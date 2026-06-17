«سلیم» به شبکه امید می آید
فیلم تلویزیونی «سلیم» به کارگردانی وحید پاکزاد، امروز، چهارشنبه ۲۷ خرداد ساعت ۱۷:۰۰ از شبکه امید روی آنتن میرود.
در این میان، هاشم، پدر سلیم نیز پس از خشک شدن زمینهایش برای تأمین معیشت خانواده راهی شهر میشود و به عنوان کارگر ساختمانی مشغول به کار میگردد، اما در جریان حادثهای حین کار جان خود را از دست میدهد. سلیم که شاهد مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم روستاست، از مادربزرگش میشنود که در گذشته، مردم برای رفع بیآبی نماز باران برگزار میکردند. او نیز به همراه مادربزرگ و دوستانش، برای ترغیب روحانی روستا و بزرگان محل به برگزاری نماز باران تلاش میکند.
در این فیلم تلویزیونی، علیرضا هوشیار، امین مهری بابادی، فرهان منصوری و ابوالفضل صابری به ایفای نقش پرداختهاند.