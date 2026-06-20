به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی حوزه هنری انقلاب اسلامی، برای بنیامین ثابت کلاچاهی، کلاس درس و زمین فوتبال دو جهان الهام‌بخش‌اند؛ یکی سوژه کتاب نخستش درباره خاطرات مدرسه و دیگری محور اصلی رمان طنز «حاج‌خانم گل فوتبال». بنیامین ثابت کلاچاهی، نویسنده و طنزپرداز اهل رشت، متولد سال ۱۳۷۳ و دانش‌آموخته رشته شیمی‌فیزیک است. او همچنین اکنون عضو تحریریه ثابت دفتر طنز حوزه هنری است. او درباره آغاز فعالیت حرفه‌ای خود در عرصه طنز می‌گوید که نوشتن را به‌شکل جدی از سال ۱۳۹۹ و همزمان با دوران خدمت سربازی آغاز کرده است.

نویسنده کتاب «حاج‌خانوم گل فوتبال» که کتابش در نشست «به وقت کتاب» اظهار کرد: بخش زیادی از نخستین نوشته‌هایم با موضوع طنز در زمان نگهبانی‌های سربازی شکل گرفت. ابتدا چند داستان کوتاه نوشتم و آن‌ها را برای جشنواره‌ها و نشریات مختلف فرستادم. برخی از این آثار در نشریات منتشر شدند و در تعدادی از جشنواره‌ها نیز موفق به کسب عنوان شدند. همین موفقیت‌ها انگیزه‌ای شد تا به‌سمت نگارش آثار بلندتر حرکت کنم.

ثابت کلاچاهی درباره آشنایی خود با دفتر طنز حوزه هنری گفت: از طریق همان جشنواره‌ها و مسابقاتی که در آن‌ها شرکت می‌کردم با دفتر طنز آشنا شدم. پس از کسب رتبه در برخی رویدادها، ازسوی دفتر طنز برای همکاری و معرفی آثار طنز دعوت شدم و این ارتباط ادامه پیدا کرد.

او نخستین اثر منتشرشده خود را کتاب «صبحی، بعدازظهری» معرفی کرد و افزود: این کتاب در فضایی طنزآمیز به خاطرات و ماجراهای مدرسه می‌پردازد و از سوی نشر نامه مهر منتشر شده است. در واقع این اثر ازجمله کتاب‌هایی بود که در قالب حمایت از نویسندگان جوان برای چاپ انتخاب شد.

این نویسنده درباره دومین کتاب خود که با همکاری دفتر طنز و انتشارات سوره مهر به چاپ رسیده است نیز گفت: «کتاب «حاج‌خانم گل فوتبال» که از سوی نشر سوره مهر منتشر شده، داستان حاج‌خانمی است که علاقه فراوانی به فوتبال دارد. در این میان، سربازی مستأجر خانه او می‌شود و به نوه حاج‌خانم علاقه‌مند می‌شود.

داستان در بستر ماجراهای فوتبالی پیش می‌رود و در کنار روایت عاشقانه، ارجاعات و تشبیهات متعددی از دنیای فوتبال در آن به کار رفته است.

او با اشاره به انتخاب فوتبال به‌عنوان فضای اصلی داستان اظهار کرد: از همان ابتدا قصد داشتم اثری بنویسم که بر محور فوتبال شکل بگیرد. فوتبال موضوعی است که برای طیف گسترده‌ای از مخاطبان جذابیت دارد. اگرچه داستان، یک روایت عاشقانه را دنبال می‌کند، تمام اجزای آن از فضای فوتبال تأثیر گرفته و شخصیت‌ها نیز در همین بستر شکل می‌گیرند.

ثابت کلاچاهی درباره آثار آینده خود نیز گفت: مجموعه‌ای از داستان‌های کوتاه را که طی سال‌های گذشته نوشته‌ام گردآوری کرده‌ام و احتمال دارد آن را برای انتشار ارائه کنم. همچنین نگارش یک اثر جدید را آغاز کرده‌ام اما فعلاً برای صحبت درباره آن زود است.

وی در ادامه با اشاره به جایگاه دفتر طنز حوزه هنری اظهار کرد: به گمان من، دفتر طنز مجموعه‌ای کم‌نظیر و حتی بی‌نظیر است. نه‌فقط در حوزه طنز، بلکه در بسیاری از حوزه‌های فرهنگی کمتر می‌توان نمونه‌ای مشابه آن پیدا کرد. فضای ایجادشده در دفتر طنز، به‌ویژه در زمینه جذب و حفظ استعدادها و فراهم کردن محیطی امن و صمیمی برای فعالیت هنرمندان در سنین مختلف، ویژگی ارزشمندی است که کمتر جایی دیده می‌شود. این مجموعه به‌صورت گام‌به‌گام از استعدادها حمایت می‌کند و فرصت رشد را در اختیار آن‌ها قرار می‌دهد.

این طنزپرداز فوتبالی در بخش پایانی سخنان خود، با آرزوی موفقیت برای تیم ملی کشورمان در پاسخ به پیش‌بینی قهرمان جام جهانی ۲۰۲۶، از تیم ملی پرتغال به‌عنوان شانس اصلی خود نام برد و گفت: ترجیح می‌دهم پرتغال قهرمان شود؛ به‌ویژه به‌خاطر کریستیانو رونالدو.

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