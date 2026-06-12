معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه باقرالعلوم(ع) معرفی شد

به گزارش ایلنا، حجت الاسلام والمسلمین رفیعی علوی، رئیس دانشگاه باقرالعلوم(ع) در حکمی حجت الاسلام والمسلمین اصغری را به عنوان معاون فرهنگی و دانشجویی این دانشگاه منصوب کرد.

در بخشی از این حکم آمده است؛

امید است با استعانت از خداوند متعال، بهره‌گیری از تجارب پیشین، همراهی با اعضای هیئت علمی، کارکنان و دانشجویان و تعامل مؤثر با قطب‌های فکری و فرهنگی دفتر و سایر مراجع ذی‌ربط، در تحقق مأموریت‌های فرهنگی، تربیتی و دانشجویی دانشگاه موفق و مؤید باشید.

انتظار می‌رود در انجام وظایف محوله، بویژه در محورهای زیر اهتمام ورزید:

۱. توسعه و تعمیق هویت دینی، فرهنگی و انقلابی در میان دانشجویان، با بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی و معنوی دانشگاه و آموزه‌های نورانی اهل بیت علیهم السلام؛

۲. برنامه‌ریزی، ساماندهی و ارتقای فعالیت‌های فرهنگی و دانشجویی با رویکردی اثربخش، مسئله‌محور و متناسب با نیازها، سلایق و اقتضائات نسل جدید دانشجو؛

۳. ایجاد و تقویت بسترهای مشارکت فعال طلاب و دانشجویان، انجمن‌های علمی، تشکل‌های دانشجویی، کانون‌های فرهنگی و نشریات دانشجویی در فرآیندهای فرهنگی و فوق برنامه؛

۴. توسعه برنامه‌های معرفتی، تربیتی، مهارتی و هویتی و حمایت از کرسی‌های آزاداندیشی، نشست‌های تخصصی، گفت‌وگوهای علمی و برنامه‌های بصیرتی و اخلاقی؛

۵. هماهنگی برنامه‌های آموزشی و تربیتی با آموزه‌ها و فرهنگ غنی اهل بیت علیهم السلام و تقویت پیوند میان تعلیم، تربیت و تهذیب در محیط دانشگاه؛

۶. مدیریت و ارتقای امور دانشجویی و رفاهی با تأکید بر کرامت و آرامش دانشجویان؛

۷. پایش مستمر مسائل، نیازها و مطالبات فرهنگی و دانشجویی و برنامه‌ریزی برای رفع آسیب‌ها، افزایش نشاط، امید، مسئولیت‌پذیری و هویت جمعی دانشجویان؛

۸. مدیریت فعالیت‌های فرهنگی و دانشجویی به سمت نقش‌آفرینی حداکثری دانشجویان و طلاب و فراهم‌سازی زمینه رشد، خلاقیت و مشارکت مؤثر آنان در شؤون مختلف دانشگاه؛

۹. تعامل سازنده با نهادهای فرهنگی و دانشجویی داخل و خارج دانشگاه و بهره‌گیری از ظرفیت دستگاه‌های مرتبط در راستای ارتقای جایگاه فرهنگی و اجتماعی دانشگاه.

همچنین در پایان این حکم از تلاش‌های حجت الاسلام و المسلمین روستایی در دوران تصدی این مسئولیت تقدیر و تشکر شده است.

گفتنی است، حجت الاسلام والمسلمین اصغری، پیش از این به مدت شش سال، رئیس مرکز ملی پاسخ به سوالات دینی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم را عهده دار بود.

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