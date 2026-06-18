یادداشتی از حسن عبدیپور؛
الزامات اصلاح ساختار اداری در مسیر ارتقای کارآمدی حکمرانی
حسن عبدیپور (استاد دانشگاه) در یادداشتی از لزوم اصلاح ساختار اداری در مسیر ارتقای کارآمدی حکمرانی و شرح این الزامات پرداخت. او مینویسد: اگر هدف، افزایش کارآمدی دولت و ملموس شدن خدمت در زندگی مردم است، باید این شکاف هرچه سریعتر شناخته، تحلیل و درمان شود. نخستین گام در این مسیر، پذیرش این واقعیت است که تحول در حکمرانی، بدون تحول در بدنه اداری، امکانپذیر نیست.
هرجا «مدیریت جهادی» در رأس وجود داشته باشد اما «بدنه ساکن» در میانه و پایین حفظ شود، حاصل آن فرسایش خواهد بود.
امروز در عرصه مدیریت کلان کشور، نوعی ناهماهنگی ساختاری و شکاف عملکردی بهوضوح قابل مشاهده است؛ شکافی که میتوان از آن با عنوان تضاد میان «مدیریت جهادی» و «بدنه ساکن» یاد کرد.
در سطح عالی اداره کشور، رئیسجمهور، وزرا و بخشی از مدیران ارشد با روحیهای پرتلاش، میدانی و مسئلهمحور در صحنه حاضرند و میکوشند با سرعت، انگیزه و احساس مسئولیت، گرههای موجود را باز کنند؛ اما در سوی دیگر، بخشهایی از بدنه اداری همچنان در چارچوب رویههای کهنه، مناسبات پیچیده اداری، احتیاطهای فرساینده و فرآیندهای کند و زمانبر عمل میکنند.
این وضعیت، یک مسئله صرفاً فردی یا رفتاری نیست، بلکه پیش از آنکه به اشخاص مربوط باشد، به ساختار، فرهنگ سازمانی و منطق حاکم بر نظام اداری بازمیگردد.
به بیان دیگر، حتی اگر در رأس دولت، ارادهای جدی برای تحرک، تحول و خدمترسانی وجود داشته باشد، تا زمانی که این اراده در شبکه اجرایی کشور به سازوکارهای عملیاتی، فرآیندهای روان و بدنهای همراه و هماهنگ تبدیل نشود، نتیجه مطلوب حاصل نخواهد شد. از همینرو، یکی از مسائل اساسی امروز، نه کمبود اراده در سطوح بالا، بلکه ناتوانی ساختار اداری در ترجمه اراده مدیریتی به اقدام مؤثر و سریع است.
بدنهای که سالها با الگوهای سنتی، شیوههای محافظهکارانه و فرآیندهای طولانی شکل گرفته است، بهطور طبیعی در برابر شتاب، تحول و تصمیمگیریهای فوری، واکنش کندی نشان میدهد.
در چنین فضایی، مدیر ارشد میخواهد مسئلهای را در کوتاهترین زمان حل کند، اما لایههای متعدد اداری، نامهنگاریهای متراکم، ابهام در مسئولیتها، ترس از پاسخگویی، نبود اختیارات کافی در سطوح میانی و گاه فقدان انگیزه لازم، موجب میشود تصمیمات بهموقع اجرا نشوند یا در مسیر اجرا دچار استهلاک شوند.
در نتیجه، آنچه در سطح سیاستگذاری و مدیریت عالی با شتاب و جدیت آغاز میشود، در مسیر اجرا به کندی، تعویق یا حتی بیاثری میانجامد. این پارادوکس، آثار زیانباری برای حکمرانی دارد.
نخست آنکه سرمایه مدیریتی دولت مستهلک میشود؛ زیرا بخش زیادی از توان مدیران ارشد بهجای طراحی راهحلهای کلان و آیندهنگر، صرف عبور از موانع درونساختاری و پیگیری امور ابتدایی میشود.
دوم آنکه اعتماد عمومی آسیب میبیند؛ چراکه مردم معمولاً نتیجه نهایی را میبینند، نه پیچیدگیهای پشتصحنه را. وقتی وعدهای داده میشود اما در عمل با تأخیر، نارسایی یا اجرا نشدن مواجه میگردد، افکار عمومی میان اراده مدیران عالی و عملکرد بدنه اجرایی تفکیک قائل نمیشود و کل نظام اجرایی را ناکارآمد تلقی میکند.
