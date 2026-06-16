روزهای پایانی فیلمبرداری «رستگاری در رمضان»
فیلمبرداری «رستگاری در رمضان» در روزهای پایانی خود قرار دارد و بهزودی مراحل تدوین و صداگذاری این پروژه آغاز خواهد شد.
به گزارش ایلنا به نقل از مشاور رسانهای پروژه، همزمان با نزدیک شدن به پایان فیلمبرداری، نخستین تصاویر صحنه فیلم «رستگاری در رمضان» منتشر شد. این فیلم به تهیهکنندگی و نویسندگی محمدحسین عابد و کارگردانی محسن منشیزاده، با نگاهی اجتماعی به پیامدها و تأثیرات جنگ بر زندگی روزمره مردم میپردازد و تلاش میکند روایتگر دغدغهها، آسیبها و تغییراتی باشد که چنین رخدادهایی در روابط انسانی، خانوادهها و زیست روزمره شهروندان بر جای میگذارد.
در این فیلم علیرضا جعفری، مازیار مهرگان و آرمیتا مرادی و با هنرمندی محمود مقامی و سعیده عرب به ایفای نقش میپردازند. همچنین طناز بیطرفان، کاوه ابراهیم، ابراهیم ابراهیمی، مبین رستگار، شکیبا عابد، حسین عربمحمدی، مرتضی الوندی، سحر مختاری و حمیدرضا عربسرخی دیگر بازیگران این اثر هستند.
عوامل اصلی این پروژه عبارتند از: تهیهکننده، طراح و نویسنده: محمدحسین عابد، کارگردان: محسن منشیزاده، مدیر فیلمبرداری: فرشاد گلسفیدی، مدیر برنامهریزی: پیام حنفی، سرپرست گروه کارگردانی: کیانوش عینی، طراح گریم: سوفیا نساجی، طراح صحنه و لباس: سحرالسادات سجادصادقی، مدیر صدابرداری: مصطفی گودرزی، مدیران تولید: ژیلا خوشبختی و احمد صمدی، عکاس: مهدی حیدری، منشی صحنه: مهتاب شهرابی، فیلمبردار پشت صحنه: نیلوفر کریمی و مشاور رسانهای: امین اعتمادیمجد.