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زیبا بروفه و سیاوش طهمورث در «دیار مادری»

زیبا بروفه و سیاوش طهمورث در «دیار مادری»
کد خبر : 1798116
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همزمان با پایان پخش سریال «صفا با خانواده»، مجموعه تلویزیونی «دیار مادری» از این هفته روی آنتن می‌رود؛ سریالی که زیبا بروفه و سیاوش طهمورث در آن ایفای نقش می‌کنند.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سیمافیلم، سریال «دیار مادری» از این هفته جایگزین «صفا با خانواده» خواهد شد و با داستانی تازه و حضور بازیگران مطرح، مهمان خانه‌های مخاطبان می‌شود.

یکی از جذابیت‌های این مجموعه، بازگشت زیبا بروفه به قاب تلویزیون پس از سال‌هاست. او در «دیار مادری» نقش «مرضیه» را ایفا می‌کند؛ شخصیتی که از چهره‌های تأثیرگذار داستان به شمار می‌رود.

در کنار او، سیاوش طهمورث، بازیگر توانمند و صاحب‌سبک سینما و تلویزیون، در نقش «عمو صادق» به ایفای نقش پرداخته است. بازیگری که همواره با نقش‌آفرینی‌های متفاوت و ماندگار خود مورد توجه مخاطبان قرار گرفته و این بار نیز با شخصیتی تازه در «دیار مادری» حضور یافته است. این سریال محصول سیمای استان‌ها است.

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