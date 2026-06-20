به گزارش ایلنا به نقل از مشاور رسانه‌ای پروژه، «ژیله‌مو» به نویسندگی و کارگردانی زیور حجتی و تهیه‌کنندگی حسین کاکاوند، نخستین حضور بین‌المللی خود را در جشنواره نوادا سیتی تجربه خواهد کرد. این رویداد از جمله جشنواره‌های معتبر سینمای مستقل در آمریکا به شمار می‌رود و از سوی مجله MovieMaker در فهرست ۲۵ جشنواره برتر برای فیلمسازان مستقل معرفی شده است.

بیست‌وششمین دوره جشنواره نوادا سیتی از ۲۶ تا ۲۸ ژوئن ۲۰۲۶ در شهر تاریخی نوادا سیتی آمریکا برگزار می‌شود و فیلم «ژیله‌مو» در کنار آثاری از کشورهای مختلف به نمایش درخواهد آمد.

علی راد، محمد ایمان، سلمان صالحی، کومار جاویدان و ماردین رستمی بازیگران این فیلم کوتاه هستند.

عنوان «ژیله‌مو» در زبان کردی به معنای «آتش زیر خاکستر» است. این فیلم کوتاه در ژانر اجتماعی ساخته شده و روایتگر زندگی دو کشتی‌گیر جوان است که در رقابت‌های کشتی رقیب یکدیگر هستند. یکی از آن‌ها سه بار متوالی روی تشک از حریف خود شکست می‌خورد و همین ناکامی، کینه‌ای عمیق را در او شکل می‌دهد؛ کینه‌ای که در ادامه او را به سمت تصمیمی سرنوشت‌ساز و اتفاقاتی پیش‌بینی‌نشده سوق می‌دهد.

عوامل فیلم عبارتند از: مدیر فیلمبرداری: کیوان شعبانی، تدوین: مصطفی وزیری، صدابردار: هادی بهشتی‌پور، طراحی و ترکیب صدا: سامان شهامت، طراح گریم: امید گلزاده، طراح صحنه و لباس: آرمیتا فرج‌اللهی، عکاس: محمد بیگ، فیلمبردار پشت صحنه: آرین رستمی، آهنگساز: نیما امین، اصلاح رنگ و نور: هانی سلمانی، جلوه‌های ویژه بصری: مرتضی مظلومی، سرپرست گروه کارگردانی و برنامه‌ریز: سعید آهنج، مدیر تولید: آریا محسن‌پور سهی، ترجمه و زیرنویس: سارا احمدی، گروه کارگردانی: محمدعلی خان‌آبادی و میلاد مساح، منشی صحنه: روژا رشیدی، مجری گریم: حانیه محمودآبادی، دستیار صحنه و لباس: نوید اسدیون، گرافیست: عسل خواجه‌وندی، تیزر: صادق شاهسوند و مشاور رسانه‌ای: امین اعتمادی‌مجد.

انتهای پیام/