گشتی در نمایشگاه «عطر سیب»؛
روایت همدلی شهر برای محرم/ پای صحبتهای مسئولان و متولیان هیئات مذهبی
برگزاری نمایشگاه «عطر سیب» که از روز پنجشنبه ۲۱ خردادماه در میدان امام حسین (ع) برگزار شده به این منطقه از تهران رنگ و بویی جدید داده است. حال شاهد غرفههایی هستیم که به مهمترین مراکز تأمین اقلام و تجهیزات مورد نیاز هیئات مذهبی پایتخت تبدیل شدهاند. ایلنا از این رویداد گزارشی تهیه ه کرده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، شبهای بیست و چهارمین دوره نمایشگاه «عطر سیب» در حالی در میدان امام حسین (ع) تهران سپری میشود که فضای این میدان، کاملا رنگ و بوی محرم به خود گرفته است؛ نمایشگاهی که از روز پنجشنبه ۲۱ خرداد به همت سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران آغاز به کار کرده و این روزها به یکی از مهمترین مراکز تأمین اقلام و تجهیزات مورد نیاز هیئات مذهبی پایتخت تبدیل شده است.
از ساعات ابتدایی عصر، جمعیت قابل توجهی از مسئولان هیئات، فعالان فرهنگی، خادمان مجالس عزاداری و البته مردم دوست دار اهل بیت (ع) در میدان و غرفههای مختلف نمایشگاه حضور یافتند. پرچمهای سیاه، نوای مرثیهسرایی، رفتوآمد خادمان هیئات و شور و شوق آمادهسازی مراسم عزاداری سیدالشهدا (ع)، حال و هوایی متفاوت به میدان امام حسین (ع) بخشیده است.
غرفههای عرضه اقلام فرهنگی، تجهیزات صوتی، پرچم و کتیبه، محصولات مذهبی، ملزومات پذیرایی و سایر نیازهای هیئات، در کنار خدمات حمایتی ارائهشده، موجب شده تا بسیاری از هیئات بتوانند بخش عمدهای از نیازهای خود را در یک مجموعه متمرکز تأمین کنند.
رویداد «عطر سیب»؛ پشتوانهای جدی برای هیئات
یکی از مسئولان هیئتهای مذهبی حاضر در نمایشگاه «عطر سیب» با اشاره به حمایتهای انجامشده، گفت: امسال رقم مالی در نظر گرفته شده برای هیئات، کمک بزرگی به مجموعههای مردمی بود. با توجه به افزایش هزینهها، این حمایتها میتواند بخشی از دغدغههای هیئات را کاهش دهد و به برگزاری بهتر مراسم عزاداری کمک کند.
متولی دیگری نیز با قدردانی از نحوه برگزاری نمایشگاه، اظهار کرد: یکی از مهمترین مزیتهای رویداد «عطر سیب» این است که همه نیازهای هیئات را در یک مکان جمع کرده است. در گذشته برای تهیه هر بخش از تجهیزات باید به نقاط مختلف شهر مراجعه میکردیم، اما اکنون امکان مقایسه و خرید بسیاری از اقلام در همین مجموعه فراهم شده است.
یکی دیگر از خادمان هیئات نیز گفت: «عطر سیب» طی سالهای گذشته به یک پشتوانه جدی برای هیئات تبدیل شده است. امسال هم علاوه بر حمایتهای مالی، تنوع خدمات و حضور تولیدکنندگان مختلف باعث شده فرآیند تأمین اقلام مورد نیاز آسانتر شود.
پیشنهاد توسعه فضای استراحت و سرعت در خدماتدهی
در کنار رضایت عمومی، برخی از مسئولان هیئات نیز پیشنهادهایی برای ارتقای کیفیت نمایشگاه مطرح کردند. از جمله افزایش تنوع برخی کالاها، توسعه فضای استراحت مراجعهکنندگان و همچنین تسهیل روند ثبت و دریافت خدمات حمایتی که میتواند در سالهای آینده رضایت بیشتری را به همراه داشته باشد.
یکی از متولیان هیئات در این باره گفت: نمایشگاه امسال در مجموع بسیار خوب برگزار شده اما اگر تعداد برخی غرفههای پرمراجعه بیشتر شود، سرعت خدماترسانی نیز افزایش پیدا خواهد کرد.
با این حال، آنچه در چهارمین شب نمایشگاه بیش از هر چیز به چشم میآمد، فضای صمیمی و همدلانه میان خادمان هیئات و برگزارکنندگان بود؛ فضایی که نشان میدهد «عطر سیب» پس از ۲۴ دوره برگزاری، توانسته جایگاه خود را به عنوان یکی از مهمترین رویدادهای پشتیبان هیئات مذهبی تثبیت کند.
تعزیهخوانی و حضور عاشقان حسینی
پس از گفت وگو با متولیان هیئات و پیرغلامان حسینی و شنیدن دغدغههایشان، صدای تعزیهخوانان از وسط میدان آیینی امام حسین (ع) به گوش رسید. مردم و عاشقان حسینی گرداگرد محل اجرای تعزیه جمع شده بودند و این مراسم آیینی را که ریشه در فرهنگ مذهبی ایرانیان دارد، تماشا میکردند.
این شبها میدان امام حسین (ع) نه تنها میزبان یک نمایشگاه، بلکه محل تلاقی دغدغهها، تجربیات و تلاشهای صدها هیئت مذهبی است که خود را برای برگزاری هرچه باشکوهتر آیینهای عزاداری ماه محرم و سیدالشهدا آماده میکنند؛ رویدادی که بار دیگر نقش حمایتهای فرهنگی و مردمی را در پاسداشت شعائر حسینی به نمایش گذاشته است.