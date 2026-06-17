معرفی فیلمهای سینمایی آخر هفته تلویزیون
فیلمهای سینمایی و تلویزیونی و انیمیشن «نیروهای برتر»، «عملیات هوایی»، «گهواره خالی»، «وقتی تو خواب بودی»، «پرویز خان»، «میدان»، «بازگشت به خانه»، «شور عاشقی»، «برادری»، «۱۱ شورشی»، «گردهمایی»، «موریتانیایی»، «نیاز»، «آخرین سفر»، «میناماتا»، «جنگ داخلی»، «خورشید شب»، «شکوفههای گیلاس»، «برادر»، «فراری»، «روشنی صبحدم»، «هفت مرد جنگی»، «پرواز در شب»، «رابینسون کروزوئه»، «پسران گمنچه»، «میان صخرهها و ابرها»، «خشت بهشت»، «چالش در فضا»، «شیرشاه» و «دیوار بزرگ»؛ پنجشنبه و جمعه ۲۸ و ۲۹ خرداد ماه از شبکههای سیما روی آنتن میروند.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و رسانههای نوین معاونت سیما، فیلم سینمایی «نیروهای برتر» به کارگردانی «اکسید چون پانگ و چی لونگ لاو»، پنجشنبه ۲۸ خرداد ماه ساعت ۲۳:۳۰ از شبکه یک سیما پخش خواهد شد.
در این فیلم با بازی اندی لاو، چوشیائو کو و زیفنگ ژانگ خواهیم دید: گائو هاوجون، مأمور سابق نیروهای ویژه است که سالها پیش در یک سانحه رانندگی باعث نابینایی دخترش شد و خانوادهاش از هم پاشید. او حالا بهعنوان مأمور امنیتی برای شرکت هواپیمایی هَنگیو کار میکند و در نخستین پرواز این شرکت بهطور غیرمنتظره با همسر و دخترش روبهرو میشود. درست در همین پرواز، گروهی از خراب کارها به فرماندهی مایکی، هواپیما را با بیش از ۸۰۰ مسافر تسخیر میکنند. گائو که هنوز درگیر عذاب وجدان گذشته است، مجبور میشود بار دیگر به مهارتهای نظامیاش تکیه کند. دختر نابینایش با شجاعت و تواناییهای خاص خود پدرش را یاری میدهد اما…
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فیلم سینمایی «عملیات هوایی» به کارگردانی «رهابی ماندرا و آلدو سواستیا»، جمعه ۲۹ خرداد ماه ساعت ۱۶:۰۰ از شبکه یک سیما پخش خواهد شد.
داستان فیلم با بازی کوین جولیو، بیسما کاریسما و مارتینو لیو؛ درباره گروهی از دانشجویان و خلبانان جوان اندونزیایی در سال ۱۹۴۷، پس از استقلال اندونزی از هلند، است. در حالی که کشور تازه استقلال یافته با تهدید بازگشت نیروهای استعماری هلند روبهرو است، چند دانشجوی نیروی هوایی تصمیم میگیرند برای دفاع از وطن به خلبانان جنگی تبدیل شوند. آنها با کمبود شدید هواپیما، تجهیزات و آموزش مواجهاند، اما با اراده و میهنپرستی به تمرین ادامه میدهند. در میان این جوانان، دوستیها، رقابتها و روابط عاطفی نیز شکل میگیرد و فشار جنگ بر زندگی شخصی آنها تأثیر میگذارد. هنگامی که هلندیها حملات نظامی خود را تشدید میکنند، این دانشجویان به مأموریتهای خطرناک اعزام میشوند و…
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**** شبکه دو سیما
فیلم تلویزیونی «گهواره خالی» به کارگردانی «شهرزاد سالمی»، جمعه ۲۹ خرداد ماه ساعت ۰۸:۰۰ از شبکه دو سیما پخش خواهد شد.
داستان فیلم درباره دو برادر به نامهای حسین و امیرعباس است که تلاش دارند تا با کمک دوستانشان در محل، به مادر یک شهید برای برگزاری هیئت عزاداری امام حسین علیه السلام کمک کنند. حسین و امیرعباس یک شب در حال رفتن به خانه، به پیرزنی برمی خورند که در حال زدن پارچه سیاه بر سر در منزلش است. آنها به او کمک میکنند تا پارچه را به دیوار نصب کند. در همین حین دو برادر متوجه میشوند که او مادر یکی از رزمندگان دوران دفاع مقدس است که از سرنوشت پسرش خبری ندارد و منتظر رسیدن خبری از او است. حسین و امیرعباس با یکی از بچههای محل به نام نادر اختلاف دارند و همین باعث میشود آنها در مقابل نادر و هیئتی که دارد، تلاش کنند تا در خانه آن پیرزن هیئتی برپا کنند. آنها تصمیم میگیرند به نیت حضرت علی اصغر علیه السلام، هیئت خود را برپا کنند که به همین منظور به دنبال یک گهواره میگردند تا…
مریم کاویانی، حسن اسدی، حسین سالمی و امیرعباس سالمی در فیلم تلویزیونی «گهواره خالی» بازی کرده اند.
