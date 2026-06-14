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پیام وزیر ارشاد به همایش میراث محتشم کاشانی:

محتشم در فرهنگ ایرانی، یادآور پیوند میان شعر فارسی و حماسه عاشوراست

محتشم در فرهنگ ایرانی، یادآور پیوند میان شعر فارسی و حماسه عاشوراست
کد خبر : 1798643
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وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پیامی به همایش بزرگداشت میراث محتشم کاشانی نوشت: نام او در فرهنگ ایرانی، بیش از آنکه یادآور یک شاعر باشد، یادآور پیوندی ماندگار میان شعر فارسی و حماسه عاشوراست.

به گزارش ایلنا به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، متن پیام سیدعباس صالحی به نخستین همایش ملی میراث محتشم کاشانی بدین شرح است: 

««إنَّ الحُسَینَ مِصباحُ الهُدی وَ سَفینَةُ النَّجاة» 

نام محتشم کاشانی در فرهنگ ایرانی، بیش از آنکه یادآور یک شاعر باشد، یادآور پیوندی ماندگار میان شعر فارسی و حماسه عاشوراست. ترکیب‌بند جاودانه او، قرن‌هاست که در حافظه جمعی ایرانیان حضور دارد و در ایام سوگواری سید و سالار شهیدان (ع)، همچنان طراوت و تأثیر خود را حفظ کرده است. کمتر اثری در تاریخ ادبیات فارسی را می‌توان یافت که چنین گستره‌ای از نفوذ و ماندگاری در میان لایه‌های گوناگون جامعه داشته باشد. 

محتشم از جمله شاعرانی است که توانست تجربه‌ای عمیق از عشق و ارادت به اهل‌بیت علیهم‌السلام را در قالبی فاخر و ماندگار به زبان شعر عرضه کند. از همین رو، بزرگداشت او تنها تجلیل از یک چهره ادبی نیست؛ پاسداشت سنتی ریشه‌دار در فرهنگ ایران است که شعر را در خدمت تبیین مفاهیم بلند ایمان، آزادگی، وفاداری و حقیقت‌جویی قرار داده است. 

نامگذاری نخستین روز ماه محرم به نام محتشم کاشانی و روز شعر و ادبیات آیینی، نشانه توجه به جایگاه والای شاعرانی است که در حفظ و انتقال میراث معنوی و عاشورایی این سرزمین نقشی ماندگار داشته‌اند. بی‌تردید، تداوم این مسیر و حمایت از جریان‌های اصیل شعر آیینی، می‌تواند به غنای فرهنگی جامعه و تعمیق پیوند نسل‌های جدید با سرمایه‌های معنوی و ادبی ایران یاری رساند. 

محرم امسال نیز در حالی فرا رسیده است که جامعه ما، بیش از هر زمان دیگری، نیازمند تأمل در پیام‌های ماندگار عاشورا؛ پیام‌هایی چون ایستادگی در برابر ظلم، وفاداری به حقیقت و حفظ کرامت انسانی است. مفاهیمی که نه تنها به یک مقطع تاریخی، بلکه به همه روزگاران تعلق دارند و همچنان می‌توانند الهام‌بخش زندگی فردی و اجتماعی ما باشند. 

برگزاری همایش بزرگداشت میراث محتشم کاشانی در شهر تاریخی و فرهنگ‌پرور کاشان را ارج می‌نهم و از همه دست‌اندرکاران، پژوهشگران، شاعران و علاقه‌مندان این عرصه که برای برپایی این رویداد فرهنگی تلاش کرده‌اند، صمیمانه سپاسگزارم. 

امید آنکه این اهتمام ارزشمند، به تداوم بالندگی شعر آیینی و معرفی هرچه بیشتر گنجینه‌های ادبی و معنوی ایران اسلامی بینجامد. »

«نخستین همایش ملی میراث محتشم کاشانی» جمعه (۲۲ خردادماه) با غبارروبی و گلابشویی مزار محتشم کاشانی آغاز شد. 

آیین اختتامیه این همایش ملی نیز امشب (شنبه ۲۳ خردادماه) در هیات حسینی نخل کاشان برگزار می‌شود. 

اول محرم به عنوان روز شعر و ادبیات آیینی و روز بزرگداشت محتشم کاشانی نامگذاری شده است.

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