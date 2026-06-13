به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، آیین رونمایی از کتاب «در باب گفت‌وگو» نوشته دیوید بوم و ترجمه مصطفی ملکیان، روز یکشنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۵، ساعت ۱۷ در سالن حکمت مرکز همایش‌های بین‌المللی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران برگزار می‌شود.

کتاب «در باب گفت‌وگو» از آثار شناخته‌شده دیوید بوم، فیزیک‌دان نظری و اندیشمند سده بیستم، درباره مفهوم گفت‌وگو، شنیدن عمیق، تعلیق پیش‌فرض‌ها و امکان رسیدن به فهم مشترک است. بوم در این اثر، گفت‌وگو را فراتر از تبادل نظر روزمره می‌بیند و آن را راهی برای آشکار شدن ریشه‌های سوءتفاهم و گسست‌های فکری در روابط انسانی می‌داند.

در این نشست، مصطفی ملکیان، مترجم کتاب، همراه با فاطمه صدرعاملی و اردشیر منصوری درباره جایگاه این اثر در اندیشه دیوید بوم و اهمیت گفت‌وگو در زندگی فردی، اجتماعی و فرهنگی سخنرانی خواهند کرد.

پیتر گرت، از همراهان دیوید بوم و از همکاران او در تبیین و توسعه نظریه گفت‌وگو، در این برنامه از طریق پیام تصویری با مخاطبان سخن می‌گوید.

این نشست به‌صورت حضوری برگزار می‌شود و ورود برای عموم علاقه‌مندان آزاد و رایگان است.

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