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فیلم سینمایی جدید «وقتی تو خواب بودی» به کارگردانی «یون هیون جانگ»، جمعه ۲۹ خرداد ماه ساعت ۱۷:۰۰ از شبکه دو سیما پخش خواهد شد.
داستان این فیلم با بازی چو جا هیون، لی مو سنگ و کیم جین سو؛ درباره جون سوک نویسندهای است که با همسرش دوک هی و دو فرزند دوقلویش برای گذراندنِ تعطیلات با ماشین شخصیشان در جاده با یک کامیون تصادف میکنند. در این تصادف یکی از بچهها فوت میکند و دوک هی هم حافظهاش را از دست میدهد. جون سوک برای این که آرام آرام دوک هی خوب شود مجبور میشود تا مین سوک پسرش را که زنده مانده است نزدِ دخترخاله همسرش یونگ می، بگذارد تا از او مراقب کند. پزشکان معتقدند که باید دوک هی آرام آرام از قضایا و اتفاقهای قبل مخصوصا فوت دختر کوچکشان مطلع شود و اگر از این موضوع مطلع شود احتمال بازگشتِ فراموشیش بیشتر خواهد شد. لذا جون سوک تصمیم میگیرد تا مدتی به دوک هی اصلا نگوید بچهای داشتهاند تا حالِ او بهبود پیدا کند. دو سالی از این ماجرا میگذرد و جون سوک به اتفاقِ مادرش و البته مراقبتهای ویژه یونگ میاین مساله را مدیریت میکنند. اما در این مسیر دوک هی متوجه اتفاقهایی میشود و کمی به شوهرش شک میکند. جون سوک یک روز به دوک هی میگوید که باید برای کار چند روزی به سفر برود و قصد دارد تا رمانی را که به دوستش قول داده تمام کند اما در یکی از شبها جون سوک که در سفر بوده تصادف میکند و میمیرد. دوک هی که بسیار شوکه شده است برای بستنِ حسابهای مالی همسرش به بانک مراجعه میکند اما متوجه میشود که جون سوک برای یونگ میپول واریز میکرده، او که لحظه به لحظه به اتفاقهای دور و برش مشکوکتر میشود به هتلِ محل اقامت شوهرش میرود و از کارمندِ هتل میشنود که شوهرش از یکی از پیشخدمتها قرصهای آرام بخش قوی دریافت میکرده. دوک هی با کنار قرار دادنِ عکسهای بچهای که از خانه مادرشوهرش پیدا کرده و اتفاقهای دیگر تصمیم میگیرد به استودیوی محلِ کارِ یونگ میبرود که…
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**** شبکه سه سیما
فیلم سینمایی «پرویز خان» به کارگردانی «علی ثقفی»، پنجشنبه ۲۸ خرداد ماه ساعت ۱۰:۰۰ از شبکه سه سیما پخش میشود.
در این فیلم خواهیم دید: زمانی که پرویز دهداری، به عنوان مربی تیم ملی فوتبال انتخاب میشود از بازیکنانش میخواهد که فقط با روش او بازی کنند. اما بازیکنان سرشناس تیم ملی که با روشهای او مخالف بودند تصمیم میگیرند به طور گروهی استعفاء بدهند. با برگزاری کمیته انتضباطی، پرویز دهداری ابقاء و بازیکنان خاطی تنبیه میشوند. دهداری به کمک دستیارش تصمیم میگیرد برای پیدا کردن بازیکنان جدید تمام تیمهای شهرستانی را جستجو کند و سرانجام یک تیم جوان اما با انگیزه را تشکیل میدهد. کل تیم با تمرینات و راهنماییهای دهداری برای انجام یک بازی مهم و حیثیتی با کویت آماده میشوند. دهداری با تلاش فراوان مشکلات بسیاری که در مقابل تیم ملی قرار داشت، از جمله پیدا کردن زمین بازی، خوابگاه برای بازیکنان، لباس و سایر امکانات و حتی خریدن بلیط هواپیما برای رفتن به قطر و جدل با مدیران و مسئولان فدراسیون وقت برای کنسل نکردن این بازی مقابل کویت را حل میکند. چرا که برخی از فرماندهان ارتش اعتقاد داشتند در صورت باخت در این بازی، کویتیها در جبهه جنگ برای ابراز شادی از منور استفاده میکنند که موجب لو رفتن محل اختفای سربازان ایران میشود. اما…
سعید پورصمیمی، مریم سعادت، خسرو احمدی، حمیدرضا پگاه و بهنام تشکر در فیلم سینمایی «پرویز خان» هنرنمایی کرده اند.
