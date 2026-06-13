قهرمان سلیمانی دبیر بنیاد سعدی شد

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بنیاد سعدی، غلامعلی حدادعادل رئیس بنیاد سعدی، در مراسم معارفه دبیر جدید این بنیاد با اشاره به بیش از ۳۰ سال همکاری و دوستی با قهرمان سلیمانی، وی را از چهره‌های شناخته‌شده حوزه گسترش زبان فارسی در خارج از کشور دانست و گفت: تحصیلات و سوابق اجرایی سلیمانی از آغاز تاکنون در مسیر فعالیت‌های فرهنگی و توسعه زبان فارسی در عرصه بین‌المللی بوده است.

وی افزود: حضور سلیمانی در بنیاد سعدی به معنای انتقال تجربه‌های مختلف داخلی و خارجی در همین حوزه فعالیت‌های بنیاد است. بسیاری از دوستان و همکارانی که اکنون در بنیاد حضور دارند، پیشتر در سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با ایشان همکاری داشته‌اند و با توانایی‌ها و سوابق ایشان آشنا هستند.

حدادعادل ادامه داد: ایشان علاوه بر تجربه مدیریتی، اهل ادب و معلم زبان فارسی هستند. بنده نیز از مقالات و نوشته‌های ایشان استفاده کرده‌ام و حتی برخی از نوشته‌های خودم را در اختیار ایشان قرار داده‌ام تا مورد نقد و اظهارنظر قرار دهند. بنابراین، ایشان علاوه بر انجام مسئولیت‌های قانونی و مدیریتی، می‌توانند در حوزه‌های محتوایی نیز به استادان، مدرسان و همکاران بنیاد کمک کنند.

رئیس بنیاد سعدی ادامه داد: با توجه به اهمیت فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی این بنیاد، حضور فردی آشنا با متون و ادبیات فارسی می‌تواند به ارتقای کیفیت برنامه‌ها و منابع آموزشی کمک کند و از این جهت، حضور سلیمانی موجب اطمینان خاطر بیشتری خواهد بود.

زبان فارسی میراث مشترک همه ایرانیان است

در ادامه این مراسم، قهرمان سلیمانی با اشاره به جایگاه زبان فارسی در فعالیت‌های فرهنگی و علمی خود افزود: زبان فارسی برای من موهبتی الهی و زبان فرهنگ، معنویت و هویت تاریخی ایران است و از اینکه زندگی و فعالیت حرفه‌ای‌ام با این زبان گره خورده است، خداوند را سپاسگزارم.

سلیمانی ادامه داد: زبان فارسی میراث مشترک همه ایرانیان است و ما در بنیاد سعدی گرد هم آمده‌ایم تا از رهگذر این زبان، تصویری شایسته از ایران به جهان عرضه کنیم، به نیازهای بین‌المللی در این حوزه پاسخ دهیم و نسبت به مسئولیتی که بر عهده داریم و دِینی که به فرهنگ ایران و زبان فارسی داریم، سربلند باشیم.

دبیر جدید بنیاد سعدی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار کرد: کارهایی که بنیاد سعدی انجام می‌دهد، یک وظیفه ملی است و نباید آن را صرفاً یک کار سازمانی و بخشی تلقی کنیم. ما برای بهره‌گیری از ظرفیت‌های ملی، نیازمند ترمیم و تقویت ارتباط با برخی حوزه‌های بیرونی هستیم تا بتوانیم از این ظرفیت‌ها در مسیر گسترش زبان فارسی استفاده کنیم.

قهرمان سلیمانی دانش‌آموخته زبان و ادبیات فارسی در مقطع دکتری است و پیش از این مسئولیت‌های متعددی در حوزه‌های فرهنگی، آموزشی و بین‌المللی بر عهده داشته است. معاونت فرهنگی انتشارات سروش، مدیرکل پژوهش نهاد ریاست جمهوری، ریاست مرکز تحقیقات فارسی در پاکستان، رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در روسیه، معاونت پژوهشی و آموزشی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، ریاست مرکز تحقیقات فارسی در هند، رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان، دبیری شورای گسترش زبان فارسی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، معاونت توسعه همکاری‌های علمی و فرهنگی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و ریاست مرکز گسترش زبان و ادبیات فارسی این سازمان از جمله سوابق اجرایی وی است.

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