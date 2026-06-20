به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، در راستای تقویت محور مقاومت و ترویج روایت‌های حقیقت در سطح جهانی، نشست تخصصی «ایران، هرمز و نظم نوظهور جهانی» با حضور جمعی از اندیشمندان، شخصیت‌های علمی و فعالان فرهنگی در شهر دوربان آفریقای جنوبی برگزار شد.

این نشست که با هماهنگی رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همکاری نهادهای اثرگذاری چون «جنبش آفریقای جنوبی – فلسطین»، «انجمن اسلامی»، «مرکز فلسطین برای حقوق بشر»، مجموعه United for Palestine، گروه انتشاراتی The People’s Publishers و «بنیاد الانصار» انجام شد، نکاتی پیرامون تحولات منطقه‌ای، عدالت جهانی، استقلال ملی و نقش ملت‌ها در شکل‌دهی به آینده جهان مورد بررسی قرار گرفت.

سید مصطفی دریاباری، رایزن فرهنگی کشورمان در سخنانی، با اشاره به موضوع «پیشرفت ایران همراه با مقاومت؛ تجربه‌ای از ایستادگی، خودباوری و حرکت تمدنی»، بر پیوند ناگسستنی میان توسعه ملی و ایستادگی در برابر سلطه تأکید کرد.

پس از آن، کتاب «کلمات پیش از جنگ» رونمایی شد. این اثر که توسط مؤسسه بین‌المللی «الهدی» تهیه شده، با بهره‌گیری از تصویر نمادین «ماکان»، مخاطب را به دنیای پیچیده نبردها می‌برد.

کتاب «کلمات پیش از جنگ» در ۴۷ فصل پربار، فراتر از یک گزارش ساده، به کالبدشکافی زیرساخت‌های جنگ‌های اخیر پرداخته و با بازخوانی روایت‌های متناقض، پیامدهای استراتژیک و سرنوشت‌ساز آن‌ها را در تراز جهانی بررسی می‌کند.

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