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فیلم سینمایی «میدان» به کارگردانی «آمیت راویندرنات شارما»، جمعه ۲۹ خرداد ماه ساعت ۱۰:۰۰ به روی آنتن شبکه سه سیما میرود.
این فیلم با بازی اجی دیوگن، پریامانی، گجراجو رائو، بومان ایرانی، ابهینای راج سینگ و بهوش لوهر؛ بر اساس واقعیت دوران طلایی فوتبال هند بین سالهای ۱۹۵۶ تا ۱۹۶۲ را روایت میکند. تیم ملی فوتبال هند با مربیگری عبدالرحیم توانست در المپیک ۱۹۵۶ به مقام چهارم برسد. او بر خلاف نظر برخی از سیاستمداران محلی به دنبال استعدادهای ناشناخته از محلات فقیرنشین بود. اما سیاستمداران محلی با او مخالف بودند چون همیشه اعضای تیم فوتبال هند از چند شهر بزرگ انتخاب میشدند. رییس فدراسیون فوتبال هند از عملکرد عبدالرحیم دفاع میکند و دست او را برای انتخاب اعضای تیمش باز میگذارد. اما سیاستمداران محلی در مطبوعات علیه او مطلب مینویسند. عبدالرحیم با همین شیوه به موفقیتهای تیمش ادامه میدهد تا این که…
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**** شبکه چهار سیما
فیلم سینمایی جدید «بازگشت به خانه» به کارگردانی «نیراج گایوان»، پنجشنبه ۲۸ خرداد ماه ساعت ۲۰:۳۰ از شبکه چهار سیما روی آنتن میرود.
در خلاصه داستان فیلم با بازی آیهان خاطر، ویشال جتوا و جانوی کاپور آمده است: چاندان کومار و محمد شعیب دو جوان هندی از روستا به شهر میروند تا در آزمون استخدام پلیس شرکت کنند. در روز آزمون چاندان با دختری به نام سودها آشنا میشود. چاندان هم برای حمایت خانوادهاش و هم تحت تاثیر قرار دادن سودها، عازم شهر برای خواندن درس در رشته اقتصاد میشود. سودها هم در همین رشته قبول و به او کمک میکند. با اعلام نتایج آزمون استخدام، چاندان قبول و شعیب پذیرفته نمیشود. چاندان تصمیم میگیرد درس را رها و پلیس شود اما سودها مانع میشود. او منتظر انجام مراحل استخدام میشود که طولانی است. از سوی دیگر شعیب ابتدا در شرکتی به عنوان کارگر مشغول و در شغلش موفق میشود اما وقتی صاحبان شرکت میفهمند مسلمان است با او بدرفتاری میکنند و او از شرکت خارج میشود. او و چاندان به عنوان کارگر ساختمانی مشغول به کار میشوند اما…
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فیلم سینمایی «شور عاشقی» به کارگردانی «داریوش یاری»، جمعه ۲۹ خرداد ماه ساعت ۲۰:۳۰ از شبکه چهار روی آنتن میرود.
در این فیلم خواهیم دید: سلما که همسرش عبدالرحمن را برای یاری امام حسین علیه السلام راهی کربلا کرده بود، متوجه میشود همسرش به دلیل علاقهای که به او داشته امام را در روز عاشورا تنها گذاشته است. هنگامی که حضرت زینب سلامالله علیها و اسرای کربلا شهر به شهر از کوفه به سمت شام میرفتند، او خودش را به اهل بیت امام حسین علیه السلام رسانده و درمی یابد که شمر سربازانش را جلوتر از کاروان به شهرهای پیش رو میفرستد تا مردم را فریب بدهند و امام حسین علیه السلام و یارانش را از دین خارج شده و کافر جلوه بدهند، تا در قریهها با ورود کاروان اسرا جشن بگیرند و به اسرای کاروان اهانت کنند. سلما تصمیم میگیرد خودش را زودتر از کاروان اسرا به شهرها برساند تا مردم را آگاه کرده و نگذارد به کاروان اهل بیت توهین شود. در واقع سلما باید صدای کاروان اسرای کربلا شود تا جای راست و دروغ در تاریخ عوض نشود و…
شهره موسوی، پیام احمدینیا، مهدی زمینپرداز، سیامک صفری، نادر فلاح و علی استادی در فیلم سینمایی «شور عاشقی» هنرنمایی کرده اند.
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**** شبکه تهران سیما
فیلم سینمایی «برادری» به کارگردانی «ریچارد بل»، پنجشنبه ۲۸ خرداد ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه تهران پخش میشود.
