روایت مظلومیت کودکان جنگ در «نغمههای بیصدا»
نمایشگاه هنری «نغمههای بیصدا» با حضور جمعی از مسئولان، هنرمندان، اصحاب رسانه و فعالان حوزه مقاومت در گالری فکه موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس افتتاح شد؛ رویدادی که سخنرانان آن بر نقش هنر و رسانه در روایت مظلومیت ملت ایران، شهدای دانشآموز و افشای جنایات رژیم صهیونیستی تأکید کردند.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بینالملل موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، آیین افتتاحیه نمایشگاه هنری «نغمههای بیصدا» صبح شنبه با حضور جمعی از مسئولان، هنرمندان، اصحاب رسانه و فعالان حوزه مقاومت در گالری فکه موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس برگزار شد.
در این مراسم، دکتر علیاصغر جعفری مدیرعامل موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و نبرد رمضان، هنر را یکی از مهمترین ابزارهای تبیین مظلومیت ملتها دانست و گفت امروز جمهوری اسلامی ایران در یکی از مقتدرترین مقاطع تاریخ خود قرار دارد و عزت و عظمت ملت ایران حاصل ایستادگی و فداکاری شهدا و مجاهدانی است که در برابر دشمنان ایستادند.
وی با اشاره به شهادت صدها دانشآموز و حملات رژیم صهیونیستی به مدارس و مناطق مسکونی، تأکید کرد که جنایات دشمن چهره واقعی مدعیان حقوق بشر و دموکراسی غرب را آشکار ساخته و این وظیفه هنرمندان و رسانههاست که با بهرهگیری از ظرفیتهای فرهنگی و هنری، ندای مظلومیت مردم ایران، فلسطین، لبنان و غزه را به گوش جهانیان برسانند.
حجتالاسلام والمسلمین سید رمضان موسوی مقدم، نماینده ولیفقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران نیز در سخنانی با اشاره به حمله به مدارس و شهادت دانشآموزان در نخستین ساعات جنگ، این اقدامات را از جنایات کمنظیر تاریخ معاصر دانست و گفت این حوادث ماهیت واقعی رژیم صهیونیستی را برای افکار عمومی روشن کرده است.
وی با تأکید بر مسئولیت هنرمندان در بازنمایی عمق فجایع انسانی جنگ افزود: هنر میتواند ابعاد پنهان این جنایتها را به تصویر بکشد و چهره واقعی دشمن را به جهانیان معرفی کند. موسوی مقدم همچنین بر ضرورت مقابله فرهنگی و هنری با جریان تحریف واقعیتها و فراموشی جنایتهای صورت گرفته تأکید کرد.
در ادامه، حبیبالله قربانیمهر، معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش شهر تهران، نمایشگاه «نغمههای بیصدا» را روایتگر حقیقتهایی دانست که باید برای نسلهای آینده حفظ و منتقل شود.
وی با بیان اینکه هنر رساترین زبان برای انتقال مفاهیم انسانی و ارزشی است، شهدای دانشآموز را «قهرمانان کوچک با رسالتی بزرگ» توصیف کرد و گفت این شهدا نماد پاکی، ایمان، مسئولیتپذیری و ایثار هستند و نام آنان برای همیشه در حافظه تاریخی ملت ایران ماندگار خواهد ماند.
قربانیمهر همچنین با اشاره به شهدای دانشآموز شهرستان میناب، آنان را نماد مظلومیت یک ملت و استقامت یک سرزمین دانست و تأکید کرد که نسل جوان باید با زبان هنر، منطق و محبت با این حماسهها آشنا شود.
حجتالاسلام والمسلمین محمدحسن اختری، رئیس کمیته حمایت از انقلاب اسلامی مردم فلسطین نهاد ریاست جمهوری نیز با تأکید بر نقش هنر و رسانه در حفظ و انتقال حماسههای ملت ایران، گفت ثبت و روایت صحیح فداکاریها و مقاومت مردم، مانع فراموشی واقعیتها و تحریف تاریخ خواهد شد.
وی با اشاره به ظرفیتهای هنری برای معرفی مظلومیت ملت ایران و ملت فلسطین، افزود: هنرمندان، نویسندگان، اصحاب رسانه و فعالان فرهنگی میتوانند با روایت درست رویدادها، حقانیت ملت ایران و جنایات دشمنان را به افکار عمومی جهان معرفی کنند.
اختری ماندگاری نهضت عاشورا در طول تاریخ را نتیجه روایتگری صحیح دانست و اظهار امیدواری کرد که با استمرار چنین فعالیتهایی، یاد و نام شهدا و حماسهآفرینیهای ملت ایران برای نسلهای آینده حفظ شود.
در بخش دیگری از این مراسم، پیرحسین کولیوند رئیس جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران با اشاره به ضرورت ثبت و مستندسازی جنایات جنگ اخیر، اظهار کرد: تمامی آثار و پیامدهای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه از سوی جمعیت هلال احمر ثبت و مستندسازی شده و اسناد مربوط به حملات علیه مراکز درمانی، اماکن مسکونی و زیرساختهای غیرنظامی در اختیار نهادهای بینالمللی قرار گرفته است.
وی با تأکید بر اینکه هنر و روایتگری نقش مهمی در انتقال واقعیتهای جنگ به نسلهای آینده دارند، گفت نباید در ثبت و انتشار اسناد ایثار، فداکاری و مظلومیت مردم ایران هیچگونه غفلتی صورت گیرد.
کولیوند همچنین از فعالیت گسترده نوجوانان داوطلب هلال احمر در ثبت روایتهای مرتبط با شهدا و دفاع مقدس خبر داد و خواستار همراهی بیشتر هنرمندان و اصحاب رسانه برای انعکاس حقایق و تبیین ابعاد انسانی جنگ شد.
نمایشگاه «نغمههای بیصدا» با هدف روایت هنری مظلومیت شهدای دانشآموز، کودکان و خانوادههای قربانی جنگ تحمیلی رمضان و بازنمایی جلوههای
مقاومت، ایثار و پایداری ملت ایران در گالری فکه موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس برپا شده است. این نمایشگاه با بهرهگیری از آثار هنری و روایتهای تصویری، تلاش دارد بخشی از واقعیتهای تلخ جنگ و مقاومت مردم ایران را برای مخاطبان به تصویر بکشد.