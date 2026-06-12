آغاز روند احیا و بازسازی موزه هنرهای معاصر اهواز

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فرمانداری شهرستان اهواز، علی بویری در جریان بازدید از موزه هنرهای معاصر شهرستان اهواز بیان کرد: این بازدید در پی تاکید و دستور استاندار خوزستان مبنی بر احیا و فعال‌سازی این موزه صورت گرفت. موزه هنرهای معاصر اهواز از نظر وسعت و نوع کاربری‌های هنری، یکی از ظرفیت‌های مهم فرهنگی استان به شمار می‌رود و به لحاظ گستردگی، دومین موزه هنرهای معاصر کشور است.

فرماندار اهواز با اشاره به سابقه فعالیت این مجموعه گفت: این موزه تا اواخر سال ۱۳۹۵ فعال بود، اما متاسفانه به دلایل مختلف و به علت بروز مشکلات فنی، عمرانی و زیرساختی، در سال‌های اخیر دچار رکود شده و در حال حاضر در وضعیت متروکه قرار دارد.

وی ادامه داد: بر اساس تصمیمات اتخاذ شده در این بازدید، مدیرعامل شرکت توزیع برق اهواز مامور شد بررسی‌های لازم را برای بازسازی شبکه، تامین روشنایی و رفع مشکلات برق این مجموعه انجام دهد.

فرماندار اهواز همچنین بیان کرد: مقرر شد شهرداری اهواز و معاونت خدمات شهری و محیط زیست نیز نسبت به پاکسازی، آماده‌سازی محیط و فراهم کردن شرایط لازم برای برگزاری همایش‌ها و برنامه‌های آینده در این مجموعه اقدام کنند.

وی افزود: همچنین با همکاری شرکت آب و فاضلاب اهواز، عملیات مسیرگشایی خطوط فاضلاب، لایروبی و رفع مشکلات زیرساختی این مکان در دستور کار قرار گرفته است تا موانع موجود برای بهره‌برداری مجدد از این مجموعه فرهنگی برطرف شود.

فرماندار اهواز تصریح کرد: موزه هنرهای معاصر اهواز در سال‌های گذشته میزبان همایش‌ها و برنامه‌های مختلف فرهنگی و هنری در سالن‌های متعدد خود بوده است، اما متاسفانه طی سال‌های اخیر به دلیل مشکلات موجود غیرفعال مانده است.

وی ابراز امیدواری کرد: با همت مسئولان استان و در راس آن دستور استاندار خوزستان، این مجموعه هرچه سریع‌تر احیا شده و به یکی از مراکز مهم فرهنگی، هنری و گردشگری در سطح استان و شهرستان اهواز تبدیل شود.

فرماندار اهواز گفت: هدف این است که این مکان به عنوان یک ظرفیت فرهنگی، اجتماعی و هنری، بار دیگر در خدمت شهروندان فهیم اهواز قرار گیرد و زمینه ارائه خدمات مطلوب فرهنگی و هنری به مردم فراهم شود.

۱۹ مهر سال گذشته با حکم دادستان اهواز و با حضور مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان، نماینده دادستان مرکز خوزستان و جمعی از هنرمندان و اهالی رسانه، درِ موزه پس از گذشت ۱۱ سال به روی هنرمندان گشوده شد.

خلع ید موزه با پیگیری دادستانی و معاون حقوق عامه دادگستری، سازمان اطلاعات سپاه و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی به نتیجه رسید.

موزه هنرهای معاصر اهواز در ۲ طبقه و با پنج گالری در سال ۱۳۸۸ افتتاح شد و گنجینه این موزه ۷۰ اثر دارد. این موزه حدود ۱۱ سال پیش در قراردادی به بخش خصوصی واگذار شد که واگذاری آن واکنش و اعتراض برخی هنرمندان را در پی داشت.

در سال‌های اخیر آسیب زیادی به ساختمان موزه هنرهای معاصر اهواز، فضای داخلی موزه و گنجینه موزه که دربرگیرنده آثار ارزشمندی است، وارد شده است.

علی بویری فرماندار اهواز به منظور بررسی وضعیت مشکلات و احیا و بازسازی موزه هنرهای معاصر اهواز به همراه جمعی از مدیران ادارات و دستگاه های اجرایی از جمله مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان، مدیرعامل شرکت توزیع برق اهواز، معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری اهواز، معاون شرکت آب و فاضلاب اهواز، قائم مقام شرکت توزیع برق اهواز، معاون اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان و جمعی از مسئولین از این فضای فرهنگی هنری بازدید کردند.

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