در این فیلم با بازی جیک منلی، برندن فلچر، اسپنسر مکفرسن و گیج مونرو خواهیم دید: رابرت مربی مدرسه، نوجوانانی را برای آموزش مهارتهای زندگی به اردو میبرد. آرتور، مربیای که همیشه در محل اردوگاه است، نیز آنان را همراهی میکند. این نوجوانان پدران خود را در جنگ جهانی از دست دادهاند و رابرت گمان میکند برای اینکه آنان بتوانند زندگی بهتری در آینده برای خود بسازند باید با سختیهای زندگی دست و پنجه نرم کنند. در یکی از تمرینهایی که این نوجوانان دارند، باید شب را درون قایقشان و در میانهی دریا سپری کنند، اما یک بار که همراه با آرتور به این تمرین مشغولند دچار سانحه میشوند که طی آن تعدادی از نوجوانان غرق میشوند و تعدادی با تلاشهای آرتور و بقیه بچهها نجات مییابند. هر چند تحقیقات، این مرگها را تصادفی اعلام میکند اما…
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فیلم سینمایی جدید «۱۱ شورشی» به کارگردانی «کازویا شیرایشی»، جمعه ۲۹ خرداد ماه ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه تهران پخش میشود.
داستان این فیلم با بازی تاکایوکی یامادا، تایگا ناکانو، اوکون اونوئه، ریهو سایاشی و تاکارا ساکوموتوتاکارا ساکوموتو؛ در سال ۱۸۶۸ و در بحبوحه جنگ بوشین رخ میدهد. زمانی که ژاپن میان شگونسالاری قدیم و دولت جدید امپراتوری درگیر نبردی خونین است. داستان حول گروهی یازدهنفره از جنایتکاران و ساموراییها میگردد که به رهبری هیشیرو مأموریت دفاع از دژی در منطقه شیباتا را بر عهده میگیرند اما…
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**** شبکه نمایش
فیلم سینمایی «گردهمایی» به کارگردانی «سورش تریونی»، پنج شنبه ۲۸ خرداد ماه ساعت ۰۱:۰۰ بامداد از شبکه نمایش پخش میشود.
در این فیلم با بازی ویدیا بالان، شفالی شاه و روهینی هاتنگادی خواهیم دید: مایا منون مجری مشهور تلویزیون از همسرش جدا شده است و با پسر معلولش آیوش و مادرش زندگی میکند. او در کارش جسارت زیادی دارد. زنی به نام رکسانا سالها است که در خانه او کار میکند. یک شب مایا دیر وقت به سمت خانه میرود و به خاطر خستگی چرت میزند که با دختر جوانی تصادف میکند ولی از صحنه تصادف فرار میکند و به خانه میرود. صبح روز بعد متوجه میشود که کسی که با او تصادف کرده آلیا دختر رکسانا است ولی چیزی به او نمیگوید و آلیا را به بیمارستان خصوصی انتقال داده و هزینههای درمان را میپردازد. یک خبرنگار تازه کار به نام روهینی سعی دارد که خودش را به مایا ثابت نماید و به او میگوید که توانسته مدارکی را از این تصادف کشف نماید مایا به او میگوید که به او اجازه کار در این مورد را نمیدهد. رکسانا از طریق پسری که به آلیا علاقمند بوده و با هم قرار ازدواج گذاشته بودند متوجه میشود که شخصی که با دخترش تصادف کرده مایا است و…
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فیلم سینمایی «موریتانیایی» به کارگردانی «کوین مک دانلد»، پنج شنبه ۲۸ خرداد ماه ساعت ۱۱:۰۰ از شبکه نمایش پخش میشود.
این فیلم با بازی جودی فاستر، طاهر رحیم، شیلین وودلی، بندیکت کامبربچ و زکری لیوای؛ درباره یک مسلمان موریتانیایی است که به اتهام شرکت در توطئهی ۱۱ سپتامبر دستگیر و به زندان گوآنتانامو منتقل میشود. او هشت سال تحت شدیدترین شکنجههای فیزیکی و روانی قرار میگیرد و در نهایت زندانبانان با موافقت رئیس جمهور از وی اعتراف اجباری و تحت شکنجه میگیرند. یک وکیل زبر دست پرونده او را به عهده میگیرد و تلاش میکند مدارک اتهام وی را از دولت و سازمان اطلاعات دریافت کند. اما با شدیدترین ممانعتها روبرو میشود که…
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فیلم سینمایی «نیاز» به کارگردانی «علیرضا داوودنژاد»، پنج شنبه ۲۸ خرداد ماه ساعت ۱۳:۰۰ از شبکه نمایش پخش میشود.
