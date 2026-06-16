تسلیت معاون امور هنری برای درگذشت بهروز رضوی

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مهدی شفیعی، معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پیامی درگذشت استاد بهروز رضوی، صداپیشه، بازیگر و مجری رادیو و تلویزیون را تسلیت گفت.

در این پیام آمده است:

راوی نجیب واژه‌ها که صدایش به معنا جان می‌بخشید، به ابدیت دعوت شد. صدایی تابناک که گویای فخر و فضیلت فرهنگ و هنر این سرزمین بود و سخاوتمندانه، زیبایی‌های ادبیات دیروز و‌ امروز را به معجزه‌ی صدایش زنده‌ کرد.

استاد بهروز رضوی در صدایش متولد گردید و با صدایش جاودانه شد. طنین صدایش در خاطره‌ی جمعی این روزگار جاری است و دوستدارانش او را چون گنجی گران بدرقه خواهند کرد. همراه و همدل با اصحاب سوگوار هنر، یاد و یادگارش را گرامی می‌دارم و امیدوارم از رودخانه‌ی تجربه و معرفتش هزار سرو صدا سیراب گردد.

نامش در شناسنامه‌ی شنیداری این مرز پر گهر جاودانه باد.

مهدی شفیعی

معاون امور هنری

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