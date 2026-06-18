تأکید بر حفظ آثار جنگ در حسینیه اعظم زنجان

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی وزارت میراث‌فرهنگی، علی دارابی شامگاه روز چهارشنبه ۲۷ خردادماه بعد از بازدید از حسینیه اعظم زنجان اظهار کرد: در بازسازی بنای تاریخی حسینیه اعظم، آثار ناشی از جنگ رمضان و آثار حمله و ترکش‌ها نباید حذف شوند، بلکه باید به‌عنوان بخشی از تاریخ حفظ شوند.

قائم‌ مقام وزیر و معاون میراث‌فرهنگی افزود: در بازسازی بناهای تاریخی حسینیه اعظم، آثار ناشی از جنگ و ترکش‌ها نباید حذف شوند، بلکه باید به‌عنوان بخشی از تاریخ حفظ شوند.

او با اشاره به جایگاه حسینیه اعظم، این مکان را یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های گردشگری مذهبی کشور دانست و گفت: حسینیه اعظم به‌عنوان مکانی معنوی و شاخص، توان بالایی در جذب گردشگران مذهبی دارد و می‌تواند به قطبی مهم در این حوزه تبدیل شود.

دارابی بیان کرد: دسته عزاداری این مجموعه نیز در فهرست میراث ناملموس کشور به ثبت رسیده و لازم است این اثر ارزشمند بیش از پیش به جهانیان معرفی شود.

قائم‌ مقام وزیر و معاون میراث‌فرهنگی کشور بیان کرد: تلاش می‌شود آثار ناشی از اصابت ترکش‌ها و آسیب‌های جنگی، به‌جای حذف، به‌عنوان بخشی از تاریخ و هویت ملی در مرمت‌ها حفظ شوند.

او گفت: در یک اقدام نمادین، بخشی از یک گنبد و گلدسته حسینیه اعظم که با ترکش تخریب شده بود، با استفاده از طلا ترمیم شده است تا نشان از پیروزی و بازسازی داشته باشد که این اقدام بسیار باارزش است.

دارابی از یک برنامه عملیاتی بزرگ برای ثبت ملی مکان‌های تاریخی خبر داد و افزود: در ادامه برنامه‌های هفتمین برنامه توسعه، هدف ما این است که امسال با افزایش چشمگیر فعالیت‌ها، بیش از ۱۰۰۰ مکان مرتبط با رویدادهای انقلاب و مقاومت را به فهرست ثبت ملی اضافه کنیم که این میزان بیش از ۵ برابر تکالیف برنامه‌های پیشین است.

قائم مقام وزیر و معاون میراث‌فرهنگی کشور با همراهی امام جمعه زنجان، هیئت امنای حسینیه اعظم زنجان و مدیرکل میراث‌فرهنگی استان در مراسم سوگواری محرم شرکت کرد.

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