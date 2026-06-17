پرتره علیرضا زرین دست به روایت سودابه بیضایی
سودابه بیضایی بازیگر و مستند ساز در تازهترین فعالیت خود در عرصه مستندسازی زندگی علیرضا زرین دست فیلمبردار صاحب سبک سینمای ایران را در قالب یک مستند پرتره با نام «آقایی که دستش زرین است» روایت کرده است.
به گزارش ایلنا به نقل از مشاور رسانهای پروژه، «آقایی که دستش زرین است» عنوان مستند پرترهای است به نویسندگی و کارگردانی سودابه بیضایی که در آن زندگی حرفهای علیرضا زرین دست در طول مدت پنج دهه فعالیت در عرصه سینمای ایران به تصویر کشیده است.
این مستند که تصویربرداری آن مدتی پیش به پایان رسید ؛ توسط بهمن کیارستمی مراحل تدوین خود را پشتسر میگذارد.
علیرضا زریندست فیلمبردار پیشکسوت و صاحب سبک سینما در طول مدت حضور خود در عرصه فیلمبرداری با ابتکارات منحصر بفردش در ساخت تجهیزات فیلمبرداری و قاببندیهای اعجاببرانگیز جایگاه ویژهای در سینمای ایران دارد. او طی این سالها با کارگردانان مطرحی چون مسعود کیمیایی،داریوش مهرجویی، عباس کیارستمی، رخشان بنیاعتماد، کیانوش عیاری،داود میرباقری، تهمینه میلانی، ایرج قادری،مسعود جعفری جوزانی، محسن مخملباف،کیومرث پوراحمد، علیرضا داودنژاد و... همکاری داشته است.
«آقایی که دستش زرین است» در عرصه مستند سازی چهارمین تجربه کارگردانی سودابه بیضایی است. او پیش از این مستندهای «مثل اسمم پگاه»، «کسری آنلاین» و «آواز باد» را جلوی دوربین برده که همگی حضورهای موفقی در جشنوارههای مختلف جهانی داشتهاند.