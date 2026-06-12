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وزیر ارشاد: نظامیان سلحشور حافظ خارک، ستاره اقلیم ایرانند

وزیر ارشاد: نظامیان سلحشور حافظ خارک، ستاره اقلیم ایرانند
کد خبر : 1797696
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وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نوشت: نظامیان سلحشور و میلیون‌ها جانفدا، حافظ خارک، ستاره اقلیم ایرانند.

به گزارش ایلنا، سیدعباس صالحی پنجشنبه (۲۱ خردادماه) در حساب کاربری خود در شبکه ایکس نوشت: خارک، به تعبیر آل احمد «دُر یتیم» و یا تک مروارید گرانبهای صدف خلیج فارس و ایران است. دیروز «میرمهنا» ها در ‎خارک در برابر اشغالگران ایستادند و امروز نظامیان سلحشور و میلیون‌ها جانفدا، حافظ این ستاره اقلیم ایرانند. خارک، خار چشم دشمنان این مرز و بوم خواهد ماند.

 

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