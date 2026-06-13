برگزیدگان دومین پویش ملی وطن به روایت من معرفی شدند

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی انجمن سینمای جوانان ایران؛ آیین اختتامیه دومین پویش ملی «وطن به روایت من» عصر روز شنبه ۲۳ خرداد در سالن زنده‌یاد رسول ملاقلی‌پور سازمان سینمایی وزارت فرهنگ‌و‌ارشاد اسلامی برگزار شد.

در ابتدای این مراسم بعد از پخش آیاتی از قرآن کریم، سرود جمهوری اسلامی ایران و بیان مقدماتی توسط مجری مراسم؛ مژده لواسانی، کلیپی از دیدارهای مختلف رهبر شهید انقلاب، حضرت آیت‌الله سیدعلی حسینی خامنه‌ای با هنرمندان پخش شد. این کلیپ گزارشی از فرمایشات رهبر شهید درباره اهمیت و جایگاه هنر و سینما در دیدار با سینماگران و هنرمندان رشته‌های دیگر را دربرمی‌گرفت.

در ادامه محمدرضا معجونی شاهنامه‌خوان روی صحنه حاضر شد و به اجرا پرداخت.

بخش بعدی مراسم به سخنرانی بهروز شعیبی مدیرعامل انجمن سینمای جوانان ایران اختصاص داشت.

او بیان کرد: به باور من جهان بر محور دو مفهوم در گردش است. «از دست دادن»، «به دست آوردن». گاه آن‌چه به دست می‌آید، ما را به سوی تعالی رهنمون می‌کند، گاه مسیر هلاک. آن‌چه از دست می‌رود، نیز همیشه یک پیام ندارد. پس این موازنه، مدار دائمی چرخش گیتی‌ست.

او افزود: و جنگ رویارویی سخت انسان با از دست دادن‌هاست؛ از دست دادن آن‌چه دوست می‌داریم، عزیزانی که دل به آن‌ها بسته‌ایم، آرامشی که به آن خو گرفته‌ایم و داشته‌هایی که به آن دل‌خوش بوده‌ایم

اما تاریخ به ما آموخته است: هیچ طوفانی ماندگار نیست. پس از هر ویرانی آرامشی در پی است که آرامش سازندگی است.

و اینجاست که ایمان، معنا پیدا می‌کند؛ آن‌جا که وعده داده شده، پس بدون تردید با هر سختی، آسانی است و امروز بزرگترین سرمایه ما، امید است.

دبیر دومین پویش ملی «وطن به روایت من» ادامه داد: امیدی که ما را به فردا پیوند می‌زند و منشأ تمام سرزندگی‌ها و سرسبزی‌هاست و چه خوب است که امروز به رسم پیشینیان، تفاوت نگرش، تفاوت رنگ‌ و تفاوت زبان‌ را فرصت بدانیم برای یکی شدن "ای بسا هندو و ترک هم‌زبان".

ما در انجمن سینمای جوانان ایران به لطف گفتگوی مداوم با فیلمسازان، هنرجویان و همکارانم در استان‌های مختلف، رسم باهم بودن را بلدیم. ما می‌دانیم که در زمان جنگ چراغ این خانه، باید همیشه روشن بماند.

دغدغه حفظ امید در دل جوانان که بزرگترین سرمایه ما هستند باعث شد، در‌کنار دوستان و همکارانم در سراسر کشور بیدار بمانیم!

شعیبی تصریح کرد: فراخوان دومین پویش وطن به روایت من، در زیر سایه جنگ و صدای غرش بمب‌ها نوشته شد؛ تا این روزها در تاریخ بماند. رسیدن 166 فیلم‌کوتاه و 386 عکس در قالب تک‌عکس و مجموعه به دبیرخانه پویش وطن به روایت من، نشان از دغدغه و علاقه هنرمندان به این آب و خاک دارد و نگذاریم معجزه و لطف الهی باهم بودن را از یاد ببریم!

او در پایان گفت: حرف دلم را با شعری از مرحوم فریدون مشیری به پایان می‌رسانم:

"به ایرانم، ایران جاودانه ام.

معنای زنده بودن من، با تو بودن است.

نزدیک، دور، سیر، گرسنه، رها، اسیر، دلتنگ، شاد

آن لحظه ای که بی تو به سر آید مرا، مباد!

مفهوم مرگ من

در راه سرافرازی تو، در کنار تو

مفهوم زندگی ست.

