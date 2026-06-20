فیلمنگار ۲۷۸ در جستجوی «فرمول جشنوارهها» منتشر شد
ماهنامه تخصصی فیلمنگار در دویست و هفتاد و هشتمین شماره خود، به واکاوی رویکردهای آشکار و پنهان پنج فستیوال معتبر جهانی در حوزه فیلمنامهنویسی پرداخت.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بنیاد سینمایی فارابی، شماره جدید ماهنامه «فیلمنگار» با موضوع اصلی «استراتژیهای روایت در سینمای جشنوارهای» منتشر شد. در این شماره، رویکردهای پنج فستیوال مهم سینمایی جهان شامل کن، لوکارنو، ونیز، برلین و ساندنس از زوایای گوناگون و با تاکید بر راهبردهای فیلمنامهنویسی مورد بررسی قرار گرفته است.
از دیگر مطالب شاخص این شماره، برگزاری پنجمین نشست «روایتنگار» است. در این میزگرد تخصصی، دکتر حسین معماری (استاد دانشگاه و فیلمساز)، دکتر آنتونیا شرکا (مدرس، منتقد و مترجم سینما) و دکتر امید رنجبر (پژوهشگر حوزه روایتشناسی و سینمای مؤلف)، نسبت و چالشهای سینمای ایران در تعامل با جشنوارههای خارجی را تحلیل و واکاوی کردهاند.
مطالب ویژهای ار قبیل:
بخش فیلمنامه: انتشار اختصاصی فیلمنامه «بدون قرار قبلی» نوشته فرهاد توحیدی و مهدی تراببیگی؛ و فیلمنامه برنده جوایز جهانی «آناتومی یک سقوط» نوشته ژوستین تریه و آرتور هاراری؛ بخش نقد و تحلیل: بررسی و تحلیل فیلمنامههای آثار روز سینمای جهان، نقد و بررسی فیلمنامههای فیلمهای روی پرده سینمای ایران؛ بخش پژوهشی: مقالات تحلیلی در حوزه اقتباس و تحلیل مؤلفههای سینمای جشنوارهای نیز در شماره جدید «فیلمنگار» منتشر شدهاند
نسخه الکترونیکی شماره ۲۷۸ «فیلمنگار» در ۱۱۲ صفحه، به صاحبامتیازی بنیاد سینمایی فارابی و مدیرمسئولی و سردبیری مصطفی محمودی، هماکنون از طریق وبسایت فیلمنگار به آدرس: www. filmnegar. ir و پلتفرم فیدیبو به نشانی: www. fidibo. com با قیمت یکصد هزار تومان در دسترس سینماگران، اساتید، دانشجویان و پژوهشگران و علاقمندان سینما و فیلمنامهنویسی قابل دریافت است.