در این فیلم خواهیم دید: پسری به نام علی پس از مرگ پدرش، به رغم مخالفت مادر و عمویش، تصمیم میگیرد نانآور خانه شود و شبها به درس و مشق خود برسد. علی چند روزی را به کار عملگی میگذراند، اما تاب کار سنگین را نمیآورد و با پادرمیانی عمویش در چاپخانهای مشغول به کار میشود، ورود او به چاپخانه همزمان است با ورود جوانی به نام رضا که یکی از کارکنان چاپخانه او را برای کار سفارش کرده است، رضا با علی بنای مخالفت میگذارد، اما به تدریج بین آن دو پیوند عاطفی برقرار میشود اما…
علی سوری، ترحم فتحی، محمدرضا داوودنژاد، شهره لرستانی، حسین میرآقایی، محمد یوسفی، علی جوهر، داوود چناری، نامداری مشیری، امیر مولایی، جواد میرطالبی و محمد غلامی در فیلم سینمایی «نیاز» بازی کردهاند.
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فیلم سینمایی «آخرین سفر» به کارگردانی «گلندین آیوین»، پنج شنبه ۲۸ خرداد ماه ساعت ۱۵:۰۰ از شبکه نمایش پخش میشود.
در خلاصه داستان این فیلم با بازی هوگو ویوینگ و تام راسل آمده است: پسربچهای به نام چوک به همراه پدرش سفری را به سرتاسر استرالیا آغاز میکنند، چرا که قانون سعی دارد تا پدرش را به خاطر جرمی که انجام داده است، دستگیر کند و…
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فیلم سینمایی «میناماتا» به کارگردانی «اندرو لویتاس»، پنج شنبه ۲۸ خرداد ماه ساعت ۱۷:۰۰ از شبکه نمایش پخش میشود.
در خلاصه داستان فیلم با بازی آکیکو ایواسه، جانی دپ، کاترین جنکینز و بیل نای آمده است: یوجین عکاس کهنه کاری است که در مجله کار میکند به علت بیمسئولیتی از کار معلق میشود ولی وقتی یک گروه از ژاپن به دیدار او میآیند تا در فیلمی تبلیغاتی شرکت کند، مترجم تیم که زنی ژاپنی است از او میخواهد که به او کمک کند تا بتوانند یک شرکت صنعتی بزرگ ژاپن را که با آلوده کردن آبهای ساحلی به جیوه، باعث بروز بیماری سخت و ناشناختهای در ساکنان روستایی به نام (میناماتا) شده را به جراید کشانده و افکار عمومی را متوجه فاجعه میناماتا کنند…
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فیلم سینمایی «جنگ داخلی» به کارگردانی «الکس گارلند»، پنج شنبه ۲۸ خرداد ماه ساعت ۱۹:۰۰ از شبکه نمایش پخش میشود.
در خلاصه داستان فیلم با بازی کریستین دانست، واگنر مورا، کیلی اسپینی، استیون مککینلی هندرسون و سونویا میزونو آمده است: آمریکا در آیندهای نه چندان دور، دچار جنگ داخلی شده و در حال فروپاشی است. رئیس جمهور آمریکا به کمک ارتش تلاش دارد نیروهای مخالف، که متحدینی از ایالتهای کالیفورنیا و تگزاس هستند را سرکوب کند و کنترل کشور را به دست آورد. داستان از نگاه لی روایت میشود که یک خبرنگار و عکاس جنگ است. نیروهای مخالف رئیس جمهور تلاش دارند تا به سمت شهر واشنگتن حرکت و رئیس جمهور آمریکا را خلع کنند. لی و دوستانش نیز با این ارتش همراه میشوند و تلاش دارند هرج و مرجی که در کشور آمریکا جریان دارد را به تصویر بکشند. در طول این راه گروه با جسی دختر جوانی که علاقمند به عکاسی جنگی است آشنا میشوند. با وجود مخالفت ابتدایی لی، در نهایت او قبول میکند که جسی همراهشان شود که…
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فیلم سینمایی «خورشید شب» به کارگردانی «فریبرز صالح»، پنج شنبه ۲۸ خرداد ماه ساعت ۲۱:۰۰ از شبکه نمایش پخش میشود.
این فیلم روایتی است از زندگی شیخ مفید عالم و فقیه قرن سوم و چهارم هجری که در واپسین روزهای زندگیاش، در محل تبعید، خاطرات ۶۹ سالهاش را از کودکی تا حال مرور میکند و…
علی دهکردی، داریوش ارجمند، امین تارخ، زندهیاد مهدی فتحی، زنده یاد محمد علی کشاورز، آتیلا پسیانی و رضا رویگری در فیلم سینمایی «خورشید شب» به ایفای نقش پرداختهاند.
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فیلم سینمایی جدید «شکوفههای گیلاس» به کارگردانی «هیروتو هارا»، پنج شنبه ۲۸ خرداد ماه ساعت ۲۳:۰۰ از شبکه نمایش پخش میشود.