معنای عشق نیز

در سرنوشت من

با تو، همیشه با تو، برای تو، زیستن"

در ادامه این برنامه مهدی تفکری‌آزاد به اجرای قطعه آوازی پرداخت.

در ادامه حافظ احمدی، رضا معطریان و ساتیار امامی داوران بخش عکس به همراه مهدی شفیعی معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و بهروز شعیبی مدیرعامل انجمن سینمای جوانان ایران روی سن حضور یافتند و از برگزیدگان بخش عکس تقدیر کردند.

جوایز بخش عکس اهدا شد

در بخش تک‌عکس نشان طلایی و مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال به عنوان رتبه اول عکس به بهنام رضازاده برای عکس «چشمهایش» از ارومیه رسید.

رضازاده بعد از دریافت جایزه خود گفت: من پیش از این که عکاس باشم، امدادگر هستم و جزو اولین نفراتی بودم که در تخریب خیابان ملک‌الشعرا با موشک دشمن حضور داشتم.

او افزود: برای عکاسان در بحران ساز و کار مشخصی وجود ندارد و ما عکاسان در این شرایط با مشکلات زیادی مواجه هستیم. من حدود ۸ ساعت بازداشت بودم. امیدوارم این ساز و کار اصلاح شود.

نشان نقره‌ای و مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال به عنوان رتبه دوم عکس به قدیر وقاری شورچه برای عکس «انفجار در فرودگاه» از مشهد تعلق گرفت.

نشان برنزی و مبلغ ۵۰ میلیون ریال نیز به عنوان رتبه سوم تک عکس به محمد پاسیار برای عکس «میان دشمن و وطن»از لار رسید.

در بخش مجموعه عکس هیات انتخاب و داوری هیچ مجموعه‌ای را شایسته نشان طلایی ندانست اما زینب هادی برای مجموعه «یک ایران در آغوش» از تهران لوح تقدیر و مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال را برای عنوان مجموعه عکس دریافت کرد.

پس از اهدای جوایز این بخش ساتیار امامی نیز گفت: من با جان و دل حضور در این پویش را پذیرفتم. از نهادهای دیگر هم پیشنهاد همکاری داشتم اما انجمن سینمای جوانان ایران برای من با سایر نهادها تفاوت می‌کند.

او‌ ادامه داد: ما عکاس‌‌ها حاضریم پشت خاکریز باشیم و جان بدهیم اما آن اتفاق را در بحران ثبت کنیم، عکاسان ما جاسوس و دشمن نیستند. برای شناخت عکاسان، انجمن‌های صنفی می‌توانند پروتکلی داشته باشند و با نیروهای امنیتی هماهنگ کنند تا ما هم مانند امدادگران و آتش‌نشان‌ها در محل‌های حادثه حضور داشته باشیم. او حجت‌الاسلام و المسلمین عبدالحسین خسرو پناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی را مخاطب قرار داد و درخواست کرد تا عکاسان و مستندسازان اجازه فعالیت در جنگ و شرایط بحران را داشته باشند.

در ادامه در بخش فیلم این پویش، رائد فریدزاده رئیس سازمان سینمایی به همراه همایون اسعدیان، میترا مهتریان و هادی آفریده داوران این بخش برای اهدای جوایز روی سن حضور یافتند.

جوایز بخش فیلم اهدا شد

نشان ویژه و مبلغ ۲۵۰ میلیون ریال به عنوان بهترین فیلم داستانی به فرزانه سلیمانیان برای فیلم «در میان دو نگاه» از مشهد اهدا شد.

دیپلم افتخار و مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال در بخش فیلم داستانی به حسین زحمتکش برای فیلم «در انتهای امواج» از رشت رسید.

دیپلم افتخار و مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال در بخش مستند به صورت مشترک به محمدهادی اسفندیاری و فرزانه حاتمی کارگردانان فیلم کوتاه «ایلمرد» از شیراز رسید.

نشان ویژه و مبلغ 250 میلیون ریال به عنوان بهترین فیلم مستند به امیراطهر سهیلی برای فیلم «روایت کیانا»از مشهد رسید.

محمدهادی اسفندیاری بعد از دریافت جایزه و تشکر از برگزار کنندگان این پویش گفت: این کار و این پویش کمتر از پای لانچر بودن نیست، امیدوارم قدر بدانیم.

