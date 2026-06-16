به گزارش ایلنا به نقل از رسانه‌ها، سیدعباس صالحی سه‌شنبه در مراسم تکریم از خانواده‌های شهدای جنگ تحمیلی رمضان در شهرستان لامرد، با اشاره به جایگاه والای این دوران اظهار کرد: این مقطع از تاریخ ایران، دوره‌ای زرین و طلایی است؛ البته ما برای تبیین این جایگاه، از تمثیل اهل‌بیت سیدالشهدا(ع) و یاران ایشان استفاده می‌کنیم؛ در حالی که فاصله آن عظمت با هر مثال و تشبیهی چنان زیاد است که اساسا مقایسه کردن نیز دشوار به نظر می‌رسد.

عاشورا فرصتی تاریخی بود؛ جنگ تحمیلی نیز چنین فرصتی برای ایران است

وی با به‌کارگیری تشبیه تاریخی از واقعه کربلا، افزود: اما همان‌گونه که حادثه کربلا و عاشورا فرصتی تاریخی برای اسلام و تشیع پدید آورد، اتفاقاتی که در جنگ تحمیلی سوم رخ داده نیز فرصتی برای ایران عزیز ماست؛ برای ایران اسلامی، ایران انقلابی و ایران اهل‌بیتی؛ بی‌تردید این حوادث زمینه‌ساز یک دوره جهش تازه خواهد شد و خون‌های پاکی که پشتوانه این جهش هستند، آینده‌ای روشن را رقم خواهند زد.

تاکید رهبری بر هنر دفاع مقدس، برای تاب‌آوری ملی است

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نگاه راهبردی مقام معظم رهبری تصریح کرد: تاکید رهبر حکیم و فرزانه انقلاب بر ادبیات و هنر دفاع مقدس نیز با همین نگاه صورت گرفت؛ اینکه این آثار، جان‌مایه‌ای برای تقویت تاب‌آوری ملی و استمرار مسیر پیشرفت کشور فراهم می‌کنند.

وظیفه اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه در این مسیر سنگین است

صالحی با خطاب قرار دادن فعالان عرصه فرهنگ و رسانه، خاطرنشان کرد: در ادامه این راه، وظیفه ما به عنوان اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه آن است که مسئولیت خود را به بهترین شکل انجام دهیم.

قساوت دشمن از شهادت رهبر حکیم تا تخریب میراث فرهنگی

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به تشریح مظلومیت‌ها و رشادت‌های ملت ایران در برابر قساوت‌های دشمن پرداخت و با اشاره به اینکه دشمن با جنگ نظامی متعارف آغاز نکرد، بلکه جنگی تمام‌عیار را با ابعاد وسیع و خارج از قواعد بین‌المللی به راه انداخت، گفت: بزرگ‌ترین قساوت دشمن، شهادت رهبر کبیر انقلاب و حکیم انقلاب بود.

صالحی با بیان اینکه دشمن در همان ساعات اولیه جنگ، مدرسه شجره طیبه میناب را هدف قرار داد که در این حمله ۱۸۶ نفر، عمدتا دانش‌آموزان کودک، به شهادت رسیدند، افزود: حمله به ناوچه دنا نیز در همین راستا بود که در آن ۱۰۴ نفر از پرسنل این ناوچه، بدون هشدار و در حالی که مسلح نبودند، شهید شدند.

وی به شهادت‌های خانوادگی نیز اشاره کرد و گفت: در روستایی از کرج، ۲ خانواده با ۱۰ نفر شهید شدند؛ در تهران نیز در منطقه رسالت، یک فامیل به طور کامل به شهادت رسیدند و این وقایع با هیچ قاعده نظامی همخوانی ندارد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بیان کرد: مراکز میراث فرهنگی و تاریخی ما نیز از این قساوت‌ها در امان نبودند؛ ۱۴۹ اثر تاریخی و ۵۴ موزه در طول جنگ آسیب دیدند.

