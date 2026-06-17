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«سلیم» به شبکه امید می آید

«سلیم» به شبکه امید می آید
کد خبر : 1800502
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فیلم تلویزیونی «سلیم» به کارگردانی وحید پاکزاد، امروز، چهارشنبه ۲۷ خرداد ساعت ۱۷:۰۰ از شبکه امید روی آنتن می‌رود.

«سلیم» به شبکه امید می آید
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی سیما، این فیلم داستان سلیم، پسر نوجوانی را روایت می‌کند که پس از فوت پدرش، همراه مادر و مادربزرگ خود زندگی می‌کند. روستای محل زندگی سلیم، سال‌ها با کشاورزی و رونق زمین‌های زراعی شناخته می‌شد، اما با تشدید بحران بی‌آبی، زمین‌ها به تدریج از چرخه استفاده خارج شده و بسیاری از کشاورزان ناچار به تغییر شغل شده‌اند.

در این میان، هاشم، پدر سلیم نیز پس از خشک شدن زمین‌هایش برای تأمین معیشت خانواده راهی شهر می‌شود و به عنوان کارگر ساختمانی مشغول به کار می‌گردد، اما در جریان حادثه‌ای حین کار جان خود را از دست می‌دهد. سلیم که شاهد مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم روستاست، از مادربزرگش می‌شنود که در گذشته، مردم برای رفع بی‌آبی نماز باران برگزار می‌کردند. او نیز به همراه مادربزرگ و دوستانش، برای ترغیب روحانی روستا و بزرگان محل به برگزاری نماز باران تلاش می‌کند.

در این فیلم تلویزیونی، علیرضا هوشیار، امین مهری بابادی، فرهان منصوری و ابوالفضل صابری به ایفای نقش پرداخته‌اند.

 

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