تئاتر ۵ شب تعطیل است

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی اداره کل هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، با اعلام شورای ارزشیابی و نظارت بر نمایش، از روز سه‌شنبه (۲ تیرماه) تا اذان مغرب روز شنبه (۶ تیرماه) نمایش‌های کشور به صحنه نمی‌روند.

اجرای نمایش‌ها، بعد از اذان مغرب روز شنبه (۶ تیرماه)، طبق روال سابق می‌تواند ادامه پیدا کند.

در این بازه زمانی، نمایش‌های مناسبتی، مذهبی و سوگواره‌ها، با رعایت قوانین سالن، مجاز به اجرا هستند.

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