در خلاصه داستان این فیلم با بازی مینوسوکه باندو، یویا اندو و توموکو فوجیتا آمده است: با قتل چیکا، دوست صمیمی او، ایزومی (پلیسی جوان) به دنبال کشف راز قتل او و دختری جوان تحقیق میکند. او میفهمد که فرقهای تروریستی و مخفی پشت این قتلهاست و تلاش داشته فعالیتهای ضد محیطزیستی خودشان را بپوشانند. قاتل به دست پلیس کشته میشود اما ایزومی میفهمد که…
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فیلم سینمایی «میناماتا» به کارگردانی «اندرو لویتاس»، جمعه ۲۹ خرداد ماه ساعت ۰۱:۰۰ بامداد از شبکه نمایش پخش میشود.
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فیلم سینمایی «جنگ داخلی» به کارگردانی «الکس گارلند»، جمعه ۲۹ خرداد ماه ساعت ۱۱:۰۰ از شبکه نمایش پخش میشود.
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فیلم سینمایی «خورشید شب» به کارگردانی «فریبرز صالح»، جمعه ۲۹ خرداد ماه ساعت ۱۳:۰۰ از شبکه نمایش پخش میشود.
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فیلم سینمایی «شکوفههای گیلاس» به کارگردانی «هیروتو هارا»، جمعه ۲۹ خرداد ماه ساعت ۱۵:۰۰ از شبکه نمایش پخش میشود.
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فیلم سینمایی «برادر» به کارگردانی «کلمنت ویرگو»، جمعه ۲۹ خرداد ماه ساعت ۱۷:۰۰ از شبکه نمایش پخش میشود.
داستان این فیلم با بازی لامار جانسون، آرون پیر، مارشا استفانی بلیک، کیانا مادیرا، لاول آدامز-گری، مایکل آنتوی، ایندرجیت باجوا، ایوان بولیونگ، آلسنی کامارا، دلیا لیست چمبرز، اورویل کامینگز، مزین السادیگ و آنتونی گرانت؛ درباره فرانسیس و مایکل، دو برادر سیاهپوست کانادایی است که در اوایل دهه ۱۹۹۰ میلادی در منطقه اسکاربرو در تورنتو با مجموعهای از اتفاقات دست و پنجه نرم میکنند که مسیر زندگی آنها را برای همیشه تغییر میدهد و…
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فیلم سینمایی «فراری» به کارگردانی «اندرو دیویس»، جمعه ۲۹ خرداد ماه ساعت ۱۹:۰۰ از شبکه نمایش پخش میشود.
این فیلم با بازی تامی لی جونز، جولیان مور، سلا وارد، جو پانتولیانو و آن کاپلسون؛ درباره ریچارد کیمبل، جراح مورد احترام و مشهور است که به غلط مسئول قتل همسرش هلن شناخته و به مرگ محکوم میشود. در راه زندان، بروز حوادثی منجر میشود او بتواند بگریزد و پنهان شود، در حالی که معاون مارشال ایالتی، ساموئل جرارد سرسختانه در پی او است و…
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فیلم سینمایی «روشنی صبحدم» به کارگردانی «جواد مزدآبادی»، جمعه ۲۹ خرداد ماه ساعت ۲۱:۰۰ از شبکه نمایش پخش میشود.
در این فیلم خواهید دید: فردی تا شب قبل از واقعه عاشورا، طرفدار یزید و از جاسوسان عمربنسعد بود. او وقتی از حقانیت امام حسین و یارانش آگاه میشود همچون حر از سپاه اشقیا به سپاه اولیا میپیوندد. رویارویی او در شب قبل از واقعه عاشورا وی را به آزادگی و طرفداری از حق میرساند تا جایی که برای شهادت در سپاه امام حسین (ع) آماده میشود و…
حسن جوهرچی، مهران رجبی، میرطاهر مظلومی و حسین توشه در فیلم سینمایی «روشنی صبحدم» بازی کرده اند.
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**** شبکه افق
فیلم سینمایی «هفت مرد جنگی» به کارگردانی «چانگ چه»، جمعه ۲۹ خرداد ماه ساعت ۱۰:۰۰ از شبکه افق پخش خواهد شد.
