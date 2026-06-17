مستند «سایه برادرم» درباره فرمانده اطلاعات سپاه ساخته میشود؛
این شهید جاسوسهای زیادی را به دام انداخت
مستند «سایه برادرم» به کارگردانی علیرضا باغشنی با موضوع شهید محمد کاظمی، فرمانده اطلاعات سپاه در مرحله نهایی تولید قرار دارد.
علیرضا باغشنی کارگردان مستند، در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، درباره تازهترین فیلم خود با نام «سایه برادرم» توضیح داد: شهید کاظمی به دلیل شغلی که داشت، رسانهای و چهره شناختهشدهای نبود و درباره فعالیتهای خود نمایشی نداشت. ساخت مستند درباره چنین افرادی، از جمله این شهید، میتواند مهم و برای مردم جالب توجه باشد. این شهید بسیار سادهزیست بود، تبحر بالایی در شغل خود داشت و شخصیتی بود که از او به عنوان «صیاد جاسوسها» یاد میکردند، بسیاری از جاسوسانی که قصد داشتند افرادی مهم، از جمله دانشمندان، را ترور کنند، پیش از اقدام توسط شهید کاظمی و همراهانش دستگیر میشدند.
باغشنی با اشاره به سرگذشت شهید محمد کاظمی گفت: در «سایه برادرم» تلاش کردم ویژگیهای فردی و شخصیتی ایشان را نشان دهم. درباره فعالیتهای شهید کاظمی که امنیتی و اطلاعاتی بوده است، به دلیل حساسیتهای امنیتی موضوع، اشاره چندانی به جزئیات نشده است.
این مستندساز درباره اصلیترین چالشی که در ساخت «سایه برادرم» با آن مواجه بوده است، بیان کرد: با توجه به زیست امنیتی این شهید، مهمترین چالشی که در ساخت این اثر با آن روبهرو شدیم، این بود که به دلیل حساسیت شغلی همکاران ایشان، امکان حضور آنان مقابل دوربین فراهم نشد و به همین دلیل نیز تنها به میزان محدودی درباره شغل شهید صحبت شده است. با این حال تلاش کردم این مستند، هم از نظر محتوا و هم از نظر فرم، اثری قابل قبول باشد.
کارگردان مستند «نفس» درباره ویژگیهای مستند پرتره که نظر مخاطب را جلب میکند، بیان کرد: مستندهای پرتره با نمایش نکات خاص و کمتر گفته شده، اهمیت پیدا میکنند. زاویههای پنهان زندگی آدمهای مشهور میتواند برای مخاطب جذاب باشد. این موضوع حتی درباره افراد غیرمشهور نیز جالب توجه است؛ مخاطب با فضایی واقعی مواجه میشود و از فضای داستانی فاصله میگیرد. طبیعتا همین مسئله میتواند برای مخاطب جذابیت ایجاد کند.
عوامل مستند «سایه برادرم» عبارتنداز تهیه کننده و کارگردان: علیرضا باغشنی، تدوین: احمد معین الدین، تصویر بردار: محمد عقیلی، اصلاح رنگ و نور: علی محمد خانیکی، نویسنده: علیرضا باغشنی، مجری طرح: مدرسه اندیشه و هنر ماه، تهیه شده در: شبکه یک سیما، موسسه فرهنگی اندیشه شهید آوینی.