«سلیم» به شبکه امید می آید

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی سیما، این فیلم داستان سلیم، پسر نوجوانی را روایت می‌کند که پس از فوت پدرش، همراه مادر و مادربزرگ خود زندگی می‌کند. روستای محل زندگی سلیم، سال‌ها با کشاورزی و رونق زمین‌های زراعی شناخته می‌شد، اما با تشدید بحران بی‌آبی، زمین‌ها به تدریج از چرخه استفاده خارج شده و بسیاری از کشاورزان ناچار به تغییر شغل شده‌اند.

در این میان، هاشم، پدر سلیم نیز پس از خشک شدن زمین‌هایش برای تأمین معیشت خانواده راهی شهر می‌شود و به عنوان کارگر ساختمانی مشغول به کار می‌گردد، اما در جریان حادثه‌ای حین کار جان خود را از دست می‌دهد. سلیم که شاهد مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم روستاست، از مادربزرگش می‌شنود که در گذشته، مردم برای رفع بی‌آبی نماز باران برگزار می‌کردند. او نیز به همراه مادربزرگ و دوستانش، برای ترغیب روحانی روستا و بزرگان محل به برگزاری نماز باران تلاش می‌کند.

در این فیلم تلویزیونی، علیرضا هوشیار، امین مهری بابادی، فرهان منصوری و ابوالفضل صابری به ایفای نقش پرداخته‌اند.