این فیلم با بازیکان تای چن، لانگ تی و دیوید چیانگ؛ داستان هفت مرد جنگجویی است که در دیواره چین به جنگ میپردازند. ماجرا زمانی آغاز میشود که نیروهای چینی در نزدیکی دیوار بزرگ چین شکست سنگینی میخورند و تنها چند سرباز جان سالم به در میبرند، اما فرماندهای مصمم به نام وو چائوژنگ تصمیم میگیرد بهجای عقبنشینی، همراه شش مرد دیگر یک دژ استراتژیک را حفظ کند تا پیشروی دشمن متوقف شود. این هفت نفر که هر کدام گذشته، انگیزه و شخصیت متفاوتی دارند، کمکم به برادری جنگی تبدیل میشوند؛ آنها ابتدا با مزدوران مغول همکار ژاپنیها درگیر میشوند و سپس در محاصره ارتش اصلی ژاپن قرار میگیرند؛ ارتشی مجهز به تانک، توپخانه و صدها سرباز. باوجود کمبود مهمات و خستگی شدید، این گروه کوچک با تاکتیکهای چریکی و فداکاریهای پیدرپی مقاومت میکند و تلفات سنگینی به دشمن وارد میآورد و…
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فیلم سینمایی «پرواز در شب» به کارگردانی «زنده یاد رسول ملاقلی پور»، جمعه ۲۹ خرداد ماه ساعت ۱۷:۰۰ از شبکه افق پخش خواهد شد.
در این فیلم خواهیم دید: گردان کمیل به فرماندهی مهدی نریمان برای یک حرکت ایذائی به خطوط دشمن یورش میبرد. فشار دشمن آنها را ناگزیر به پناه گرفتن در یک کانال میکند. تنها وسیله ارتباطی گردان با قرارگاه مرکزی از کار میافتد و آب و آذوقه داخل کانال جیرهبندی میشود. گروهی برای گزارش چگونگی عملیات و خبر محاصره گردان به طرف قرارگاه عزیمت میکنند. آنها باید از میان خطوط تازه مستقر شده دشمن بگذرند. سه نفر از گروه چهار نفری در مصاف با دشمن شهید میشوند. حمید نوجوانی که در کوره میدان جنگ آب دیده میشود. سرانجام پس از مرارتهای فراوان خود را به قرارگاه میرساند اما…
زنده یاد فرجالله سلحشور، علی یعقوبزاده، تاجبخش فنائیان، جعفر دهقان، مصطفی لاجوردی، کامران نوروز، اکبر نیکرو و سید جواد هاشمی در فیلم سینمایی «پرواز در شب» هنرنمایی کرده اند.
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**** شبکه کودک
انیمیشن سینمایی «رابینسون کروزوئه» به کارگردانی «وینست کیستلوت و بن استاسن»، پنجشنبه ۲۸ خرداد ماه ساعت ۱۴:۰۰ از شبکه کودک پخش خواهد شد.
در این انیمیشن با بازی ماتیاس شوایگهوفر، یوری لاونتال، جف دوکت و مارییو هرینگتون خواهیم دید: رابینسون کروزو مرد جوانی است که با یک کشتی سفر میکند و کشتی در دریا در اثر طوفان غرق میشود و او در نزدیکی یک جزیره روی کشتی شکسته میماند تا این که حیوانات جزیره به راهنمایی طوطی او را به جزیره راهنمایی میکنند و مدتها رابینسون با حیوانات در جزیره زندگی کرده و برای خودش خانهای روی درخت میسازد تا این که دزدان دریایی او را نجات داده و از او توقع دارند که آنها را به گنج در جزیره برساند ولی…
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فیلم سینمایی «پسران گمنچه» به کارگردانی «جیسون چونگ و اریک اونگ»، جمعه ۲۹ خرداد ماه ساعت ۱۴:۰۰ از شبکه کودک پخش خواهد شد.
این فیلم با بازی پکین ابراهیم، عقیل یایا و سید احمد؛ داستان زندگی چند دوست صمیمی است که فوتبال تنها راه فرار از مشکلات روزمره و واقعیت تلخ زندگیشان است. این پسران که استعدادهای نهفتهای دارند، در زمینهای خاکی و ساده محله فوتبال بازی میکنند و رویای حرفهای شدن یا حداقل ثابت کردن تواناییهای خود را در سر میپرورانند. رویداد اصلی فیلم حول محور یک تورنمنت یا لیگ مهم فوتبال محلی میچرخد. تیم گومباک بویز که با امکانات کم و لباسهای ساده وارد میدان شده، باید با تیمهای قدرتمند رقابت کند. در طول مسابقات، اختلافات درونی تیم نیز نمایان میشود و…
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**** شبکه امید
فیلم سینمایی «میان صخرهها و ابرها» به کارگردانی «فرانکو گارسیا بسرا»، پنجشنبه ۲۸ خرداد ماه ساعت ۱۷:۰۰ از شبکه امید پخش خواهد شد.
