به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی دفتر توسعه آموزش های فرهنگی و هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، محمدحسین اسماعیلی با اعلام این خبر اظهارداشت: دوره عملی دومین آزمون جامع مهارتی سال تحصیلی ۰۵-۱۴۰۴، چهل و نهمین آزمون ادواری و دومین آزمون مهارت آزاد بخش فرهنگ و هنر از ۱۳ تا ۲۵ خردادماه در سراسر کشور برگزار شد و بخش نظری از ۲۶ خردادماه آغاز و تا ۲۹ خرداد ادامه خواهد داشت.

وی با تشریح برگزاری آزمون‌های عملی و نظری افزود: آزمون‌های جامع و ادواری و آزاد بخش فرهنگ و هنر شامل دو بخش عملی و نظری است که بخش عملی به صورت حضوری - کارگاهی و آزمون نظری به صورت آنلاین در ۳۱ استان کشور و در ۹۰ حوزه امتحانی به صورت سراسری و هماهنگ برگزار می‌شود.

اسماعیلی با اشاره به تعداد ثبت‌نام‌کنندگان در این دوره آزمون‌های آزاد و جامع و ادواری، گفت: در این دوره با توجه به آمار ثبت‌نامی در سامانه آزمون هنر، در آزمون جامع فرهنگ و هنر ۵۰ هزار و ۶۵۲ نفر و در آزمون ادواری و آزاد مهارتی ۷هزار و ۴۶۰ نفر و در مجموع ۵۸ هزار و ۱۱۲ نفر شرکت کرده‌اند که یک رکورد جدید در تمام ادوار این آزمون‌ها محسوب می‌شود. از این تعداد ۳۶ هزار و ۳۷۰ مرد و ۲۱ هزار و ۷۴۲ زن هستند که در کل ۱۴۵ هزار و ۴۸۷ نفر-استاندارد در این دوره از آزمون شرکت کرده‌اند.

مدیرکل دفتر توسعه آموزش‌های فرهنگی و هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بیان کرد: آزمون‌های مهارتی بخش فرهنگ و هنر، به منظور فراگیری و ارتقای سطح آموزش‌های مهارتی و هنری، ساماندهی و ایجاد بسترهای لازم برای جذب فارغ‌التحصیلان به بازار کار و اشتغال مولد در حوزه فرهنگ و هنر و پرورش روحیه کارآفرینی در فارغ التحصیلان آموزش‌های مهارتی به صورت جامع و هماهنگ در سطح کشور توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار می‌شود.

اسماعیلی اظهارداشت: در این دوره آزمون‌های مهارتی آزاد بخش فرهنگ و هنر نیز همزمان با آزمون‌های جامع و ادواری برگزار می‌شود و پذیرفته‌شدگان در آزمون، گواهینامه معتبر مهارت دریافت می‌کنند که نتایج آزمون‌ها در سامانه آزمون هنر پس از برگزاری آزمون اعلام خواهد شد.