پوراحمدی:
اعتبار عضویت هنرمندان میناب در صندوق اعتباری هنر دائمی شد
مدیرعامل صندوق اعتباری هنر اعلام کرد: در جریان سفر استانی این صندوق به هرمزگان و شهرستان میناب، با انجام بررسیهای لازم و با توجه به شرایط ناشی از جنگ تحمیلی سوم و تأثیر آن بر فعالیتها و کسبوکار هنرمندان این شهرستان، اعتبار عضویت ۹۴ نفر از هنرمندان مینابی عضو این صندوق بهصورت دائمی تمدید شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی صندوق اعتباری هنر، سید مجید پوراحمدی مدیرعامل این صندوق با اعلام این خبر گفت: در راستای حمایت از هنرمندان شهرستان میناب و بررسی شرایط آنان، تصمیماتی برای تقویت حمایتها و تسهیل استمرار عضویت اعضا اتخاذ شد.
وی افزود: با توجه به آسیبهای واردشده به فعالیتهای فرهنگی و هنری در پی شرایط اخیر، صندوق اعتباری هنر تلاش دارد حمایت مؤثرتری از جامعه فرهنگ و هنر به عمل آورد.
پوراحمدی تصریح کرد: در جریان سفر استانی به استان هرمزگان و شهرستان میناب و پس از بررسی وضعیت هنرمندان میناب و تأثیرات جنگ تحمیلی بر فعالیتهای فرهنگی و هنری این شهرستان، اعتبار عضویت این هنرمندان بهصورت دائمی ثبت شد.
مدیرعامل صندوق اعتباری هنر در پایان گفت: هنرمندان سرمایههای ارزشمند کشور هستند و حمایت از آنان در اولویت برنامههای صندوق قرار دارد.