وزیر ارشاد: نظامیان سلحشور حافظ خارک، ستاره اقلیم ایرانند
کد خبر : 1797696
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نوشت: نظامیان سلحشور و میلیونها جانفدا، حافظ خارک، ستاره اقلیم ایرانند.
به گزارش ایلنا، سیدعباس صالحی پنجشنبه (۲۱ خردادماه) در حساب کاربری خود در شبکه ایکس نوشت: خارک، به تعبیر آل احمد «دُر یتیم» و یا تک مروارید گرانبهای صدف خلیج فارس و ایران است. دیروز «میرمهنا» ها در خارک در برابر اشغالگران ایستادند و امروز نظامیان سلحشور و میلیونها جانفدا، حافظ این ستاره اقلیم ایرانند. خارک، خار چشم دشمنان این مرز و بوم خواهد ماند.