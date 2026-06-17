به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی معاونت امور هنری، همزمان با آغاز آتش بس در جنگ تحمیلی رمضان، برنامه‌ریزی برای بازیابی ظرفیت‌های تولیدی و اجرایی هنر کشور در اولویت قرار گرفت. بر اساس این گزارش، در بخش هنرهای نمایشی، در مجموع ۱۸۲ نمایش اجرا شد که از این تعداد، ۱۴۰ مورد به تولیدات تازه و بازاجرای آثار در دو سطح مخاطبان کودک وبزرگسال اختصاص داشته و ۴۲ مورد نیز شامل نمایش‌های کمدی شبانه بوده است.

در حوزه موسیقی، گزارش‌ها از توازن نسبی فعالیت‌های اجرایی میان تهران و سایر استان‌ها حکایت دارد. از مجموع ۴۷ برنامه پیش‌بینی شده، ۲۵ اجرای صحنه‌ای در استان‌ها و ۲۲ اجرا در تهران برگزار شده است.

در شهرستان‌ها، توجه ویژه‌ای به موسیقی اصیل ایرانی و نواحی کشور معطوف بوده است؛ به‌طوری که شهرهای تبریز، سمنان، شاهرود و گرمسار میزبان کنسرت‌های موسیقی سنتی و شهر بجنورد میزبان اجرای موسیقی مقامی بوده‌اند. همچنین شیراز و رشت با اجراهای موسیقی تلفیقی و دیگر مراکز استان‌ها با برنامه‌های موسیقی پاپ، پذیرای علاقه‌مندان این حوزه بوده‌اند. از نکات قابل توجه این دوره می‌توان به استقبال چشمگیر مخاطبان از اجرای گروه‌های شاخص در تبریز و برگزاری ده‌ها سانس اجرای موسیقی پاپ در شهرهایی همچون اراک، همدان، یزد و بوشهر اشاره کرددر تهران نیز تالار وحدت و فرهنگسرای نیاوران به‌عنوان مراکز اصلی اجرای موسیقی کلاسیک و سنتی و سالن‌هایی نظیر میلاد نمایشگاه بین‌المللی و اریکه ایرانیان به‌عنوان میزبانان اجراهای موسیقی پاپ و تلفیقی، پذیرای هنرمندان و مخاطبان بوده‌اند.

در بخش هنرهای تجسمی نیز ۸۵ نگارخانه در تهران فعال بوده‌اند و نگارخانه‌های شاخص در شهرهایی همچون اصفهان، مشهد، تبریز، بندر انزلی و کرمان نیز با برگزاری نمایشگاه‌های مختلف، به تداوم جریان نمایش و عرضه آثار هنری کمک کرده‌اند.

انتهای پیام/