خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تئاتر ۵ شب تعطیل است

کد خبر : 1799875
لینک کوتاه کپی شد.

نمایش‌های کشور به دلیل همزمانی با ایام شهادت امام حسین (ع) و امام زین‌العابدین (ع)، پنج شب اجرا نخواهند داشت.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی اداره کل هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، با اعلام شورای ارزشیابی و نظارت بر نمایش، از روز سه‌شنبه (۲ تیرماه) تا اذان مغرب روز شنبه (۶ تیرماه) نمایش‌های کشور به صحنه نمی‌روند. 

اجرای نمایش‌ها، بعد از اذان مغرب روز شنبه (۶ تیرماه)، طبق روال سابق می‌تواند ادامه پیدا کند. 

در این بازه زمانی، نمایش‌های مناسبتی، مذهبی و سوگواره‌ها، با رعایت قوانین سالن، مجاز به اجرا هستند. 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی