«آن دیگری» نقد و بررسی میشود
نشست اکران و نقد و بررسی فیلم سینمایی «آن دیگری» به کارگردانی امیر توکلی و تهیهکنندگی محسن جاهد در قالب اکرانهای گروه سینمایی «هنروتجربه» برگزار میشود.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی پروژه، فیلم سینمایی «آن دیگری» به کارگردانی امیر توکلی و تهیهکنندگی محسن جاهد، روز یکشنبه ۲۴ خرداد در قالب اکرانهای گروه سینمایی «هنروتجربه» در سینما چارسو به نمایش درمیآید.
اکران فیلم از ساعت ۱۶ آغاز خواهد شد و پس از آن، از ساعت ۱۸ نشست نقد و بررسی این اثر با حضور عوامل فیلم، منتقدان، علاقهمندان سینما و جواد طوسی به عنوان منتقد مهمان برگزار میشود.
«آن دیگری» با رویکردی اجتماعی و نگاهی به مسائل هویتی و چالشهای فردی، از جمله آثار حاضر در چرخه اکران «هنروتجربه» است که تلاش دارد با طرح موضوعات انسانی و اجتماعی، مخاطب را به تأمل و گفتگو دعوت کند. در این نشست، جواد طوسی، منتقد سینما و نایبرئیس انجمن منتقدان و نویسندگان سینمایی ایران، به بررسی ابعاد مختلف فیلم، ساختار روایی، مضامین اجتماعی و روند تولید این اثر خواهد پرداخت و گفتگویی میان عوامل فیلم، منتقدان و مخاطبان شکل خواهد گرفت.
علاقهمندان میتوانند روز یکشنبه ۲۴ خرداد با حضور در سینما چارسو، ضمن تماشای فیلم «آن دیگری»، در نشست نقد و بررسی آن نیز شرکت کنند.