این فیلم با بازی روپرتا کاندوری، نلی هویاتا کوتیپا و روهن هولیکا؛ داستان پسربچهای هشتساله به نام فلیسیانو است که یک چوپان کوچک است که عاشق فوتبال بوده و با اشتیاق منتظر صعود تیم ملی پرو به جام جهانی ۲۰۱۸ است. همدمهای او در این دشتهای مرتفع، یک سگ گله به نام رمبو و یک بچه آلپاکای دوستداشتنی هستند. زندگی آرام آنها با ورود یک شرکت معدنی بزرگ به خطر میافتد. فعالیتهای این شرکت باعث آلودگی دریاچه و مراتع شده و محیط زیست روستا را تهدید میکند. فشار شرکت برای تصاحب زمینهای روستاییان باعث ایجاد ترس و دو دستگی میان اهالی شده است. در این میان، ناگهان آلپاکای آن پسر به همراه تعدادی دیگر از آلپاکاها ناپدید میشود. فلیسیانو که نگران است آلپاکایش از آب آلوده خورده باشد یا دزدیده شده باشد، از مقامات و بزرگ ترها کمک میخواهد، اما آنها که مشغول درگیریهای بزرگتر با شرکت معدن هستند به درخواستهای کودکانه او توجهی نمیکنند. فلیسیانو تصمیم میگیرد خودش دستبهکار شود و برای پیدا کردن لاما به دل کوهستان و مناطق خطرناک نزدیک معدن بزند اما…
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فیلم تلویزیونی «خشت بهشت» به کارگردانی «مجید اسماعیلی»، جمعه ۲۹ خرداد ماه ساعت ۱۷:۰۰ از شبکه امید پخش خواهد شد.
داستان فیلم درباره ابراهیم، نوجوانی است که به همراه برادرش در کوره آجرپزی کار میکند. او قصد دارد با پولی که به زحمت به دست آورده برای خود و برادرش خانهای بسازد. اما با خبر فوت حضرت امام تصمیمش عوض میشود. او تصمیم میگیرد آجرهایی را آماده کند و به بهشت زهرا برده تا بر بالای مزار امام (ره) سایه بانی بسازد. مشغول این کار میشود و در روزی که حضرت امام را به بهشت زهرا میبرند او نیز عازم میشود. اما متوجه میشود که نمیتواند این کار را انجام دهد. ابراهیم که از بیثمر بودن تلاشش ناراحت است، در راه برگشت با دیدنِ منزل بیبی که هم اکنون سقف و دیوار آن رو به نابودی است، تصمیمی دیگر میگیرد و…
حمید ابراهیمی، سیروس همتی، حسین فرخی زاده و نصرت شاه نظری در فیلم تلویزیونی «خشت بهشت» بازی کرده اند.
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**** شبکه سلامت (زیرنویس ویژه ناشنوایان)
فیلم سینمایی «چالش در فضا» به کارگردانی «کلیم شیپنکو»، جمعه ۲۹ خرداد ماه ساعت ۱۰:۳۰ با زیرنویس ویژه ناشنوایان از شبکه سلامت پخش میشود.
این فیلم با بازی یولیا پرسیلد، میلوش بیکوویچ، ولادیمیر ماشکوف، الکسی گریشین و آندری شچپوچکین؛ داستان یک جراح زن است که از او خواسته میشود برای نجات جان یک فضانورد به ایستگاه فضایی سفر کند و فوراً به زمین بازگردد اما…
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**** شبکه فراتر (۴k)
انیمیشن سینمایی «شیرشاه» به کارگردانی «جان فاورو»، پنج شنبه ۲۸ خرداد ماه ساعت ۱۳:۰۰ از شبکه فراتر پخش خواهد شد.
داستان این انیمیشن درباره شیری جوان به نام سیمبا است که فکر میکند باعث مرگ پدرش شده است و به همین منظور از هویتش به عنوان پادشاه آینده فرار میکند و…
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فیلم سینمایی «دیوار بزرگ» به کارگردانی «یی مو ژانگ»، جمعه ۲۹ خرداد ماه ساعت ۱۳:۰۰ از شبکه فراتر پخش خواهد شد.
داستان فیلم با بازی مت دایمون، تیان جینگ، ویلم دافوئه، اندی لا و پدرو پاسگال درباره دو شوالیه انگلیسی واسپانیایی به اتفاق یک گروه ۲۰ نفره برای پیدا کردن و خرید باروت که اختراع چینیها بوده از اروپا به این کشور سفر میکنند و در طول سفر اکثر افراد گروه خود را از دست میدهند. در بدو رسیدن به سرزمین چین مورد هجوم راهزنها قرار گرفته و ۵ نفر از آنها موفق به فرار میشوند. شب هنگام در کوههای شمال چین موجودی شبیه به هیولا به آنها حمله کده و سه نفر از آنها را میکشد ولی یکی از آن دو با شمشیر دست هیولا را قطع کرده و هیولافرار میکند. دو شوالیه شبانه راه جنوب را پی میگیرند و…