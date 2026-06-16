به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و اطلاع‌رسانی سازمان فرهنگ ارتباطات اسلامی، با هدف بررسی عاملیت زنان در اقتصاد و جامعه و سیاست نشست بین‌المللی «تبیین الگوهای نقش‌آفرینی زنان در نظم نوین جهانی» با همکاری رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در ایتالیا و به میزبانی امور زنان و خانواده خارج از کشور سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی برگزار شد.

زینب رستگارپناه مدیرکل اداره زن و خانواده خارج از کشور، زینب قیصری نماینده مجلس شورای اسلامی و ابوالفضل اقبالی عضو هیات علمی گروه مطالعات زنان و خانواده دانشگاه الزهرا (س) به نمایندگی از ایران و در مقابل، فولوپادی آلوئیسیو استاد مردم‌شناسی فرهنگی از دانشگاه لوئیچی وانویتلی کامیانیا، کلودیاسگره رئیس و بنیانگذار بنیاد اندیشه جهانی تی‌تی‌اس، الیزا جیومی استاد دپارتمان فلسفه، ارتباطات و نمایش از دانشگاه روماتره و همچنین لیلیا آزودو رئیس مؤسسه کازادل التا در هیئت اندیشمندان ایتالیایی در این بستر مجازی به ارایه نقطه نظرات خود پرداختند.

در ابتدای این برنامه برخط رستگارپناه، مدیرکل امور زنان و خانواده خارج از کشور سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، در سخنانی با نقد رویکردهای رایج غرب در زمینه حضور بانوان در بدنه اقتصاد، بر ارائه یک «الگوی جایگزین» تأکید کرد و گفت: مهم‌ترین الگویی که جمهوری اسلامی ایران به جهان ارائه می‌دهد، الگوی «خانواده‌محور» است. ما به دور از غلبه حقوق فرد اعم از جنسیت مرد یا زن معتقدیم عاملیت اقتصادی با بهره‌مندی از ظرفیت خانم‌ها در راستای توسعه جوامع باید تا مرزی باشد که به رشد و تعالی خانواده کمک کند و مانع فروپاشی کانون یک جمع بعضا چند نفره شود.

پایان عصر تضاد میان «شغل» و «مادری»

وی با اشاره به بازتعریف نقش‌های زنانه و مردانه در جامعه اسلامی، اظهار کرد: در مدل ایرانی، فعالیت اقتصادی و کنشگری زنان در نقطه مقابل مادری و همسری تعریف نمی‌شود. برخلاف فضای تعریف شده در جهان امروز که ازدواج و خانواده را محدودکننده فعالیت‌های اقتصادی زن می‌بیند، جمهوری اسلامی ایران ثابت کرده است که می‌توان در کنار خانواده، موفق‌ترین مسیرهای شغلی و کارآفرینی را طی کرد.

گستره موفقیت زنان از دنیای اقتصاد تا وادی هنر

رستگارپناه با اشاره به موفقیت‌های چشمگیر زنان ایرانی در حوزه‌های مختلف، افزود: امروز در ایران، تعداد بسیار زیادی از بانوان اغلب مادر کارآفرینان زبده و نامداری هستند که در کنار مدیریت موفق خانواده، در صنایع سنگینی چون فولاد و همچنین حوزه‌های تخصصی هنر و طراحی نقشی فعال داشته و در شمار افراد موفق در حوزه خود به شمار می‌آیند. موفقیت‌هایی که حاصل مدیریت صحیح منابع، استعدادها و ظرفیت‌ها حاصل شده و آمارهای موجود نیز بر گویای این واقعیت صحه می‌گذارند.

مدیرکل امور زنان خارج از کشور در پایان خاطرنشان کرد که این مدل بومی که در آن زن نه منفعل است و نه درگیر تضادهای ویرانگر فردگرایی می‌تواند به عنوان یک تجربه موفق برای تمدن‌سازی در سطح جهانی ارائه شود تا کشورهای دیگر نیز شاهد تحولی بنیادی در تعریف عاملیت زنان در نظم نوین جهانی باشند.

عاملیت زن ایرانی فراتر از سهمیه‌بندی‌های جنسیتی است

در ادامه این برنامه که زینب قیصری رئیس فراکسیون امنیت انرژی، منابع معدنی و توسعه پایدار در خانه ملت با تبیین نقش راهبردی زنان در دیپلماسی مقاومت و مدیریت بحران، از حضور ۳۱ درصدی بانوان در هیئت علمی دانشگاه‌ها و سهم ۱۹ درصدی در مدیریت شرکت‌های دانش‌بنیان به عنوان بلوغ ساختاری زن ایرانی در نظم نوین جهانی یاد کرد.

نماینده مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت بازخوانی مفهوم عاملیت زنان در سیاست، اظهار کرد: ما معتقدیم عاملیت زنان را نمی‌توان به شاخص‌های کمّی یا سهمیه‌بندی‌های جنسیتی تقلیل داد. زن در نگاه ما نه صرفاً یک مشارکت‌کننده در ساختارهای موجود، بلکه از سازندگان و جهت‌دهندگان اصلی فرایندهای تمدنی است.

وی افزود: الگوی سوم زن مسلمان ایرانی، پاسخی بومی به نیازهای جهان امروز است که ریشه در خودباوری و هویت ملی دارد و محصول تقلید از نسخه‌های بیرونی و الگوهای یکسان‌ساز جهانی نیست.

عضو مجلس شورای اسلامی با اشاره به تجربه زیسته زن ایرانی در مقاطع حساس، به‌ویژه دوران دفاع مقدس، تصریح کرد: جنگ برای ما تنها یک رویارویی نظامی نبود، بلکه صحنه ظهور «دیپلماسی مقاومت» و مدیریت تاب‌آوری توسط زنان بود. زنان ایرانی در سه سطحِ مدیریت هوشمندانه خانواده به عنوان کانون امنیت ملی، تخصص‌گرایی در حوزه‌های بهداشت و درمان، و مدیریت افکار عمومی در جنگ روانی، نقشی حیاتی ایفا کردند.

پیشرفت زنان ایرانی در سایه نظام اسلامی

قیصری در بخش دیگری از سخنان خود به بلوغ ساختاری و آمارهای پیشرفت زنان در ایران اشاره کرد و گفت: امروز حضور ۴۶ درصدی زنان در مقطع دکتری و ۳۱ درصدی در هیئت علمی دانشگاه‌ها، نشان‌دهنده جایگاه برجسته علمی بانوان است. همچنین فعالیت بیش از ۱۱۰۰ زن قاضی و سهم ۲۱ درصدی زنان در پست‌های مدیریت دولتی، بیانگر اعتماد نظام به توان مدیریتی بانوان است.

نماینده مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه پیشرفت زنان باید با تحکیم بنیان خانواده همراه باشد، خاطرنشان کرد: در مجلس شورای اسلامی، قانون‌گذاری را پشتیبان این عاملیت قرار داده‌ایم. در همین راستا در برنامه هفتم توسعه و قوانینی همچون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» و «قانون کاهش ساعت کار بانوان با شرایط خاص»، تلاش کرده‌ایم تا میان رشد انسانی، فعالیت اجتماعی و استحکام خانواده توازنی پایدار برقرار کنیم.

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