سوم آنکه فرصتهای کشور از دست میرود؛ زیرا در دنیای امروز، تأخیر در تصمیمگیری و اجرا، خود نوعی هزینهتراشی برای مردم و نظام اداری است.
نکته مهم آن است که این سکون بدنه اداری، صرفاً به معنای کمکاری نیست؛ بلکه در بسیاری موارد، حاصل غلبه منطق بروکراتیک بر منطق مسئلهمحوری است. در منطق بروکراتیک، اصل بر حفظ روال، رعایت سلسلهمراتب، پرهیز از ریسک و حرکت در چارچوبهای ثابت است؛ اما در منطق جهادی، اصل بر حل مسئله، سرعت در اقدام، مسئولیتپذیری، انعطاف در روش و تمرکز بر نتیجه است. هنگامی که این دو منطق در کنار یکدیگر و بدون سازگاری ساختاری حضور داشته باشند، تعارض طبیعی خواهد بود.
به همین دلیل، نمیتوان صرفاً با توصیه اخلاقی، سفارش به تلاش بیشتر یا تأکید بر کار شبانهروزی، این شکاف را برطرف کرد؛ بلکه باید بسترهای اداری، قانونی و فناورانه لازم برای همافزایی این دو سطح فراهم شود. از زاویهای دیگر، این شکاف نشان میدهد که کشور بیش از هر چیز به همسطحسازی اراده، ساختار و اجرا نیاز دارد.
اگر مدیریت عالی کشور با روحیه جهادی حرکت میکند، این روحیه باید در آییننامهها، فرآیندها، سامانهها، شاخصهای ارزیابی، نظام نظارت و حتی فرهنگ سازمانی بدنه اداری نیز متجلی شود. تا زمانی که ساختار اداری بر پایه کندی، تکرار، تمرکزگرایی افراطی و چندلایه بودن طراحی شده باشد، انتظار خروجی جهادی از آن، انتظاری واقعبینانه نخواهد بود. بنابراین مسئله اصلی امروز تنها وجود مدیران پرتلاش یا کارکنان کمتحرک نیست؛ مسئله عمیقتر از این دوگانههای ساده است. آنچه باید مورد توجه قرار گیرد، تعارض میان اراده تحولخواه در سطح مدیریت و ایستایی نهادی در سطح ساختار است.
حل این تعارض نیز جز با اصلاح بنیادین نظام اداری، کاهش گرههای بروکراتیک، تفویض اختیار، هوشمندسازی فرآیندها، شفافسازی مسئولیتها و بازتعریف نسبت میان مدیر، کارمند و خدمت عمومی ممکن نخواهد بود.
در یک جمعبندی روشن میتوان گفت: هرجا «مدیریت جهادی» در رأس وجود داشته باشد اما «بدنه ساکن» در میانه و پایین حفظ شود، حاصل آن فرسایش انرژی مدیریتی، کندی در تحقق سیاستها و نارضایتی عمومی خواهد بود. از اینرو، اگر هدف، افزایش کارآمدی دولت و ملموس شدن خدمت در زندگی مردم است، باید این شکاف هرچه سریعتر شناخته، تحلیل و درمان شود. نخستین گام در این مسیر، پذیرش این واقعیت است که تحول در حکمرانی، بدون تحول در بدنه اداری، امکانپذیر نیست.
1. تحلیل وضعیت: بروکراسی علیه کارآمدی
یکی از ریشهایترین مسائل نظام اجرایی کشور، غلبه ساختار بروکراتیک فرسوده بر منطق کارآمدی و حل مسئله است. ساختار اداری فعلی در بسیاری از بخشها دچار نوعی تصلب، تراکم مقررات و نارسایی مزمن شده است؛ بهگونهای که نهتنها توان پاسخگویی سریع و مؤثر به نیازهای جامعه را ندارد، بلکه در مواردی خود به مانعی جدی در برابر پیشبرد امور تبدیل شده است.
نظام نامهنگاریهای طولانی، تعدد مجوزها، پیچیدگی فرآیندها، تداخل مسئولیتها و نبود اختیارات کافی در سطوح اجرایی، مجموعهای از موانع را پدید آورده که نتیجه آن کاهش سرعت تصمیمگیری و افت محسوس بهرهوری در اداره امور عمومی است.
