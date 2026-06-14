به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی سیما، محمدرضا شهبازی تصریح کرد: صرف اینکه رسانه‌های معاند ابتدا موضوعی را مطرح می‌کنند و بعد سخن دیگری می‌گویند یا تناقضات رفتاری و گفتاری دارند، کافی نیست. البته همین تناقض‌ها جذاب است و می‌توان از آن‌ها برنامه تولید کرد، ولی برخی از مواردی که در رسانه‌های معاند منتشر می‌شود، ناشی از یک دروغ‌گویی ساده نیست، بلکه برخاسته از یک اشکال و ضعف مبنایی و کمبود اطلاعات تاریخی و اساسی است. ما می‌کوشیم در انتخاب محورهای برنامه، بیشتر چنین موضوعاتی را از رسانه‌های جبهه مقابل بررسی کنیم. شهبازی ادامه داد: باید توجه داشت که هر برنامه با توجه به نوع مخاطب و انتظارات آن‌ها و همچنین فضایی که در قسمت‌های پیشین ایجاد کرده است، تفاوت‌های خود را دارد. لذا هر برنامه‌ای باید بتواند چارچوب و هویت خود را تعیین و تعریف کند.

وی اظهار کرد: نکته‌ای که ما مدنظر قرار می‌دهیم، ایجاد آرامشی است که از حس پیروزی، امنیت ناشی از پایداری ساختار حکومتی و ثبات جامعه نشئت می‌گیرد. همچنین، ما در پی نمایش تفوق اجتماعی ایرانیان در برابر دشمن هستیم. هدف ما این است که نشان دهیم جامعه‌ای روبه‌جلو، متحد و پیروز داریم و ادعاهای دشمن مبنی بر پیروزی در جنگ را ابطال کنیم و معتقدیم از این طریق می‌توان به آرامش دست یافت.

مجری «پاورقی» متذکر شد: مهم‌ترین عاملی که می‌تواند آرامش فردی و خانوادگی هر شخص را از بین ببرد، احساس شکست، بی‌پناهی، بی‌رؤیا بودن و ترس از وقوع اتفاقات ناگوار در آینده است. ما تلاش می‌کنیم تا این حس ناامیدی را از جامعه بزداییم و آرامش را بازگردانیم.

وی در ادامه گفت: برخلاف تصور ما که گمان می‌کنیم فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی موجب افزایش اطلاعات مردم می‌شوند، اتفاقات فراوانی چون محتواهای روزمره و درگیر شدن جامعه با چنین سطحی از داده‌ها، می‌تواند مردم را از تأمل و تحلیل دقیق و مطالعه اتفاقات تاریخی و مبنایی بازدارد؛ بنابراین باید از آنچه در فضای مجازی وجود دارد، استفاده کنیم تا اطلاعات مردم را افزایش دهیم. کاری که در «پاورقی تاریخ» انجام دادیم و با معرفی کتاب‌ها سعی کردیم در کنار پرداختن به محتوای فضای مجازی، با افزایش قدرت تحلیل مردم در مواجهه با این محتواها سواد رسانه‌ای آن‌ها را تقویت کنیم.

شهبازی ادامه داد: طنز و کمدی، قالب برنامه است و محتوای برنامه هم به بخش محتوایی مرتبط است. یعنی با قالب طنز یک برنامه می‌توان هم محتوای عمیق ارائه داد، هم محتوای سطحی. جمع کردن قالب و محتوای متفاوت در یک ظرف کار عجیبی نیست و دشمن سال‌هاست از این روش استفاده کرده است.

این مجری تأکید کرد: واضح است که ما باید به این سمت می‌آمدیم و شاید کمی غفلت کرده‌ایم یا به اندازه‌ای که لازم بوده است به این قضیه دقت نکرده‌ایم. ما سعی می‌کنیم از قالب طنز برای حرف‌های نسبتاً جدی استفاده کنیم. در انتخاب موضوعات نیز این‌گونه برخورد می‌کنیم که تنها یک شوخی روزمره ارائه نکرده باشیم، بلکه پشت شوخی، حرفی مهم و نگاهی عمیق باشد. وی با اشاره به واکنش رسانه‌های معاند نسبت به «پاورقی» ادامه داد: طبیعتاً هنگامی‌که به‌عنوان برنامه‌ساز با صراحت درباره رسانه‌های خارجی سخن می‌گویید و نکاتی را درباره آن‌ها مطرح می‌کنید، نگاه دیگران نسبت به آن‌ها تغییر می‌یابد. این امر موجب واکنش آن‌ها نیز می‌شود. برای نمونه، همین اواخر شاهد بودیم که آن‌ها دچار خطا شدند و رسماً اذعان کردند که این موضوع باعث شده است در برنامه‌هایی مورد تمسخر قرار گیرند. این‌ها واکنش‌هایی هستند که کاملاً طبیعی به نظر می‌رسند.

شهبازی درخصوص هجمه‌ها، تهدیدات و فشارهایی که به خودش و برنامه «پاورقی» وارد می‌شود نیز عنوان کرد: باید توجه داشت که موضوع فشار و هجمه، تنها محدود به مجری یا بخش «پاورقی» نیست، بلکه این مسئله شامل هر کسی می‌شود که موضعی مشخص داشته باشد و آن را با صراحت اعلام کند. هر برنامه‌ای که ماهیتی صریح داشته باشد، ناگزیر با فشارها و هجمه‌ها روبه‌رو خواهد شد.

وی یادآوری کرد: «پاورقی» نیز از همین روال پیروی کرده است. چراکه ما از ابتدا این مسیر را انتخاب کردیم و می‌دانستیم که صراحت در بیان، موجب اعتراض بسیاری خواهد شد، زیرا بسیاری توان تحمل چنین رویکردی را ندارند. این برنامه به‌نوعی برخلاف عرف و عادت‌های معمول است و همین امر برای برخی ناخوشایند خواهد بود، اما این مسئله برای ما نکته مهمی نیست و به مسیر خود ادامه می‌دهیم. درواقع، شدت این فشارها خود نشان‌دهنده اثربخشی و میزان مخاطب برنامه و گواه این است که این اقدامات، موجب رنج و آزردگی کسانی می‌شود که مایل نیستند حقایق مطرح شود.

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