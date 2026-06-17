رویدادهای دوم محرم

به گزارش ایلنا، دوم محرم سال ۶۱ هجری قمری، روزی است که کاروان امام حسین (ع) پس از سفری طولانی از مدینه به مکه و سپس به سمت کوفه، سرانجام به سرزمین کربلا رسیدند. این روز، آغاز فصل جدیدی از قیام عاشورا بود؛ فصلی که به شهادت و جاودانگی ختم شد.

«لهوف، سید بن طاووس، بخش ۱، صفحه ۷۸»

ورود به کربلا

در روز دوم محرم، امام حسین (ع) و یارانش به کربلا رسیدند. وقتی امام (ع) وارد این سرزمین شدند، فرمودند:

«هَذَا مَحَطُّ رِحَالِنَا وَ مَسْفَکُ دِمَائِنَا وَ مَقْتَلُ رِجَالِنَا» (اینجا محل فرود آمدن شتران ما، محل ریخته شدن خون‌های ما و محل کشته شدن مردان ماست.)

این سخن نشان می‌دهد که امام (ع) از شهادت خود و یارانش آگاه بودند و این سرزمین را به عنوان محل شهادتشان شناختند.

«بحارالانوار، جلد ۲، بخش ۱، صفحه ۱۱۲»

وقایع مهم روز دوم محرم

ورود به کربلا: امام حسین (ع) و کاروانشان به کربلا رسیدند

شناسایی محل خیمه‌ها: امام محل برپایی خیمه‌ها را مشخص کردند

پرسش از نام سرزمین: امام نام این سرزمین را پرسیدند و گفتند: کربلا (کرب و بلا)

بیان شهادت: امام خبر از شهادت خود و یارانش دادند

آغاز محاصره: نیروهای دشمن کم‌کم اطراف امام را محاصره کردند

«تاریخ تحلیلی اسلام، جلد ۳، بخش ۱، صفحه ۱۵۶»

نام کربلا؛ رمز و راز

وقتی امام حسین (ع) از نام این سرزمین پرسیدند، به ایشان گفتند: کربلا. امام فرمودند:

«أَرْضُ کَرْبٍ وَ بَلَاءٍ» (سرزمین رنج و آزمایش)

این نام، پیش‌گویی‌ای از آنچه قرار بود رخ دهد بود؛ سرزمینی که در آن کرب و بلا بر امام و یارانش نازل شد.

«مقتل الحسین، خوارزمی، جلد ۱، بخش ۱، صفحه ۸۹»

واکنش یاران امام

وقتی یاران امام (ع) شنیدند که این محل، محل شهادت آن‌هاست، برخی از آن‌ها که ایمان ضعیف‌تری داشتند، کم‌کم کاروان را ترک کردند. اما یاران باوفای امام، با جان و دل در کنار ایشان ماندند و گفتند:

«ما هرگز تو را تنها نمی‌گذاریم، حتی اگر به شهادت برسیم.»

«نهضت حسین (ع)، جلد ۴، بخش ۱، صفحه ۱۷۸»

پیام‌های روز دوم محرم

آگاهی از سرنوشت: امام (ع) از شهادت خود آگاه بودند، اما تسلیم خواست خدا شدند.

وفاداری: یاران باوفای امام، حتی با آگاهی از شهادت، در کنار ایشان ماندند.

پذیرش آزمایش: کربلا سرزمین آزمایش بود؛ آزمایشی بزرگ برای ایمان.

شروع قیام: با ورود به کربلا، فصل جدیدی از قیام عاشورا آغاز شد.

توکل بر خدا: امام با وجود آگاهی از شهادت، به خدا توکل کردند.

«تفسیر المیزان (ترجمه)، جلد ۵، بخش ۱، صفحه ۲۰۳»

زیارت روز دوم محرم

در این روز، زیارت امام حسین (ع) بسیار سفارش شده است. زیارت عاشورا را می‌توان در این روز خواند و ثواب آن را به روح امام حسین (ع) هدیه کرد.

همچنین خواندن این دعا مستحب است:

«اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ اجْعَلْنِی مِنَ الَّذِینَ یَنْصُرُونَ الْحَقَّ وَ أَهْلَهُ وَ یَخْذُلُونَ الْبَاطِلَ وَ أَهْلَهُ»

(خدایا، بر محمد و آل محمد درود فرست و مرا از کسانی قرار ده که حق و اهل آن را یاری می‌کنند و باطل و اهل آن را خوار می‌سازند.)

«مصباح المتهجد، جلد ۱، بخش ۱، صفحه ۶۷»

روز دوم محرم، روزی است که امام حسین (ع) وارد سرزمینی شد که می‌دانستند محل شهادتشان است. اما نترسیدند، نلرزیدند و عقب‌نشینی نکردند. این درس بزرگی برای ماست که در راه حق، نباید از سختی‌ها ترسید. آگاهی از سرنوشت، نباید مانع حرکت شود. وفاداری به اصول، ارزشمندتر از جان است.

منابع: لهوف (سید بن طاووس)، بحارالانوار (علامه مجلسی)، تاریخ تحلیلی اسلام، مقتل الحسین (خوارزمی)، نهضت حسین (ع)، تفسیر المیزان (علامه طباطبایی)، عیون اخبار الرضا (شیخ صدوق)، مصباح المتهجد

در دومین روز از محرم رویدادهای مختلفی در عاشورا و دیگر سال‌ها رخ داده است.

• ۶۱ق. ورود کاروان امام حسین به کربلا

• ۶۱ق. رفتن قاسط بن زهیر تغلبی به سوی کربلا

• ۶۱ق. رفتن کردوس بن زهیر تغلبی به سوی کربلا

• ۶۱ق. رفتن مقسط بن زهیر تغلبی به سوی کربلا

• ۶۱ق. پیوستن مسلم بن کثیر ازدی به امام حسین

• ۶۱ق. پیوستن رافع بن عبدالله به امام حسین

• ۶۱ق. پیوستن مقسط بن زهیر تغلبی به امام حسین

• ۶۱ق. پیوستن قاسط بن زهیر تغلبی به امام حسین

• ۶۱ق. پیوستن جبلة بن علی شیبانی به امام حسین

• ۶۱ق. پیوستن حنظلة بن اسعد شبامی به امام حسین

• ۶۱ق. پیوستن کردوس بن زهیر تغلبی به امام حسین

• ۶۱ق. درخواست یاران امام حسین از حر بن یزید

• ۶۱ق. مخالفت حر بن یزید با درخواست یاران امام حسین

• ۶۱ق. سخت‌گیری حر بن یزید بر امام حسین

• ۶۱ق. پیشنهاد امام حسین به حر بن یزید

• ۶۱ق. رسیدن مالک بن نسیر به کربلا

• ۶۱ق. سرزنش مالک بن نسیر توسط ابوالشعثاء کندی

• ۶۱ق. پیشنهاد کثیر بن عبدالله شعبی به قتل غافل‌گیرانه امام حسین

• ۶۱ق. فرستادن کثیر بن عبدالله شعبی برای گفتگو با امام حسین

در این روز همچنین چند درگذشت رخ داده است:

• درگذشت حضرت آدم

• ۵۷۷ق. قتل ابوالفضل بن خشاب

• ۵۷۹ق. درگذشت محمد بن علی واسطی کتّانی

• ۶۰۵ق. درگذشت ورام بن ابی‌فراس حلی

• ۱۴۲۳ق. درگذشت ابوالحسن ایازی

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