صالحی با اشاره به آمار شهدای کودک و زن، یادآور شد: ۲۵۵ کودک زیر ۱۲ سال به شهادت رسیدند که یکی از آن‌ها شهید سید مجتبی ساجدی‌فر بود که تنها سه روز داشت.

وی همچنین به تخریب بیمارستان‌ها و مراکز درمانی اشاره کرد و گفت: بیش از ۳۵۰ مرکز بهداشت و درمان کشور، شامل بیمارستان‌ها، خسارت دیده و تخریب شدند؛ حدود ۱۵۰ هزار واحد غیرنظامی آسیب دیدند و یک هزار و ۳۰۰ مدرسه، ۶۴ کتابخانه، ۳۲ دانشگاه و ۱۶۰ مرکز علمی نیز تخریب شدند؛ این‌ها هیچ‌کدام با عواقب جنگ انطباق ندارند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: هم در بخش قساوت‌های دشمن و مظلومیت مردم ایران و هم در بخش حماسه‌ها و رشادت‌هایی که مردم ایران آفریدند، فهرست طولانی است.

محاسبات غلط دشمن؛ ترور رهبری و ایجاد رعب اجتماعی

صالحی در ادامه سخنان خود در تشریح ابعاد راهبردی و پشت‌پرده جنگ رمضان، این واقعه را تلاشی سازمان‌یافته برای فروپاشی ساختارهای نظامی و اجتماعی کشور توصیف کرد.

وی با بیان اینکه دشمن در محاسبات خود برای پایان دادن به جنگ در کوتاه‌مدت دچار اشتباه محاسباتی شده بود، گفت: آن‌ها تصور می‌کردند با حذف رهبری و ایجاد وحشت عمومی، ملت ایران در برابر هجمه‌ها تسلیم خواهد شد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود: دشمن با این تحلیل که اگر رهبری را هدف قرار دهد، سلسله‌مراتب فرماندهی نظامی و اجتماعی کشور از هم می‌پاشد، جنگ را با شهادت رهبر حکیم انقلاب اسلامی آغاز کرد.

صالحی در ادامه تصریح کرد که دشمن با هدف ایجاد دلهره و ترس اجتماعی، مدرسه میناب را هدف قرار داد تا با یادآوری فجایع هیروشیما و ناکازاکی، ملت ایران را از ادامه مقاومت بترساند.

حماسه ماندگار ملت ایران در برابر فشارها

وی افزود: آن‌ها گمان می‌کردند با انجام این اقدامات و هدف قرار دادن میناب و لامرد، مردم جا می‌زنند و در حالی که رهبرشان به شهادت رسیده، همه چیز فرو می‌پاشد، اما با وجود این فشارها، سلسله‌ای از رشادت‌ها و حماسه‌ها توسط ملت ایران خلق شد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به اینکه ارتش جمهوری اسلامی ایران در آن دوران با وجود از دست دادن فرماندهان عالی‌رتبه خود، همچنان به ایستادگی ادامه داد، تاکید کرد: همبستگی ملی و انسجام داخلی اقوام ایرانی، موجب شد محاسبات دشمن در رسیدن به فروپاشی درونی با شکست مواجه شود.

جنگ رمضان؛ مقطعی سرنوشت‌ساز برای جهش تازه ایران اسلامی

صالحی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: این مقطع از تاریخ ایران یک مقطع سرنوشت‌ساز است و همان‌طور که حادثه عاشورا فرصتی برای اسلام و تشیع ایجاد کرد، حوادث جنگ رمضان نیز فرصتی برای ایران اسلامی است تا به یک دوران جهش تازه دست یابد.

وی با تاکید بر لزوم روایت‌گری هنرمندانه از این دوران، بیان کرد که اصحاب فرهنگ و هنر وظیفه دارند مظلومیت ملت ایران و قساوت‌های دشمن را ثبت و ضبط کنند.