نقاشی کودکان مظلوم میناب بر روی اسناد سازمان ملل متحد

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی وزارت میراث فرهنگی و گردشگری، نمایشگاه نای میناب شامل ۶۰ اثر نقاشی آبرنگ که با سبک پنتیگ آرت بر روی اسناد سازمان ملل متحد به تصویر کشیده شده‌اند از ۲۷ تا ۳۱ خردادماه در نگارخانه سرو مجموعه میراث جهانی باغ و عمارت اکبریه بیرجند آغاز به کار کرد.

سیداحمد برآبادی مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان جنوبی در آیین افتتاح این نمایشگاه ضمن تسلیت ایام سوگواری سرور و سالارار شهیدان امام حسین علیه السلام گفت: این آثار رویکردی هنرمندانه برای واقعیت‌های جنگ تحمیلی است و نشان دهنده خوی وحشی‌گری جنایت‌کارانه دشمن که خون ۱۶۸ کودک بی‌گناه را در مدرسه شجره طیبه میناب بر زمین ریخت.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان جنوبی افزود: هنرمندان بهترین افراد برای تبیین جریان جنگ هستند و در این موضوع بسیار تاثیرگذار عمل می‌کنند.

محمد احسانبخش هنرمند بیرجندی و خلق کننده آثار نقاشی کودکان میناب گفت: این مجموعه نقاشی که برای نخستین بار در خراسان جنوبی به نمایش گذاشته می‌شود با سبک پنتینگ آرت که یک شیوه نقاشی و هنری ترکیبی و جدید است بر روی تصویر اسنادی از سازمان ملل متحد مربوط به ۷۰ سال قبل اجرا شده و اکنون در معرض دید عموم است.

او افزود: اسناد انتخاب شده اغلب با مضامین رعایت عدالت اجتماعی و آموزشی و نیز توجه به کودکان در بین جوامع بشری انتخاب و اجرا شده و چهره‌ای کمتر دیده شده از این کودکان مظلوم به تصویر کشیده شده است.

نمایشگاه نای میناب تا ۳۱ خرداد ماه همه روز از ساعت ۸ صبح الی ۱۲ و ۱۷ الی ۲۰ پذیرای علاقه‌مندان خواهد بود.

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