مسئله آنجاست که این بروکراسی، دیگر صرفاً یک نارسایی اداری نیست، بلکه به یک مسئله راهبردی تبدیل شده است. کشوری که با فشارهای متراکم اقتصادی، تحولات منطقهای و مطالبات گسترده اجتماعی مواجه است، نمیتواند با سازوکارهایی اداره شود که متعلق به شرایط عادی، کمتحرک و غیررقابتی است.
در وضعیت کنونی، اداره کشور با روشهای سنتی، فرسوده و زمانبر، عملاً نوعی خودتحریمی اداری به شمار میرود؛ زیرا بخشی از ظرفیتهای ملی نه در اثر فشار بیرونی، بلکه در نتیجه ناکارآمدی درونی معطل میماند. از این منظر، کارآمدی صرفاً به تلاش بیشتر مدیران خلاصه نمیشود. حتی پرتحرکترین مدیران نیز اگر درون ساختارهای کند و پیچیده گرفتار شوند، بخش مهمی از توان خود را از دست خواهند داد.
ازاینرو، نیاز امروز کشور، تنها حضور چند مدیر جهادی در رأس دستگاهها نیست، بلکه تسری روحیه جهادی به لایههای میانی و عملیاتی و مهمتر از آن، بازطراحی ساختارها متناسب با اقتضائات روز است. ساختاری که در آن سرعت اقدام، شفافیت وظایف، تفویض اختیار، حذف مراحل زائد و تمرکز بر نتیجه، جایگزین رویههای سنگین و کماثر شود.
نقد فرآیندها: هزینههای سنگین نظارت سنتی
یکی از جلوههای آشکار ناکارآمدی اداری، در شیوههای نظارت و کنترل قابل مشاهده است. بخش مهمی از نظارت در دستگاههای اجرایی و حتی در برخی حوزههای مرتبط با رسیدگی و کنترل، همچنان بر پایه روشهای سنتی، حضوری، پرهزینه و پسینی استوار است؛ یعنی نظارت زمانی فعال میشود که مسئله رخ داده، تخلف شکل گرفته یا بحران نمایان شده است.
این در حالی است که نظارت مؤثر در حکمرانی نوین، باید پیشینی، هوشمند، مستمر و دادهمحور باشد. ادامه اتکای صرف به نظارتهای فیزیکی و ساختارهای گسترده حضوری، هزینههای مالی و انسانی فراوانی بر کشور تحمیل میکند. وقتی اموری که میتوان آنها را از طریق یک سامانه جامع، پنجره واحد خدمات یا اپلیکیشنهای کاربردی مدیریت کرد، همچنان وابسته به ساختمانهای متعدد، مراجعات مکرر، پروندههای کاغذی و نیروی انسانی انبوه باشند، نهتنها منابع عمومی هدر میرود، بلکه زمینه برای خطا، تأخیر، فساد اداری و نارضایتی عمومی نیز افزایش مییابد.
از سوی دیگر، ضعف در نظام نظارت بههنگام و فقدان ابزارهای هوشمند رصد، آثار مستقیم خود را در اقتصاد و معیشت مردم نشان میدهد. نوسانات شدید قیمت در بازارهایی چون دارو، خودرو و برخی کالاهای اساسی، تنها محصول متغیرهای اقتصادی نیست، بلکه در مواردی حاصل ضعف سامانههای نظارتی، تأخیر در واکنش، نبود شفافیت در زنجیره توزیع و خلأ کنترل مؤثر است. بهعبارت دیگر، بخشی از التهابهای اقتصادی، پیش از آنکه ناشی از کمبود منابع باشد، نتیجه نارسایی در سازوکارهای اجرایی و نظارتی است.
راهکار اجرایی: از دولت الکترونیک تا حکمرانی مردمی
برای عبور از این وضعیت، اصلاحات مورد نیاز باید همزمان ساختاری، فناورانه و نهادی باشد. راهکارها نباید در سطح توصیههای کلی متوقف شوند، بلکه باید به برنامهای مشخص برای تحول در شیوه اداره کشور تبدیل گردند. مهمترین محورهای این تحول عبارتاند از:
1. تحول دیجیتال و استقرار واقعی دولت الکترونیک
بخش بزرگی از خدمات عمومی، فرآیندهای اداری و تعاملات میان مردم و دولت باید از بسترهای فیزیکی به سکوهای دیجیتال منتقل شود. دولت الکترونیک زمانی معنا پیدا میکند که شهروند بتواند بدون مراجعه حضوری، بدون گردش فرساینده میان ادارات و بدون درگیر شدن با مراحل مبهم، خدمات مورد نیاز خود را دریافت کند. این تحول، فقط به معنای استفاده از فناوری نیست، بلکه به معنای کاهش هزینههای جاری، حذف واسطههای غیرضرور، افزایش سرعت، شفافیت و دسترسپذیری است.
