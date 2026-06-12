دیدار رئیس سازمان صداوسیما با خانواده شهید لاریجانی

رئیس سازمان صداوسیما با حضور در منزل شهید علی لاریجانی، با خانواده ایشان دیدار کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی سازمان صداوسیما، پیمان جبلی- رئیس سازمان صداوسیما به همراه جمعی از معاونان و مدیران ارشد سازمان صداوسیما با حضور در منزل شهید علی لاریجانی با خانواده ایشان دیدار و به مقام ایشان و فرزند رشیدشان ادای احترام کردند.

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