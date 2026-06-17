ویژهبرنامههای محرم شبکه افق:
پخش زنده عزاداری دهه اول محرم از «رواق کشور دوست»
همزمان با فرارسیدن ماه محرم، ویژه برنامه «سربراه» به صورت زنده از شبکه افق سیما پخش میشود. مراسم عزاداری از «رواق کشور دوست» هم به یاد رهبر شهید انقلاب پخش میشود.
به گزارش ایلنا، همزمان با فرارسیدن دهه اول ماه محرم، شبکه افق سیما با تدارک مجموعهای از برنامههای مذهبی، آیینی و عزاداری، همراه مخاطبان در این ایام خواهد بود. ویژهبرنامههای دهه اول محرم از شبکه افق شامل برنامههای متنوعی است که تعدادی از آنها معرفی میشود.
برنامه «سربراه» با اجرای مهدی اعرابی و با حضور کارشناسان مذهبی، مداحان و شاعران اهلبیت علیهمالسلام، هر شب ساعت ۱ بامداد به صورت زنده از کربلای معلی روی آنتن میرود.
همچنین برنامه «دلنوا» با محوریت پخش مداحی به درخواست مخاطبان، در شبهای دهه محرم از شبکه افق پخش میشود و فضایی معنوی برای علاقهمندان به مراثی اهلبیت علیهمالسلام فراهم میکند.
از دیگر برنامههای این ایام میتوان به پخش زنده مراسم عزاداری از «رواق کشور دوست» اشاره کرد که هر شب در دهه اول محرم از شبکه افق به صورت مستقیم تقدیم مخاطبان میشود. همچنین مراسم «چهارپایهخوانی» امامزاده چیذر با مداحی حاج محمود کریمی، هر روز در دهه اول محرم به صورت زنده از شبکه افق پخش خواهد شد.
علاوه بر اینها، بازپخش ویژهبرنامه «معلی» نیز در شبهای دهه اول محرم در جدول پخش شبکه افق قرار گرفته است. پخش مراسم عزاداری هیئت فدائیان حسین علیهالسلام اصفهان با مداحی سیدرضا نریمانی نیز از دیگر برنامههای در نظر گرفته شده برای این ایام است که در دهه اول محرم از شبکه افق پخش میشود.