نشان ویژه و مبلغ ۲۵۰ میلیون ریال به عنوان بهترین فیلم تجربی به صورت مشترک به محمد زارع و رعنا واعظی کارگردانان فیلم «برای حلما» از تبریز رسید.

در ادامه نشان ویژه، جایزه هیات داوران و مبلغ ۳۰۰ میلیون ریال به عنوان یک اثر با مفهموم ملی به امیراطهر سهیلی برای فیلم مستند «پنجره» از مشهد رسید.

در پایان این بخش همایون اسعدیان گفت: صحبت‌های ساتیار امامی در خصوص فیلم‌های مستند هم صدق می‌کند. ما در دوران بحران و جنگ نیاز به مستندنگاری داریم.

او افزود: من عکس‌‌ها را ندیدم اما وقتی کلیپ بخش عکس پخش می‌شد، دو چشم در یکی از عکس‌ها توجه من را جلب کرد. خوشحالم که جایزه اول به عکس «چشمهایش» رسید. آن دو چشم می‌تواند دنیا را به نفع ما تکان دهد و روی مجله‌های بزرگ دنیا برود و جنگ در ایران را به جهان نشان دهد.

هادی آفریده نیز گفت: ۲۵ سال پیش اولین قدم‌ها را با انجمن سینمای جوانان ایران شروع کردم. رفتار بهروز شعیبی من را یاد خاطرات گذشته و پویایی انجمن انداخت که عکس و فیلم مستند هم جدی گرفته می‌شود، خوشحالم که فیلم کوتاه مستند مورد توجه قرار می‌گیرد.

او ادامه داد: مستندسازان گویی همیشه در حاشیه بودند. زمانی که ما باید فرصت ثبت و ضبط این روایات مهم را داشته باشیم درگیر مسائلی شدیم که جای آن‌ها نبود و من فقط توانستم یکی دوبار برای تهیه مستند به محل‌های حادثه بروم؛ آن هم با هماهنگی و کمک آقای رائد فریدزاده.

او تاکید کرد: مستندسازان راویان و ثبت‌کنندگان هستند نه جاسوس و وطن فروش.

در ادامه رائدفریدزاده، بهروز شعیبی و حجت‌الاسلام و المسلمین عبدالحسین خسرو پناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی روی سن رفتند تا در بخش خارج از پویش جایزه فیلم‌نامه اقتباسی (کتاب و سینما) را اهدا کنند.

جلسه جمع‌بندی هیات داوران فیلمنامه اقتباسی در چهل و دومین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران، ۲۹ آبان ۱۴۰۴ با حضور مرجان اشرفی زاده، محمدعلی سجادی و مجید کیانیان برگزار شده بود و نتیجه به شرح اعلام شد:

از میان ۵ نامزد، «بازی» به نویسندگی محمدرضا مهربانی، «گرگ» به نویسندگی امیر یغمایی، «باغ شکلات» به نویسندگی زهرا شفیعی، «مرغ دریایی» به نویسندگی عمار خطی و «جای پدر» به نویسندگی اردلان اسلامی، لوح افتخار و مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال به عنوان حمایت از تولید فیلم اقتباسی به امیر یغمایی برای فیلمنامه «گرگ» از تهران اهدا شد.

اجرای آیین اختتامیه دومین پویش ملی "وطن به روایت من" را مژده لواسانی برعهده داشت.

در پایان این برنامه نیز حاضران از نمایشگاه عکس دومین پویش ملی وطن به روایت من که شامل منتخبی از آثار راه‌یافته می‌شد، در سازمان سینمایی بازدید کردند.

رائد فریدزاده رئیس سازمان سینمایی، بهروز شعیبی مدیرعامل انجمن سینمای جوانان ایران، روح‌الله حسینی، مجید زین‌العابدین، حبیب ایل‌بیگی، محمدرضا فرجی، حجت‌الاسلام و المسلمین عبدالحسین خسروپناه، محمد حمیدی‌مقدم، هادی نائیجی، مجتبی بهزادیان، مسعود نجفی، علی جعفری، رسول صادقی، مسعود سفلایی، علیرضا حسینی، نیکنام حسینی‌پور، همایون اسعدیان، میترا مهتریان و هادی آفریده داوران بخش فیلم، رضا معطریان، حافظ احمدی و ساتیار امامی داوران بخش عکس، اتابک نادری و... چهره‌های فرهنگی و هنری حاضر در این مراسم بودند.

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