به گزارش ایلنا، آمار فروش و مخاطبان مجموعه تئاترشهر و تالار هنر تا روز جمعه ۲۹ خرداد، اعلام شد.

نمایش «ابری با احتمال ریزش باران» به کارگردانی سیدعلی هاشمی که از روز ۲۴ اردیبهشت اجراهای خود را در تالار چهارسو با ظرفیت ۱۳۲ نفر و قیمت بلیت ۳۰۰ هزار تومان آغاز کرده بود؛ روز جمعه ۲۹ خرداد با ۳۱ اجرا و یک هزار و ۱۳۴ تماشاگر و فروشی معادل ۲۴۲ میلیون و ۵۵۰ هزار تومان از تئاتر شهر خداحافظی کرد.

نمایش «بی‌هوده» به کارگردانی یاسین رضوانی هم که از روز ۳۱ اردیبهشت اجرای خود را در تالار قشقایی با ظرفیت ۹۶ نفر و قیمت بلیت ۳۰۰ هزار تومان آغاز کرده بود؛ روز جمعه ۲۹ خرداد با ۲۶ اجرا، یک هزار و ۸۲۷ تماشاگر و فروشی معادل ۴۱۴ میلیون و ۴۳۹ هزار تومان از به اجراهای خود پایان داد.

نمایش «اژدهاک» به کارگردانی آرش اشاداد نیز که از روز ۳۱ اردیبهشت اجرای خود در کارگاه نمایش با ظرفیت ۴۴ نفر و قیمت بلیت ۲۰۰ هزار تومان آغاز کرده بود؛ روز پنجشنبه ۲۸ خرداد با مجموع ۳۷ اجرا، یک هزار و ۶۱۷ مخاطب و ۲۷۹ میلیون تومان فروش، از این تالار نمایشی خداحافظی کرد.

تالار هنر

نمایش «بابایی بخند» به کارگردانی علیرضا ملک‌محمودی که از ۲۰ خرداد در تالار هنر با ظرفیت صندلی ۲۴۴ نفر و بلیت ۲۲۰ هزار تومانی به صحنه رفته است؛ پس از پشت‌سرگذاشتن ۸ اجرا، میزبان ۴۶۸ تماشاگر بوده و به فروش ۶۹ میلیون و ۶۴۹ هزارتومان دست یافته است.

همچنین در همین تالار هنر و از تاریخ ۲۶ خرداد، نمایش «درخت گیلاس» به کارگردانی شراره طیار و قیمت بلیت ۲۲۰ هزار تومان به صحنه رفته که توانسته است پس از پشت سرگذاشتن ۴ اجرا و جذب ۳۰۱ مخاطب، به فروشی معادل ۴۴ میلیون و ۳۶۳ هزار تومان دست پیدا کند.

در مجموع، ۵ هزار و ۳۴۷ نفر از ۵ نمایش روی صحنه دیدن کردند و یک میلیارد و ۵۰ میلیون تومان بلیت خریدند.

نمایش «بی‌هوده» به کارگردانی یاسین رضوانی در تالار قشقایی نیز با رقم فروش بیش از ۴۰۰ میلیون تومان، پرفروش‌ترین نمایش، بین نمایش‌های این ۲ سالن شد.

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