2. هوشمندسازی نظام نظارت و کنترل
نظارت سنتی باید جای خود را به نظارت برخط، یکپارچه و مبتنی بر داده بدهد. با ایجاد سامانههای پایش مستمر، میتوان جریان کالا، قیمتگذاری، توزیع، تخصیص منابع و عملکرد دستگاهها را بهصورت لحظهای رصد کرد. بهرهگیری از داشبوردهای مدیریتی، هشدارهای سیستمی، رهگیری زنجیره تأمین و سامانههای تحلیل داده، امکان پیشگیری از بحران را فراهم میسازد و نظارت را از حالت واکنشی به وضعیت فعال و پیشگیرانه ارتقا میدهد.
3. مردمیسازی امور و کاهش تصدیگری دولت
یکی از الزامات کارآمدسازی، واگذاری بخشی از امور اجرایی به مردم، بخش خصوصی، نهادهای عمومی و مجموعههای توانمند اجتماعی است. دولت هرچه بیشتر درگیر تصدیگری شود، از نقش اصلی خود که همان سیاستگذاری، تنظیمگری، نظارت و هدایت کلان است، فاصله میگیرد. مردمیسازی امور، علاوه بر کاهش بار اجرایی دولت، میتواند رقابت، خلاقیت، سرعت و انعطافپذیری را در ارائه خدمات افزایش دهد.
4. اصلاح نظام مقررات و بازمهندسی فرآیندها
بسیاری از گرههای اداری، نه به دلیل کمبود امکانات، بلکه به سبب انباشت مقررات ناکارآمد، موازیکاری نهادی و فرآیندهای غیرضروری پدید آمدهاند. ازاینرو، کشور نیازمند یک نظامنامه اجرایی نوین است که در آن مراحل زائد حذف، مسئولیتها روشن، اختیارات بازتعریف و زمان پاسخگویی دستگاهها محدود و شفاف شود. بازمهندسی فرآیندها باید بهگونهای انجام گیرد که حل مسئله برای مردم، محور اصلی طراحی اداری قرار گیرد، نه حفظ تشریفات اداری برای خود ساختار.
5. تقویت مدیران میانی و پیوند اراده با اجرا
تحول اداری تنها با تصمیم در سطح بالا محقق نمیشود. مدیران میانی و بدنه اجرایی، حلقه اتصال سیاست و عملاند. اگر این سطح از مدیریت از روحیه تحول، اختیار کافی، نظام ارزیابی دقیق و آموزش لازم برخوردار نباشد، بهترین سیاستها نیز در مرحله اجرا دچار فرسایش خواهند شد. بنابراین، یکی از عناصر کلیدی اصلاح، توانمندسازی و پاسخگو کردن سطوح میانی مدیریت است تا حرکت جهادی از رأس به بدنه منتقل شود.
نتیجهگیری
اگر قرار است گرههای اقتصادی، معیشتی و اجرایی کشور گشوده شود، پیش از هر چیز باید گرههای ساختاری و اداری باز شود. هیچ تحول پایداری در حوزه اقتصاد، خدمات عمومی، نظارت یا رضایت مردم رخ نخواهد داد، مگر آنکه ساختار اداره کشور از حالت کند، متراکم و فرسوده به ساختاری چابک، هوشمند، پاسخگو و نتیجهمحور تبدیل شود.
امروز اصلاح ساختار اداری، یک انتخاب سلیقهای یا برنامهای بلندمدت و قابل تعویق نیست؛ بلکه ضرورتی فوری برای افزایش ظرفیت ملی، کاهش هزینههای حکمرانی، مقابله با اتلاف منابع و بهبود ملموس زندگی مردم است. دولت زمانی میتواند در میدان عمل موفق باشد که ابزارهای نوین، شفافیت نظاممند، نظارت هوشمند و هماهنگی بدنه اجرایی با اراده مدیریتی در کنار یکدیگر قرار گیرند. بر این اساس، عبور از بروکراسی فرسوده و حرکت به سوی حکمرانی چابک، شرط اساسی کارآمدی دولت در دنیای امروز است.