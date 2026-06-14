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اولین نمایش نسخه اصلاح و مرمت شده«سگ کشی» در موزه سینمای ایران

اولین نمایش نسخه اصلاح و مرمت شده«سگ کشی» در موزه سینمای ایران
کد خبر : 1798720
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در ادامه برنامه «کلاسیک‌های کانون» کانون کارگردانان سینمای ایران، سه شنبه۲۶ خرداد ماه اولین نمایش نسخه اصلاح و مرمت شده«سگ کشی»به کارگردانی بهرام بیضایی در موزه سینمای ایران به نمایش گذاشته خواهد شد.

به گزارش ایلنا، در این مراسم،«سگ‌کشی» به عنوان یکی از مهم‌ترین آثار بهرام بیضایی که به همت فیلمخانه ملی ایران مرمت شده است، تحلیل و بررسی خواهد شد و ابعاد مختلف نگاه سینمایی، روایت‌پردازی و جایگاه این اثر در کارنامه هنری بهرام بیضایی واکاوی می شود.

کانون کارگردانان سینمای ایران با برگزاری مجموعه برنامه «کلاسیک‌های کانون»، به مرور آثار و میراث ماندگار کارگردانان برجسته ایرانی می‌پردازد و در مراسم پیش‌رو بر نقش و جایگاه ممتاز بهرام بیضایی در سینمای ایران تأکید دارد.

 بهزاد خورشیدی طراحی پوستر این برنامه را به عهده داشته.همچنین ورود به این برنامه برای عموم آزاد است.

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