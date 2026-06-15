ویژهبرنامههای شبکه یک در ایام محرم
ویژه برنامههای «رهنما» و «درس گفتاری از مکتب عاشورا» در ایام محرم از شبکه یک سیما پخش میشود.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی سیما، ویژه برنامه «رهنما» به مناسبت ایام محرم است که در ۶ قسمت از سه شنبه ۲۶ خرداد هر شب ساعت ۲۳ از شبکه یک سیما روی آنتن میرود. این برنامه با اجرای مهدی مهدیقلی و با حضور مداحان و واعظانی که در مراسمهای حسینیه امام خمینی (ره) به ایراد سخنرانی و مرثیهسرایی پرداختهاند، پخش میشود. تهیهکنندگی این برنامه را سید مهدی موسوی بر عهده دارد.
بر اساس این گزارش، مداحی حاج منصور ارضی نیز در فواصل برنامهها، هر روز پیش از خبر ساعت ۱۴ و پیش از اذان مغرب پخش میشود.
علاوه بر این، برنامه «درس گفتاری از مکتب عاشورا» با سخنرانی حجتالاسلام سیدعلی خمینی هر روز پیش از اذان مغرب از آنتن شبکه یک سیما پخش خواهد شد.
همچنین برنامه «آفتاب شرقی» با اجرای دکتر ندا ملکی، کارشناسی دکتر زینب ثمنی و با موضوع «نعمت محرم» از تکیه تاریخی سنگان روی آنتن میرود. این برنامه به تهیهکنندگی حسن امامی، شنبه ۲۳ خرداد تا جمعه ۲۸ خرداد، هر روز پس از اذان ظهر از شبکه یک سیما پخش میشود.
برنامههای «تسبیح صبا»، «صبح بخیر ایران» و «سیمای خانواده» برنامههای خود را متناسب با ایام شهادت حضرت امام حسین علیه السلام پخش خواهند کرد.