفر

ژاپن/کره جنوبی، ۲۰۰۲

برنده: برزیل/نایب قهرمان: آلمان/بهترین گلزن: رونالدوی برزیلی با ۸ گل/کل تماشاگران:۲,۷۰۵,۱۹۷

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